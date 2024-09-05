https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/eskisehirde-5-bin-200-yil-oncesine-ait-yapilar-bulundu-donemin-ilk-ornekleri-bilincli-sekilde-1087692990.html
İlk Tunç Çağı'na ait yapılar bulundu: Dönemin ilk örneklerinin 'bilinçli' şekilde gömüldüğü düşünülüyor
İlk Tunç Çağı'na ait yapılar bulundu: Dönemin ilk örneklerinin 'bilinçli' şekilde gömüldüğü düşünülüyor
Sputnik Türkiye
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde gerçekleştirilen kazılarda, 5 bin 200 yıl öncesine ait, bilinçli bir şekilde gömüldüğü düşünülen yapılar bulundu. 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T17:02+0300
2024-09-05T17:02+0300
2024-09-05T17:06+0300
türkiye
eskişehir
tarihi eser
tarihi bina
arkeolojik kazı
erken tunç çağı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/05/1087689629_0:395:1024:971_1920x0_80_0_0_1c39b6dd5abb6314c96078ea8fda7e3f.jpg
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yapılan kazılarda, İlk Tunç Çağı'na ait 5 bin 200 yıllık yapılara rastlandı.Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından yürütülen kazılarda, Seyitgazi ilçesi Küllüoba Höyüğü'nde yapılan arkeolojik kazılarda bulunan eski döneme ait yapılarda evlerin ve içlerindeki ocak, kül çukuru, silo gibi öğelerin tamamen boşaltılıp temizlendikten sonra kaliş adı verilen kırmızı renkli steril toprakla gömülmüş olduğu bildirildi.'Küllüoba'daki bu örnek literatürde bu döneme ait bugüne kadar tespit edilen ilk örnektir'Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Türkteki, yapılan bu yeni keşfin, İlk Tunç Çağı'na ait literatürdeki ilk örneği olduğunu bildirdi.Yapıların hepsinin arka odalarının özellikle toprağa gömülerek korunduğunu tespit eden ekip, kapılar veya havalandırma alanlarının taşla örülmüş daha sonra bu doldurma işlemi gerçekleşmiş olmasının arkasında bir tören veya ritüelin yattığı düşünüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/turkiyeden-kacirilan-2-bin-500-yillik-altin-kolye-yuvasina-donuyor-1087619036.html
türkiye
eskişehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/05/1087689629_0:299:1024:1067_1920x0_80_0_0_92ff4245130bca6bfcbc0481b64b4dde.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
eskişehir, tarihi eser, tarihi bina, arkeolojik kazı, erken tunç çağı
eskişehir, tarihi eser, tarihi bina, arkeolojik kazı, erken tunç çağı
İlk Tunç Çağı'na ait yapılar bulundu: Dönemin ilk örneklerinin 'bilinçli' şekilde gömüldüğü düşünülüyor
17:02 05.09.2024 (güncellendi: 17:06 05.09.2024)
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde gerçekleştirilen kazılarda, 5 bin 200 yıl öncesine ait, bilinçli bir şekilde gömüldüğü düşünülen yapılar bulundu.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yapılan kazılarda, İlk Tunç Çağı'na ait 5 bin 200 yıllık yapılara rastlandı.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından yürütülen kazılarda, Seyitgazi ilçesi Küllüoba Höyüğü'nde yapılan arkeolojik kazılarda bulunan eski döneme ait yapılarda evlerin ve içlerindeki ocak, kül çukuru, silo gibi öğelerin tamamen boşaltılıp temizlendikten sonra kaliş adı verilen kırmızı renkli steril toprakla gömülmüş olduğu bildirildi.
'Küllüoba'daki bu örnek literatürde bu döneme ait bugüne kadar tespit edilen ilk örnektir'
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Türkteki, yapılan bu yeni keşfin, İlk Tunç Çağı'na ait literatürdeki ilk örneği olduğunu bildirdi.
Yapıların hepsinin arka odalarının özellikle toprağa gömülerek korunduğunu tespit eden ekip, kapılar veya havalandırma alanlarının taşla örülmüş daha sonra bu doldurma işlemi gerçekleşmiş olmasının arkasında bir tören veya ritüelin yattığı düşünüyor.