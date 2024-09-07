https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/bomba-ihbari-nedeniyle-erzuruma-zorunlu-inis-yapan-ucagin-yolcularinin-24-saatlik-bekleyisi-sona-1087776654.html

Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a zorunlu iniş yapan uçağın yolcularının 24 saatlik bekleyişi sona erdi

Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a zorunlu iniş yapan uçağın yolcularının 24 saatlik bekleyişi sona erdi

Sputnik Türkiye

Hindistan-Almanya seferini yaparken uçakta bulunan 'bomba var' notu nedeniyle Erzurum'a zorunlu iniş yapan uçağın yolcuları için Hindistan'dan yeni uçak... 07.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-07T16:15+0300

2024-09-07T16:15+0300

2024-09-07T16:15+0300

türkiye

erzurum havalimanı

hindistan

yolcu uçağı

bomba ihbarı

yolcu

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Hindistan Havayolları'na ait uçak, Mumbai-Frankfurt seferi sırasında yolculardan birinin peçeteye yazdığı 'Uçakta bomba var' notuyla ihbarda bulunması üzerine dün saat 16.30 sıralarında Erzurum Havalimanı'na acil iniş yaptı.Uçağın zorunlu inişi sonrası havalimanına AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilmesinin ardından 247 yolcu ile mürettebat tahliye edildi, kabin ve kargo bölümünde detaylı arama yapıldı. Güvenli şekilde üzerlerinde arama yapılarak dış hatlar alanına alınan yolcular, ihtiyaçları karşılanarak dinlendirildi.Uçağın bagaj kısmındaki yolculara ait bütün bavul ve bagajlar indirildikten sonra hem X-ray cihazıyla hem de arama köpeğiyle arama çalışmaları tamamlandı.İhbar asılsız çıktı Dün saat 23.30 itibarıyla tamamlanan tüm arama tarama çalışmaları sonunda, bomba ihbarının asılsız olduğu tespit edildi.Uçak, havalimanı misafir park alanına alınırken, dış hatlar terminalinde istirahat eden yolcular ise yaklaşık 24 saat boyunca gelecek yeni uçağı bekledi. Hindistan'dan gelen farklı uçak 15.40'ta Erzurum Havalimanı'na iniş yaptı.Yeni gelen uçak, dış hatlarda misafir edilen yolcuların bindirilmesi ve bagajların yüklenmesinin ardından Frankfurt seferini gerçekleştirecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/hindistandan-almanyaya-giden-ucak-erzuruma-acil-inis-yapti-bomba-ihbari-yapildi-1087744096.html

türkiye

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erzurum havalimanı, hindistan, yolcu uçağı, bomba ihbarı, yolcu