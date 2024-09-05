https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/eskisehirde-5-bin-200-yil-oncesine-ait-yapilar-bulundu-donemin-ilk-ornekleri-bilincli-sekilde-1087692990.html

İlk Tunç Çağı'na ait yapılar bulundu: Dönemin ilk örneklerinin 'bilinçli' şekilde gömüldüğü düşünülüyor

İlk Tunç Çağı'na ait yapılar bulundu: Dönemin ilk örneklerinin 'bilinçli' şekilde gömüldüğü düşünülüyor

Sputnik Türkiye

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde gerçekleştirilen kazılarda, 5 bin 200 yıl öncesine ait, bilinçli bir şekilde gömüldüğü düşünülen yapılar bulundu. 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T17:02+0300

2024-09-05T17:02+0300

2024-09-05T17:06+0300

türkiye

eskişehir

tarihi eser

tarihi bina

arkeolojik kazı

erken tunç çağı

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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yapılan kazılarda, İlk Tunç Çağı'na ait 5 bin 200 yıllık yapılara rastlandı.Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından yürütülen kazılarda, Seyitgazi ilçesi Küllüoba Höyüğü'nde yapılan arkeolojik kazılarda bulunan eski döneme ait yapılarda evlerin ve içlerindeki ocak, kül çukuru, silo gibi öğelerin tamamen boşaltılıp temizlendikten sonra kaliş adı verilen kırmızı renkli steril toprakla gömülmüş olduğu bildirildi.'Küllüoba'daki bu örnek literatürde bu döneme ait bugüne kadar tespit edilen ilk örnektir'Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Türkteki, yapılan bu yeni keşfin, İlk Tunç Çağı'na ait literatürdeki ilk örneği olduğunu bildirdi.Yapıların hepsinin arka odalarının özellikle toprağa gömülerek korunduğunu tespit eden ekip, kapılar veya havalandırma alanlarının taşla örülmüş daha sonra bu doldurma işlemi gerçekleşmiş olmasının arkasında bir tören veya ritüelin yattığı düşünüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/turkiyeden-kacirilan-2-bin-500-yillik-altin-kolye-yuvasina-donuyor-1087619036.html

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eskişehir, tarihi eser, tarihi bina, arkeolojik kazı, erken tunç çağı