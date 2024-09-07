https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/chp-genel-baskani-ozelden-cumhurbaskani-erdogana-tegmenler-yaniti-bunu-milletimiz-unutmaz-ve-1087781016.html

CHP Genel Başkanı Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'teğmenler' yanıtı: 'Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez'

CHP Genel Başkanı Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'teğmenler' yanıtı: 'Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez'

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kara Harp Okulu mezuniyetinde yaşananlarla ilgili açıklamasına tepki gösterdi. 07.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-07T18:58+0300

2024-09-07T18:58+0300

2024-09-07T18:58+0300

türkiye

cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan

özgür özel

chp genel başkanlığı

kara harp okulu

teğmen

sosyal medya

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21. İmam Hatipler Kurultayı'ndaki konuşmasında geçtiğimiz hafta Kara Harp Okulu'nda yaşanan durumla ilgili olarak söylediği, 'Teğmenler kılıç çektiler. Siz bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili araştırmalar da yapılır, oradaki kendini bilmez de temizlenecek. Biz buralara durup dururken gelmedik. Bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değildir' sözlerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından yanıt verdi. 'Bu hamle siyasidir ama yersiz ve haksızdır'CHP Genel Başkanı Özel, 8 gün durup düşünüp sonra bu tepkiyi vermenin çok manidar olduğunun altını çizerek şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/mhp-genel-baskani-bahceli-tegmenlerin-yemin-toreni-icin-konustu-vahim-bir-hata-1087598751.html

türkiye

chp genel başkanlığı

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cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, özgür özel, chp genel başkanlığı, kara harp okulu, teğmen, sosyal medya