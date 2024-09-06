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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/rus-ordusu-harkovda-cok-sayida-yabanci-parali-askerin-bulundugu-noktayi-vurdu-1087716906.html
Rus ordusu, Harkov'da çok sayıda yabancı paralı askerin bulunduğu noktayı vurdu
Rus ordusu, Harkov'da çok sayıda yabancı paralı askerin bulunduğu noktayı vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri, özel askeri harekat kapsamında çoğunlukla Batılı ülkelerden giden paralı askerleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor. 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T10:37+0300
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Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun çok sayıda paralı asker ve teçhizatın konuşlandırıldığı Harkov kenti kırsalını vurduğunu belirtti.Sputnik'e konuşan Lebedev, sabah saat 07:45'ten itibaren Harkov kırsalındaki Lyubotin'e birkaç atış yapıldığını ve yüksek sesler duyulduğunu kaydetti.Patlamaların yaşandığı noktaya çok sayıda ambulans gönderildiğine dikkat çeken Lebedev, çok sayıda ölü ve yaralı olduğunun söylendiğini aktardı.Lebedev, "Dün Lyubotin'e çok sayıda yabancı paralı asker ve askeri teçhizat geldiği bildirildi. Yerel sakinlerin anlattıklarına göre bölgede yollar kapatıldı ve sadece askeri araçlar ile ambulansların geçmesine izin veriliyor" dedi.Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun sivil tesislere yönelik saldırılarına cevaben Kiev rejimine bağlı güçlere, teçhizata, yabancı paralı askerlere ve enerji ve savunma alanındaki altyapı tesislerine düzenli olarak bombardıman düzenliyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ordusunun konutları ve sosyal tesisleri hedef almadığının altını defaatle çizmişti.
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rusya, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, harkov, kharkov, sergey lebedev, özel askeri harekat, rus ordusu, rusya ordusu, dmitriy peskov
rusya, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, harkov, kharkov, sergey lebedev, özel askeri harekat, rus ordusu, rusya ordusu, dmitriy peskov

Rus ordusu, Harkov'da çok sayıda yabancı paralı askerin bulunduğu noktayı vurdu

10:37 06.09.2024
© Sputnik / УПСИ МО РФHarkov
Harkov - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
© Sputnik / УПСИ МО РФ
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, özel askeri harekat kapsamında çoğunlukla Batılı ülkelerden giden paralı askerleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor.
Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun çok sayıda paralı asker ve teçhizatın konuşlandırıldığı Harkov kenti kırsalını vurduğunu belirtti.

Sputnik'e konuşan Lebedev, sabah saat 07:45'ten itibaren Harkov kırsalındaki Lyubotin'e birkaç atış yapıldığını ve yüksek sesler duyulduğunu kaydetti.

Patlamaların yaşandığı noktaya çok sayıda ambulans gönderildiğine dikkat çeken Lebedev, çok sayıda ölü ve yaralı olduğunun söylendiğini aktardı.

Lebedev, "Dün Lyubotin'e çok sayıda yabancı paralı asker ve askeri teçhizat geldiği bildirildi. Yerel sakinlerin anlattıklarına göre bölgede yollar kapatıldı ve sadece askeri araçlar ile ambulansların geçmesine izin veriliyor" dedi.

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun sivil tesislere yönelik saldırılarına cevaben Kiev rejimine bağlı güçlere, teçhizata, yabancı paralı askerlere ve enerji ve savunma alanındaki altyapı tesislerine düzenli olarak bombardıman düzenliyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ordusunun konutları ve sosyal tesisleri hedef almadığının altını defaatle çizmişti.
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