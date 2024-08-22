https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/akkuyu-ngsnin-birinci-unitesinde-dis-koruma-kabugunun-alt-kismi-10-saatte-montajlandi-1087131633.html

Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde dış koruma kabuğunun alt kısmı 10 saatte montajlandı

Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde dış koruma kabuğunun alt kısmı 10 saatte montajlandı

Sputnik Türkiye

Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde birinci ünitenin dış koruma kabuğunun alt kısmı 10 saatte monte edildi. 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T10:55+0300

2024-08-22T10:55+0300

2024-08-22T10:55+0300

türkiye

mersin akkuyu bölgesi

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

türkiye

rusya

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Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışmalar devam ediyor. Mersin Gülnar'da yapımı süren santralle ilgili olarak Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 63 metre yüksekliğe sahip metal yapının montajı 10 saat sürdü.İşlemin ünite için önemli olduğunu vurgulayan Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, üçüncü nesil nükleer güç ünitelerinin büyük depremlere, kasırgalara, tsunamilere ve şok dalgalarına karşı tasarlanmış yüksek teknolojili güvenlik sistemleriyle donatıldığını anlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/akkuyu-nukleer-santrali-ne-zaman-devreye-girecek--1086841178.html

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mersin akkuyu bölgesi, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), türkiye, rusya