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Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde dış koruma kabuğunun alt kısmı 10 saatte montajlandı
Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde dış koruma kabuğunun alt kısmı 10 saatte montajlandı
Sputnik Türkiye
Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde birinci ünitenin dış koruma kabuğunun alt kısmı 10 saatte monte edildi. 22.08.2024, Sputnik Türkiye
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akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
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Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışmalar devam ediyor. Mersin Gülnar'da yapımı süren santralle ilgili olarak Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 63 metre yüksekliğe sahip metal yapının montajı 10 saat sürdü.İşlemin ünite için önemli olduğunu vurgulayan Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, üçüncü nesil nükleer güç ünitelerinin büyük depremlere, kasırgalara, tsunamilere ve şok dalgalarına karşı tasarlanmış yüksek teknolojili güvenlik sistemleriyle donatıldığını anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/akkuyu-nukleer-santrali-ne-zaman-devreye-girecek--1086841178.html
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mersin akkuyu bölgesi, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), türkiye, rusya
mersin akkuyu bölgesi, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), türkiye, rusya

Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde dış koruma kabuğunun alt kısmı 10 saatte montajlandı

10:55 22.08.2024
© AA / Akkuyu Nükleer AŞAkkuyu Nükleer Güç Santrali
Akkuyu Nükleer Güç Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2024
© AA / Akkuyu Nükleer AŞ
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Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde birinci ünitenin dış koruma kabuğunun alt kısmı 10 saatte monte edildi.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışmalar devam ediyor. Mersin Gülnar'da yapımı süren santralle ilgili olarak Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 63 metre yüksekliğe sahip metal yapının montajı 10 saat sürdü.
İşlemin ünite için önemli olduğunu vurgulayan Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, üçüncü nesil nükleer güç ünitelerinin büyük depremlere, kasırgalara, tsunamilere ve şok dalgalarına karşı tasarlanmış yüksek teknolojili güvenlik sistemleriyle donatıldığını anlattı.
Butckikh şu bilgileri paylaştı: "Dış koruma kabının alt kubbe kısmının başarılı şekilde monte edilmesinin ardından bir sonraki aşamayı Akkuyu NGS inşaatçıları tarafından dış koruma kabının kubbesinin monte edilmesi oluşturacak. Bir araya getirilen bu büyük ölçekli betonarme yapı, nükleer santralin hizmet ömrü boyunca reaktör tesisini dış etkilerden koruyacak."
Akkuyu NGS - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2024
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Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman devreye girecek?
14 Ağustos, 15:39
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