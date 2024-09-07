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Bakan Uraloğlu duyurdu: 'Bolu Dağı Tüneli’ni açıyoruz'
Bakan Uraloğlu duyurdu: 'Bolu Dağı Tüneli’ni açıyoruz'
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli’nin uzatılma çalışmalarının bittiğini ve trafiğe açılacağını açıkladı. 07.09.2024, Sputnik Türkiye
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Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul istikameti 31 Temmuz’da trafiğe kapatılmıştı. İstanbul yönündeki tüpünün uzatılması çalışmaları nedeniyle 37 gündür trafiğe kapalı olan tünelin 67 metre uzatılması ve iki viyadükte 4 adet genleşme derzinin değiştirilmesi çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.Tünel portallarının uzatma çalışmalarını tamamlayan ekipler, asfalt serimi yaptı. TGRT Haber' konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yolun trafiğe açılacağına dair açıklamalarda bulundu.Bakanı Uraloğlu yaptığı konuşmada, bir aksaklık olacağını öngörmediğini ifade ederek, “Yarın akşam inşallah açacağız. Bir eksiklik olmazsa, aksaklı olmazsa ki biz öngörmüyoruz. Pazar gününü düşünmüştük. Pazar trafiğini rahatlatalım diye. Yarın akşam açmış oluruz diye düşünüyorum. Bu vesileyle, yaptığımız tünellerin, altgeçitlerin, bölünmüş yolların ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. 50 günlük bir süre öngörmüştük. Çünkü bazı imalatlarda çok istediğiniz hızda gidemeyebilirsiniz. Zeminle ilgili bazı öngöremediğiniz şeylerle karşılaşabiliriz diye 50 gün demiştik. Ama geçen ziyaret ettiğimde hani bir miktar daha erken bitirebileceğimizi tahmin etmiştik. Az daha netleşsin kamuoyunu öyle bilgilendirelim istedik. Erken bitecek düşüncesine vatandaşları bırakıp da erken bitiremezseniz mahcup olursunuz. Yarın gündüz gözüyle son yapılan asfalt çalışmalarının çizgilerini çekeriz ve akşamdan yolu açmış oluruz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/bakan-kurumdan-vanikoy-aciklamasi-kacak-yapilarin-yikimi-tamamlandi-1087755721.html
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bolu, bolu dağı, tünel, çalışma, açılış
bolu, bolu dağı, tünel, çalışma, açılış

Bakan Uraloğlu duyurdu: 'Bolu Dağı Tüneli’ni açıyoruz'

01:48 07.09.2024
© İHA / ENES ÖZKAN - İLHAMİ ÇETİN-AW282566Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde Bolu Dağı Tüneli'nin portallarının 67 metre uzatılması çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Planlanan süreden 12 gün önce yolun açılacağını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bolu Dağı Tüneli'ni yarın açıyoruz" dedi.
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde Bolu Dağı Tüneli'nin portallarının 67 metre uzatılması çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Planlanan süreden 12 gün önce yolun açılacağını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'ni yarın açıyoruz dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2024
© İHA / ENES ÖZKAN - İLHAMİ ÇETİN-AW282566
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli’nin uzatılma çalışmalarının bittiğini ve trafiğe açılacağını açıkladı.
Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul istikameti 31 Temmuz’da trafiğe kapatılmıştı. İstanbul yönündeki tüpünün uzatılması çalışmaları nedeniyle 37 gündür trafiğe kapalı olan tünelin 67 metre uzatılması ve iki viyadükte 4 adet genleşme derzinin değiştirilmesi çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.
Tünel portallarının uzatma çalışmalarını tamamlayan ekipler, asfalt serimi yaptı. TGRT Haber' konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yolun trafiğe açılacağına dair açıklamalarda bulundu.
Bakanı Uraloğlu yaptığı konuşmada, bir aksaklık olacağını öngörmediğini ifade ederek, “Yarın akşam inşallah açacağız. Bir eksiklik olmazsa, aksaklı olmazsa ki biz öngörmüyoruz. Pazar gününü düşünmüştük. Pazar trafiğini rahatlatalım diye. Yarın akşam açmış oluruz diye düşünüyorum. Bu vesileyle, yaptığımız tünellerin, altgeçitlerin, bölünmüş yolların ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. 50 günlük bir süre öngörmüştük. Çünkü bazı imalatlarda çok istediğiniz hızda gidemeyebilirsiniz. Zeminle ilgili bazı öngöremediğiniz şeylerle karşılaşabiliriz diye 50 gün demiştik. Ama geçen ziyaret ettiğimde hani bir miktar daha erken bitirebileceğimizi tahmin etmiştik. Az daha netleşsin kamuoyunu öyle bilgilendirelim istedik. Erken bitecek düşüncesine vatandaşları bırakıp da erken bitiremezseniz mahcup olursunuz. Yarın gündüz gözüyle son yapılan asfalt çalışmalarının çizgilerini çekeriz ve akşamdan yolu açmış oluruz” dedi.
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