https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/amsterdamda-iklim-aktivistleri-hollandanin-en-buyuk-muzesi-rijksmuseumun-girisini-kapatti-1087776955.html
Amsterdam'da iklim aktivistleri, Hollanda'nın en büyük müzesi Rijksmuseum'un girişini kapattı
Amsterdam'da iklim aktivistleri, Hollanda'nın en büyük müzesi Rijksmuseum'un girişini kapattı
Sputnik Türkiye
Hollanda'nın en büyük müzesi olan Rijksmuseum önü, iklim aktivistleri tarafından kapatıldı. Eylemin bitmesini bekleyen polisin müdahalede bulunmadığı... 07.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-07T16:17+0300
2024-09-07T16:17+0300
2024-09-07T16:17+0300
dünya
iklim değişikliği
fosil yakıt
amsterdam
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Hollanda başkenti Amsterdam'ın en büyük müzesi olan Rijksmuseum önü iklim aktivistleri tarafından kapatılarak bir eylem gerçekleştirildi.Onlarca aktivist, sarı tulumlarını giyerek kendilerini müzenin demir çitlerine zincirleyerek giriş yolunu kapattı.Aktivistlerin mesajıYaklaşık 60 kişinin olduğu protestolarda yapılan açıklamada şu sözler kaydedildi:Göstericiler, fosil yakıt endüstrisini finanse ettiğini öne sürdükleri bankayla işbirliği sonlandırılana kadar müzenin girişini kapatacaklarını dile getirirken bazı ziyaretçiler, müzeye girememeleri sebebiyle göstericilerle konuşarak eylemin yapılış biçimini eleştirdi.Polis, protestocuların eylemine müdahale etmediEylem sırasında çevrede bekleyen polis, protestocuların eylemine müdahale etmediği bildirildi. Çevrede eylemi gözlemleyen çok sayıda polis olduğu bildirildi.Ülkenin en çok ziyaret edilen müzesiRembrandt'ın Gece Devriyesi gibi sanat eserlerine ev sahipliği yapan Rijksmuseum, ülkedeki en çok ziyaret edilen müze olup, günde binlerce ziyaretçi çekiyor.1800 yılında kurulan müzede sanat, zanaat ve tarih alanında birçok sanat eseri sergileniyor. Müzenin içinde Hollanda Altın Çağı'na ait geniş bir tablo koleksiyonu ve oldukça büyük bir Asya sanatı koleksiyonları yer almakta.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/efes-antik-kentinde-gece-muzeciligi-18-milyon-ziyaretci-agirladi-1087759043.html
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iklim değişikliği, fosil yakıt, amsterdam, hollanda, müze, protesto, protesto gösterisi
iklim değişikliği, fosil yakıt, amsterdam, hollanda, müze, protesto, protesto gösterisi
Amsterdam'da iklim aktivistleri, Hollanda'nın en büyük müzesi Rijksmuseum'un girişini kapattı
Hollanda'nın en büyük müzesi olan Rijksmuseum önü, iklim aktivistleri tarafından kapatıldı. Eylemin bitmesini bekleyen polisin müdahalede bulunmadığı bildirildi.
Hollanda başkenti Amsterdam'ın en büyük müzesi olan Rijksmuseum önü iklim aktivistleri tarafından kapatılarak bir eylem gerçekleştirildi.
Onlarca aktivist, sarı tulumlarını giyerek kendilerini müzenin demir çitlerine zincirleyerek giriş yolunu kapattı.
Yaklaşık 60 kişinin olduğu protestolarda yapılan açıklamada şu sözler kaydedildi:
Bugün burada, Rijksmuseum önünde bu gösteriyi düzenliyoruz. ING Bankası, fosil yakıt endüstrisine finansman sağlayarak yanlış bir iklim politikası izlemektedir. Müze ile bu bankanın ilişkisi kesilene kadar burayı kapatacağız.
Göstericiler, fosil yakıt endüstrisini finanse ettiğini öne sürdükleri bankayla işbirliği sonlandırılana kadar müzenin girişini kapatacaklarını dile getirirken bazı ziyaretçiler, müzeye girememeleri sebebiyle göstericilerle konuşarak eylemin yapılış biçimini eleştirdi.
Polis, protestocuların eylemine müdahale etmedi
Eylem sırasında çevrede bekleyen polis, protestocuların eylemine müdahale etmediği bildirildi. Çevrede eylemi gözlemleyen çok sayıda polis olduğu bildirildi.
Ülkenin en çok ziyaret edilen müzesi
Rembrandt'ın Gece Devriyesi gibi sanat eserlerine ev sahipliği yapan Rijksmuseum, ülkedeki en çok ziyaret edilen müze olup, günde binlerce ziyaretçi çekiyor.
1800 yılında kurulan müzede sanat, zanaat ve tarih alanında birçok sanat eseri sergileniyor. Müzenin içinde Hollanda Altın Çağı'na ait geniş bir tablo koleksiyonu ve oldukça büyük bir Asya sanatı koleksiyonları yer almakta.