https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/chp-genel-baskani-ozelden-cumhurbaskani-erdogana-tegmenler-yaniti-bunu-milletimiz-unutmaz-ve-1087781016.html
CHP Genel Başkanı Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'teğmenler' yanıtı: 'Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez'
CHP Genel Başkanı Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'teğmenler' yanıtı: 'Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez'
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kara Harp Okulu mezuniyetinde yaşananlarla ilgili açıklamasına tepki gösterdi. 07.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-07T18:58+0300
2024-09-07T18:58+0300
2024-09-07T18:58+0300
türkiye
cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
özgür özel
chp genel başkanlığı
kara harp okulu
teğmen
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21. İmam Hatipler Kurultayı'ndaki konuşmasında geçtiğimiz hafta Kara Harp Okulu'nda yaşanan durumla ilgili olarak söylediği, 'Teğmenler kılıç çektiler. Siz bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili araştırmalar da yapılır, oradaki kendini bilmez de temizlenecek. Biz buralara durup dururken gelmedik. Bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değildir' sözlerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından yanıt verdi. 'Bu hamle siyasidir ama yersiz ve haksızdır'CHP Genel Başkanı Özel, 8 gün durup düşünüp sonra bu tepkiyi vermenin çok manidar olduğunun altını çizerek şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/mhp-genel-baskani-bahceli-tegmenlerin-yemin-toreni-icin-konustu-vahim-bir-hata-1087598751.html
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cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, özgür özel, chp genel başkanlığı, kara harp okulu, teğmen, sosyal medya
cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, özgür özel, chp genel başkanlığı, kara harp okulu, teğmen, sosyal medya
CHP Genel Başkanı Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'teğmenler' yanıtı: 'Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kara Harp Okulu mezuniyetinde yaşananlarla ilgili açıklamasına tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21. İmam Hatipler Kurultayı'ndaki konuşmasında geçtiğimiz hafta Kara Harp Okulu'nda yaşanan durumla ilgili olarak söylediği, 'Teğmenler kılıç çektiler. Siz bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili araştırmalar da yapılır, oradaki kendini bilmez de temizlenecek. Biz buralara durup dururken gelmedik. Bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değildir' sözlerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından yanıt verdi.
'Bu hamle siyasidir ama yersiz ve haksızdır'
CHP Genel Başkanı Özel, 8 gün durup düşünüp sonra bu tepkiyi vermenin çok manidar olduğunun altını çizerek şu cümleleri kaydetti:
8 gün durup düşünüp sonra bu tepkiyi vermek çok manidar.
Ebedi başkomutanları Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkan Harbiye'den yeni mezun teğmenlerin siyasi hesaplara alet edilmesini kınıyorum.
Siyasi düşüşünüzü durdurmak umuduyla kutuplaşma siyasetinize pırıl pırıl gençlerin geleceklerini feda edemezsiniz.
Bu ahlaki de değildir, vicdani de değildir. Bu hamle siyasidir ama yersiz ve haksızdır.
Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez.
Vazgeçin!!!