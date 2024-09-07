https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/cedi-osman-panathinaikosa-tranfer-oldu-1087771285.html
Cedi Osman, Panathinaikos'a transfer oldu
Cedi Osman, Panathinaikos'a transfer oldu
Sputnik Türkiye
Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, milli basketbolcu Cedi Osman'ı transfer ettiklerini açıkladı. 07.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-07T13:05+0300
2024-09-07T13:05+0300
2024-09-07T14:18+0300
spor
cedi osman
transfer
panathinaikos opap
panathinaikos basketbol takımı
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Son Euroleague şampiyonu Panathinaikos bu sezon kadrosuna ikinci Türk basketbolcuyu da transfer etti. Geçtiğimiz sezon NBA'de San Antonio Spurs'ta oynayan milli basketbolcu Cedi Osman, Yunan ekibine transfer oldu. Başkan Dimitris Giannakopoulos, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cedi'yi transfer ettiklerini söyledi.Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos bu yaz transfer döneminde daha önce de milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven'i kadrosuna dahil etmişti.Cedi Osman geçtiğimiz sezon San Antonio Spurs ile oynadığı 72 maçta 6.8 sayı, 2.5 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Efes altyapısında yetişen 29 yaşındaki basketbolcu NBA'de ayrıca Cleveland Cavaliers forması da giydi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/basketbolda-dunya-siralamasina-olimpiyat-etkisi-turkiye-listede-geriledi-1086892199.html
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cedi osman, transfer, panathinaikos opap, panathinaikos basketbol takımı
cedi osman, transfer, panathinaikos opap, panathinaikos basketbol takımı
Cedi Osman, Panathinaikos'a transfer oldu
13:05 07.09.2024 (güncellendi: 14:18 07.09.2024)
Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, milli basketbolcu Cedi Osman'ı transfer ettiklerini açıkladı.
Son Euroleague şampiyonu Panathinaikos bu sezon kadrosuna ikinci Türk basketbolcuyu da transfer etti. Geçtiğimiz sezon NBA'de San Antonio Spurs'ta oynayan milli basketbolcu Cedi Osman, Yunan ekibine transfer oldu. Başkan Dimitris Giannakopoulos, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cedi'yi transfer ettiklerini söyledi.
Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos bu yaz transfer döneminde daha önce de milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven'i kadrosuna dahil etmişti.
Cedi Osman geçtiğimiz sezon San Antonio Spurs ile oynadığı 72 maçta 6.8 sayı, 2.5 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Efes altyapısında yetişen 29 yaşındaki basketbolcu NBA'de ayrıca Cleveland Cavaliers forması da giydi.