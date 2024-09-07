https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/anadolu-tarihinin-basladigi-yerdeki-4-bin-200-yil-onceki-felaketin-nedeni-iklim-degisikligi-cikti-1087775646.html
Anadolu tarihinin başladığı yerdeki 4 bin 200 yıl önceki felaketin nedeni iklim değişikliği çıktı
Anadolu tarihinin başladığı yerdeki 4 bin 200 yıl önceki felaketin nedeni iklim değişikliği çıktı
Sputnik Türkiye
Kayseri'de günümüzden 4 bin 200 yıl önce anıtsal yapıların yıkılmasına sebep olan felaketin altında iklim değişikliği yatıyor. 07.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-07T15:42+0300
2024-09-07T15:42+0300
2024-09-07T15:42+0300
yaşam
kayseri
tarihi eser
arkeolojik kazı
arkeolojik keşif
prof. dr. fikri kulakoğlu
iklim değişikliği
felaket
doğal felaket
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Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran arkeolojik bulgu ve belgelerin gün ışığına çıkarıldığı ve 'Anadolu tarihinin başladığı yer' olarak bilinen Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'nde çalışmalar devam ediyor. 3 çeyrek asırdır kazılara devam edilen Kültepe'de bu yıl yapılan kazılardaki hedefin, Kültepe'nin Tunç Çağı'ndaki yerini aydınlatmak olduğunu ifade eden Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, akıllarındaki bazı sorulara cevap verecek veriler topladıklarını kaydetti. 'Büyük anıtsal yapılar büyük bir felaketle sona ermiş'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/eskisehirde-5-bin-200-yil-oncesine-ait-yapilar-bulundu-donemin-ilk-ornekleri-bilincli-sekilde-1087692990.html
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kayseri, tarihi eser, arkeolojik kazı, arkeolojik keşif, prof. dr. fikri kulakoğlu, iklim değişikliği, felaket, doğal felaket
kayseri, tarihi eser, arkeolojik kazı, arkeolojik keşif, prof. dr. fikri kulakoğlu, iklim değişikliği, felaket, doğal felaket
Anadolu tarihinin başladığı yerdeki 4 bin 200 yıl önceki felaketin nedeni iklim değişikliği çıktı
Kayseri'de günümüzden 4 bin 200 yıl önce anıtsal yapıların yıkılmasına sebep olan felaketin altında iklim değişikliği yatıyor.
Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran arkeolojik bulgu ve belgelerin gün ışığına çıkarıldığı ve 'Anadolu tarihinin başladığı yer' olarak bilinen Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'nde çalışmalar devam ediyor. 3 çeyrek asırdır kazılara devam edilen Kültepe'de bu yıl yapılan kazılardaki hedefin, Kültepe'nin Tunç Çağı'ndaki yerini aydınlatmak olduğunu ifade eden Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, akıllarındaki bazı sorulara cevap verecek veriler topladıklarını kaydetti.
'Büyük anıtsal yapılar büyük bir felaketle sona ermiş'
Prof. Dr. Kulakoğlu şu bilgileri paylaştı: "2024 yılı Kültepe kazı çalışmaları Haziran ayından itibaren devam ediyor. Sanıyorum bu sene de uzun soluklu bir çalışma olacak, tahmini Kasım ayına kadar bu çalışmaları devam ettireceğiz. Bu yılki çalışmalarımız tepede yoğunlaştı. Tabi bu arada Karum tarafını da kazdık. Bu yıl özellikle bizim tunç Çağı ile ilgili sorularımız vardı, onları halletmeye çalıştık. Özellikle Tunç Çağı'nın hem başı hem de sonu ile ilgili sorularımız vardı. Anadolu'nun ve Kültepe'nin bu çağlardaki yerini aydınlatabilmek için çalışmalara başladık. İyi de veri topladık. Bu veriler muhakkak ki analiz edilecek. Bu veriler sırasında da şimdiye kadar gördüğümüz Kültepe'de karşımıza çıkan büyük anıtsal yapılar büyük bir felaketle sona ermişti. Bu felaketin nedenini aramaya çalıştık. Bu felaketin tam olarak ne zaman olduğunu anlamaya çalıştık. Bu konuyla ilgili olarak aslında Anadolu'da çok az yerde görülen fakat bizim burada net olarak gördüğümüz yaklaşık olarak günümüzden 4 bin 200 yıl önce meydana gelen bu felaketin sebepleri arasında büyük ihtimalle iklimle ilgili sorunlar olması gerekiyor. İklim değişikliğine bağlı olarak bu felaketin geldiğini söyleyebiliriz. Tabi ki bu henüz ilk sonuçlar, daha da incelendikten sonra net olarak duyuru yapacağız."