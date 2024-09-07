https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/amsterdamda-iklim-aktivistleri-hollandanin-en-buyuk-muzesi-rijksmuseumun-girisini-kapatti-1087776955.html

Amsterdam'da iklim aktivistleri, Hollanda'nın en büyük müzesi Rijksmuseum'un girişini kapattı

Amsterdam'da iklim aktivistleri, Hollanda'nın en büyük müzesi Rijksmuseum'un girişini kapattı

Sputnik Türkiye

Hollanda'nın en büyük müzesi olan Rijksmuseum önü, iklim aktivistleri tarafından kapatıldı. Eylemin bitmesini bekleyen polisin müdahalede bulunmadığı... 07.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-07T16:17+0300

2024-09-07T16:17+0300

2024-09-07T16:17+0300

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iklim değişikliği

fosil yakıt

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protesto gösterisi

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Hollanda başkenti Amsterdam'ın en büyük müzesi olan Rijksmuseum önü iklim aktivistleri tarafından kapatılarak bir eylem gerçekleştirildi.Onlarca aktivist, sarı tulumlarını giyerek kendilerini müzenin demir çitlerine zincirleyerek giriş yolunu kapattı.Aktivistlerin mesajıYaklaşık 60 kişinin olduğu protestolarda yapılan açıklamada şu sözler kaydedildi:Göstericiler, fosil yakıt endüstrisini finanse ettiğini öne sürdükleri bankayla işbirliği sonlandırılana kadar müzenin girişini kapatacaklarını dile getirirken bazı ziyaretçiler, müzeye girememeleri sebebiyle göstericilerle konuşarak eylemin yapılış biçimini eleştirdi.Polis, protestocuların eylemine müdahale etmediEylem sırasında çevrede bekleyen polis, protestocuların eylemine müdahale etmediği bildirildi. Çevrede eylemi gözlemleyen çok sayıda polis olduğu bildirildi.Ülkenin en çok ziyaret edilen müzesiRembrandt'ın Gece Devriyesi gibi sanat eserlerine ev sahipliği yapan Rijksmuseum, ülkedeki en çok ziyaret edilen müze olup, günde binlerce ziyaretçi çekiyor.1800 yılında kurulan müzede sanat, zanaat ve tarih alanında birçok sanat eseri sergileniyor. Müzenin içinde Hollanda Altın Çağı'na ait geniş bir tablo koleksiyonu ve oldukça büyük bir Asya sanatı koleksiyonları yer almakta.

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iklim değişikliği, fosil yakıt, amsterdam, hollanda, müze, protesto, protesto gösterisi