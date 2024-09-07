https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/bomba-ihbari-nedeniyle-erzuruma-zorunlu-inis-yapan-ucagin-yolcularinin-24-saatlik-bekleyisi-sona-1087776654.html
Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a zorunlu iniş yapan uçağın yolcularının 24 saatlik bekleyişi sona erdi
Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a zorunlu iniş yapan uçağın yolcularının 24 saatlik bekleyişi sona erdi
Sputnik Türkiye
Hindistan-Almanya seferini yaparken uçakta bulunan 'bomba var' notu nedeniyle Erzurum'a zorunlu iniş yapan uçağın yolcuları için Hindistan'dan yeni uçak... 07.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-07T16:15+0300
2024-09-07T16:15+0300
2024-09-07T16:15+0300
türkiye
erzurum havalimanı
hindistan
yolcu uçağı
bomba ihbarı
yolcu
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Hindistan Havayolları'na ait uçak, Mumbai-Frankfurt seferi sırasında yolculardan birinin peçeteye yazdığı 'Uçakta bomba var' notuyla ihbarda bulunması üzerine dün saat 16.30 sıralarında Erzurum Havalimanı'na acil iniş yaptı.Uçağın zorunlu inişi sonrası havalimanına AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilmesinin ardından 247 yolcu ile mürettebat tahliye edildi, kabin ve kargo bölümünde detaylı arama yapıldı. Güvenli şekilde üzerlerinde arama yapılarak dış hatlar alanına alınan yolcular, ihtiyaçları karşılanarak dinlendirildi.Uçağın bagaj kısmındaki yolculara ait bütün bavul ve bagajlar indirildikten sonra hem X-ray cihazıyla hem de arama köpeğiyle arama çalışmaları tamamlandı.İhbar asılsız çıktı Dün saat 23.30 itibarıyla tamamlanan tüm arama tarama çalışmaları sonunda, bomba ihbarının asılsız olduğu tespit edildi.Uçak, havalimanı misafir park alanına alınırken, dış hatlar terminalinde istirahat eden yolcular ise yaklaşık 24 saat boyunca gelecek yeni uçağı bekledi. Hindistan'dan gelen farklı uçak 15.40'ta Erzurum Havalimanı'na iniş yaptı.Yeni gelen uçak, dış hatlarda misafir edilen yolcuların bindirilmesi ve bagajların yüklenmesinin ardından Frankfurt seferini gerçekleştirecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/hindistandan-almanyaya-giden-ucak-erzuruma-acil-inis-yapti-bomba-ihbari-yapildi-1087744096.html
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erzurum havalimanı, hindistan, yolcu uçağı, bomba ihbarı, yolcu
erzurum havalimanı, hindistan, yolcu uçağı, bomba ihbarı, yolcu
Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a zorunlu iniş yapan uçağın yolcularının 24 saatlik bekleyişi sona erdi
Hindistan-Almanya seferini yaparken uçakta bulunan 'bomba var' notu nedeniyle Erzurum'a zorunlu iniş yapan uçağın yolcuları için Hindistan'dan yeni uçak gönderildi.
Hindistan Havayolları'na ait uçak, Mumbai-Frankfurt seferi sırasında yolculardan birinin peçeteye yazdığı 'Uçakta bomba var' notuyla ihbarda bulunması üzerine dün saat 16.30 sıralarında Erzurum Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Uçağın zorunlu inişi sonrası havalimanına AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilmesinin ardından 247 yolcu ile mürettebat tahliye edildi, kabin ve kargo bölümünde detaylı arama yapıldı. Güvenli şekilde üzerlerinde arama yapılarak dış hatlar alanına alınan yolcular, ihtiyaçları karşılanarak dinlendirildi.
Uçağın bagaj kısmındaki yolculara ait bütün bavul ve bagajlar indirildikten sonra hem X-ray cihazıyla hem de arama köpeğiyle arama çalışmaları tamamlandı.
Dün saat 23.30 itibarıyla tamamlanan tüm arama tarama çalışmaları sonunda, bomba ihbarının asılsız olduğu tespit edildi.
Uçak, havalimanı misafir park alanına alınırken, dış hatlar terminalinde istirahat eden yolcular ise yaklaşık 24 saat boyunca gelecek yeni uçağı bekledi. Hindistan'dan gelen farklı uçak 15.40'ta Erzurum Havalimanı'na iniş yaptı.
Yeni gelen uçak, dış hatlarda misafir edilen yolcuların bindirilmesi ve bagajların yüklenmesinin ardından Frankfurt seferini gerçekleştirecek.