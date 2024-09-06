Rus ordusu, Harkov'da çok sayıda yabancı paralı askerin bulunduğu noktayı vurdu
© Sputnik / УПСИ МО РФHarkov
© Sputnik / УПСИ МО РФ
Abone ol
Rusya Silahlı Kuvvetleri, özel askeri harekat kapsamında çoğunlukla Batılı ülkelerden giden paralı askerleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor.
Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun çok sayıda paralı asker ve teçhizatın konuşlandırıldığı Harkov kenti kırsalını vurduğunu belirtti.
Sputnik'e konuşan Lebedev, sabah saat 07:45'ten itibaren Harkov kırsalındaki Lyubotin'e birkaç atış yapıldığını ve yüksek sesler duyulduğunu kaydetti.
Patlamaların yaşandığı noktaya çok sayıda ambulans gönderildiğine dikkat çeken Lebedev, çok sayıda ölü ve yaralı olduğunun söylendiğini aktardı.
Lebedev, "Dün Lyubotin'e çok sayıda yabancı paralı asker ve askeri teçhizat geldiği bildirildi. Yerel sakinlerin anlattıklarına göre bölgede yollar kapatıldı ve sadece askeri araçlar ile ambulansların geçmesine izin veriliyor" dedi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun sivil tesislere yönelik saldırılarına cevaben Kiev rejimine bağlı güçlere, teçhizata, yabancı paralı askerlere ve enerji ve savunma alanındaki altyapı tesislerine düzenli olarak bombardıman düzenliyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ordusunun konutları ve sosyal tesisleri hedef almadığının altını defaatle çizmişti.
Sputnik'e konuşan Lebedev, sabah saat 07:45'ten itibaren Harkov kırsalındaki Lyubotin'e birkaç atış yapıldığını ve yüksek sesler duyulduğunu kaydetti.
Patlamaların yaşandığı noktaya çok sayıda ambulans gönderildiğine dikkat çeken Lebedev, çok sayıda ölü ve yaralı olduğunun söylendiğini aktardı.
Lebedev, "Dün Lyubotin'e çok sayıda yabancı paralı asker ve askeri teçhizat geldiği bildirildi. Yerel sakinlerin anlattıklarına göre bölgede yollar kapatıldı ve sadece askeri araçlar ile ambulansların geçmesine izin veriliyor" dedi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun sivil tesislere yönelik saldırılarına cevaben Kiev rejimine bağlı güçlere, teçhizata, yabancı paralı askerlere ve enerji ve savunma alanındaki altyapı tesislerine düzenli olarak bombardıman düzenliyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ordusunun konutları ve sosyal tesisleri hedef almadığının altını defaatle çizmişti.