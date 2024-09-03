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Uzayda mahsur kalan NASA astronotu kapsülde 'kalp atışı' sesleri duyduğunu raporladı: 'Bunun ne olduğunu bilmiyorum'
Uzayda mahsur kalan NASA astronotu kapsülde 'kalp atışı' sesleri duyduğunu raporladı: 'Bunun ne olduğunu bilmiyorum'
Sputnik Türkiye
NASA astronotu Butch Wilmore, kendisi ve meslektaşı Suni Williams'ın Boeing Starliner uzay kapsülünde mahsur kalmalarına neden olan teknik sorunların ardından... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T10:56+0300
2024-09-03T10:56+0300
yaşam
uzay
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amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)
amerikan havacılık ve uzay dairesi (nasa)
amerikan ulusal havacılık ve uzay dairesi (nasa)
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NASA astronotu Butch Wilmore, Cumartesi günü Houston'daki görev kontrol merkezini arayarak, kapsülün hoparlöründen titreşimli bir ses duyduğunu belirtti. "Starliner hakkında bir sorum var," diyen Wilmore, "Hoparlörden garip bir ses geliyor... Bunun ne olduğunu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.NASA, garip sesin kaynağını araştırıyorBu bildirim, helyum sızıntıları ve itici güç sorunlarıyla karşılaşan Starliner kapsülünün, NASA'nın astronotların uçuşunu çok riskli bulması nedeniyle, 6 Eylül’de Wilmore ve Williams olmadan New Mexico’daki bir iniş noktasına otomatik pilotla dönmeye hazırlanması sırasında geldi. Garip sesin kaynağını bulma çabaları sürerken, sesin uzay istasyonu ile Starliner arasındaki bir hoparlör geri besleme döngüsünden kaynaklandığı düşünülüyor.Wilmore, Houston'daki uçuş kontrolörlerinden sesi dinlemelerini istedi, ancak sonunda kendi mikrofonunu hoparlöre dayamak zorunda kaldı. Görev kontrol telsizinden gelen yanıt, "Tamam Butch, bu geldi. Titreşimli bir ses gibiydi, neredeyse bir sonar pingi gibiydi" oldu. Wilmore ise esprili bir şekilde, "Bırakayım da hepiniz kafanızı kaşıyın ve neler olduğunu anlamaya çalışın... Anlarsanız bizi arayın." dedi.Astronotların Dünya'ya dönüşü SpaceX kapsülüyle planlanıyorWilmore ve Williams'ın, Boeing’in rakibi SpaceX tarafından üretilen bir kapsülle Şubat ayında Dünya’ya dönmesi planlanıyor. Bu görev için, iki NASA astronotu bu ayın sonunda Uluslararası Uzay İstasyonu'na katılacak, ancak Wilmore ve Williams'ı indirmek için istasyonda bırakılacak.Uzay araçlarında ses tuhaflıkları alışılmadık değilGarip ping sesi, Michigan’da yaşayan meteorolog Rob Dale tarafından kaydedilip paylaşıldı ve ilk olarak Ars Technica tarafından rapor edildi.Örneğin, 2003 yılında Çinli astronot Yang Liwei de uzayda 'tahta bir çekiçle demir bir kovaya vuruluyormuş' gibi bir ses duyduğunu ifade etmişti.Starliner kapsülündeki garip sesin kaynağı hala araştırılırken, NASA ve Boeing yetkilileri, gelecekte benzer durumların önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
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uzay, nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), amerikan havacılık ve uzay dairesi (nasa), amerikan ulusal havacılık ve uzay dairesi (nasa), mahsur kalma, astronot, ses, ses, ses kayıtları, uzaylı, uzaylılar, açıklama, açıklama, açıklama, açıklama

Uzayda mahsur kalan NASA astronotu kapsülde 'kalp atışı' sesleri duyduğunu raporladı: 'Bunun ne olduğunu bilmiyorum'

10:56 03.09.2024
© AAUluslararası Uzay İstasyonu , Astronot
Uluslararası Uzay İstasyonu , Astronot - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
© AA
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NASA astronotu Butch Wilmore, kendisi ve meslektaşı Suni Williams'ın Boeing Starliner uzay kapsülünde mahsur kalmalarına neden olan teknik sorunların ardından, kapsülden 'garip bir ses' geldiğini bildirdi. Kalp atışlarına benzeyen sesin kaynağı ile ilgili NASA'dan açıklama geldi.
NASA astronotu Butch Wilmore, Cumartesi günü Houston'daki görev kontrol merkezini arayarak, kapsülün hoparlöründen titreşimli bir ses duyduğunu belirtti. "Starliner hakkında bir sorum var," diyen Wilmore, "Hoparlörden garip bir ses geliyor... Bunun ne olduğunu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

NASA, garip sesin kaynağını araştırıyor

Bu bildirim, helyum sızıntıları ve itici güç sorunlarıyla karşılaşan Starliner kapsülünün, NASA'nın astronotların uçuşunu çok riskli bulması nedeniyle, 6 Eylül’de Wilmore ve Williams olmadan New Mexico’daki bir iniş noktasına otomatik pilotla dönmeye hazırlanması sırasında geldi. Garip sesin kaynağını bulma çabaları sürerken, sesin uzay istasyonu ile Starliner arasındaki bir hoparlör geri besleme döngüsünden kaynaklandığı düşünülüyor.
Wilmore, Houston'daki uçuş kontrolörlerinden sesi dinlemelerini istedi, ancak sonunda kendi mikrofonunu hoparlöre dayamak zorunda kaldı. Görev kontrol telsizinden gelen yanıt, "Tamam Butch, bu geldi. Titreşimli bir ses gibiydi, neredeyse bir sonar pingi gibiydi" oldu. Wilmore ise esprili bir şekilde, "Bırakayım da hepiniz kafanızı kaşıyın ve neler olduğunu anlamaya çalışın... Anlarsanız bizi arayın." dedi.

Astronotların Dünya'ya dönüşü SpaceX kapsülüyle planlanıyor

Wilmore ve Williams'ın, Boeing’in rakibi SpaceX tarafından üretilen bir kapsülle Şubat ayında Dünya’ya dönmesi planlanıyor. Bu görev için, iki NASA astronotu bu ayın sonunda Uluslararası Uzay İstasyonu'na katılacak, ancak Wilmore ve Williams'ı indirmek için istasyonda bırakılacak.

Uzay araçlarında ses tuhaflıkları alışılmadık değil

Garip ping sesi, Michigan’da yaşayan meteorolog Rob Dale tarafından kaydedilip paylaşıldı ve ilk olarak Ars Technica tarafından rapor edildi.
Örneğin, 2003 yılında Çinli astronot Yang Liwei de uzayda 'tahta bir çekiçle demir bir kovaya vuruluyormuş' gibi bir ses duyduğunu ifade etmişti.
Starliner kapsülündeki garip sesin kaynağı hala araştırılırken, NASA ve Boeing yetkilileri, gelecekte benzer durumların önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
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