2024-2025 eğitim dönemi geldi, uzmanlar uyardı: 'Temel ihtiyaçların karşılanamaması nedeniyle zorlu bir süreç başlıyor'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Ülkede silah almak pazardan patates almaktan daha kolay'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Engin Polat tahliye edildi, avukatı Radyo Sputnik'e konuştu: 'Olması gereken adil bir karar'
12:05
84 dk
HABER MASASI
Türkiye'de 9 Eylül itibarıyla başlayacak 2024-2025 eğitim öğretim döneminde hizmete başlayacak öğrenci servis ücretleri belli oldu.
13:30
34 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
DÜNYACA ÜNLÜ OPERA SANATÇISI
Kaleci olmak isterken operacı oldu
15:18
9 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
JAPONYA’NIN HITCHCOCK’U
Samuray ailesinden geliyordu
15:39
6 dk
SESLİ HABER
Japon casus Belarus'ta yakalandı: Bilgileri ABD'ye ve Ukrayna'ya verdi
15:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Erdoğan-Sisi görüşmesi sonrası geriye kalan tek konu Suriye dosyası'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
İlk Tunç Çağı'na ait yapılar bulundu
17:42
1 dk
SESLİ HABER
Sağlık Bakanlığı’ndan çocuklara uyarı
17:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Miss Turkey 2024 finalistleri belli oldu
18:17
5 dk
ÖZEL HABER
Oğul Biden suçlamayı kabul etti: Af gelecek mi?
18:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
ÖZEL HABER
Aşı karşıtlığı da bulaşıcı hastalıklar da artıyor
19:33
5 dk
ÖZEL HABER
Lüks yatta 'kuru boğulanlardan' göçmen botlarıyla yola çıkıp kaybolanlara
20:04
2 dk
ÖZEL HABER
Fenomenlerin korkulu rüyası : Örtülü reklam
20:19
3 dk
ÖZEL HABER
Av sezonu başladı: Tezgâhlarda fiyatlar nasıl seyrediyor?
20:32
8 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı, Putin’in Erdoğan ve Selman mesajını anlattı: Olumlu bir sonuca ulaşıldı
20:53
3 dk
SESLİ HABER
Amerika'da 14 yaşındaki saldırgan lisede katliam yaptı
09:00
1 dk
SESLİ HABER
Konya'da ortaya çıkan iskeletler hakkında araştırma başlatıldı
09:04
1 dk
ÖZEL HABER
Ölümle tehdit edilen gazeteci Murat Ağırel Radyo Sputnik’e konuştu
09:16
3 dk
SESLİ HABER
Fransa'da Macron'un azledilmesi için imza toplandı
09:31
2 dk
SESLİ HABER
Japon casus Belarus'ta yakalandı: Bilgileri ABD'ye ve Ukrayna'ya verdi
09:45
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanından kışlık konserve hazırlayanlara uyarı: Ölümle sonuçlanabilir
10:03
3 dk
SESLİ HABER
Bakan Tekin'den 20 bin öğretmen ataması açıklaması
10:17
1 dk
SESLİ HABER
Gürcistan'ın eski başbakanından seçim öncesi anayasal çoğunluk açıklaması
10:30
1 dk
SESLİ HABER
CHP İlçe Başkanı’nın aracı kurşunlandı
10:41
1 dk
SESLİ HABER
Ocak 2025’te emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
10:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Hamas’tan altı İsrail askerinin infazına yönelik açıklama geldi
11:10
1 dk
SESLİ HABER
Sınır kapılarında rekor kırıldı
11:22
2 dk
SESLİ HABER
Sağlık Bakanlığı’ndan çocuklara uyarı
11:35
3 dk
SESLİ HABER
Brezilya'dan X'e yaptırım geldi
11:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Konutta düşüş kira fiyatlarına ne zaman yansıyacak?
12:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Pasifik ülkesinden Telegram’a soruşturma
16:08
1 dk
ÖZEL HABER
Motokros heyecanı dorukta: Türkiye’ye daha önce kimler geldi?
16:22
3 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir askerden Kursk itirafı: Nükleer santral patlatılacaktı
16:34
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin başvurusu doğrulandı: BRICS’in tarihçesi
16:46
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Sağlık Bakanlığı’ndan Halk Sağlığı Haftası’nda aşı çağrısı
17:11
2 dk
SESLİ HABER
Polonya lideri Kuzey Akım iddialarını yalanladı
17:24
1 dk
SESLİ HABER
TSK tarihinde bir ilk: Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları birincileri kadınlar
17:38
1 dk
SESLİ HABER
SGK’dan vatandaşa uyarı
17:50
1 dk
SESLİ HABER
Bakan Işıkhan’dan belediyelere uyarı
17:58
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Av sezonu başladı: Tezgâhlarda fiyatlar nasıl seyrediyor?
18:10
8 dk
SESLİ HABER
Çin: Daha fazla ortağın BRICS üyeliğini görmek isteriz
18:25
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye’den kaçırılıp ABD’de sergilenen 2 bin 500 yıllık altın kolye yuvasına dönüyor
18:52
1 dk
SESLİ HABER
Harkov Bölgesi Rus Yönetimi Başkanı Gançev: Ukrayna, esir takaslarını engelliyor
20:03
1 dk
ÖZEL HABER
Lüks yatta 'kuru boğulanlardan' göçmen botlarıyla yola çıkıp kaybolanlara
20:17
2 dk
SESLİ HABER
Biden: Gizli Servis gitmeme izin vermiyor
20:29
1 dk
SESLİ HABER
Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez sağ parti kazandı
20:41
1 dk
SESLİ HABER
Miss Turkey 2024 finalistleri belli oldu
20:51
5 dk
ÖZEL HABER
Çuval eylemi Türkiye’ye neleri hatırlattı?
21:04
4 dk
ÖZEL HABER
Aşı Karşıtlığı da Bulaşıcı Hastalıklar da artıyor
21:19
5 dk
SESLİ HABER
Vedat Milor trafik kazası geçirdi: Emniyet kemeri ve hava yastığı sayesinde kurtuldu
21:36
1 dk
SESLİ HABER
MİT, MOSSAD’ın saha elemanını yakaladı
21:47
2 dk
SESLİ HABER
5 milyon lira ve üzeri ödenmemiş vergi ve cezalar kamuya açıklanacak
22:05
1 dk
ÖZEL HABER
Fenomenlerin korkulu rüyası : Örtülü reklam
22:17
3 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın istifası kabul edildi
22:33
2 dk
ÖZEL HABER
Oğul Biden suçlamayı kabul etti: Af gelecek mi?
22:46
3 dk
SESLİ HABER
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Yeni önlemlerimiz var
23:04
2 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı, Putin’in Erdoğan ve Selman mesajını anlattı: Olumlu bir sonuca ulaşıldı
23:19
3 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi'den ABD'ye Ukrayna uyarısı
23:34
1 dk
SESLİ HABER
Osimhen’in Galatasaray’a gelişi rekor kırdı
23:47
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
GÖRÜŞ
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/2024-2025-egitim-donemi-geldi-uzmanlar-uyardi-temel-ihtiyaclarin-karsilanamamasi-nedeniyle-zorlu-1087715116.html
2024-2025 eğitim dönemi geldi, uzmanlar uyardı: 'Temel ihtiyaçların karşılanamaması nedeniyle zorlu bir süreç başlıyor'
2024-2025 eğitim dönemi geldi, uzmanlar uyardı: 'Temel ihtiyaçların karşılanamaması nedeniyle zorlu bir süreç başlıyor'
Sputnik Türkiye
Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasına günler kala, kırtasiye alışverişi, beslenme harcamaları servis ücretleri ve okulların istediği ekstra fahiş fiyatlı... 07.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-07T10:31+0300
2024-09-07T10:31+0300
görüş
eğitim
okul
okul servisi
beslenme
sağlıklı beslenme
yetersiz beslenme
eğitim öğretim
eğitim öğretim yılı
eğitim-öğretim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/1b/1043911452_40:0:860:461_1920x0_80_0_0_9175076a4f71c8338e96a312f7348fe4.jpg
2024-2025 eğitim-öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor, ancak veliler, çocuklarının eğitim masrafları karşısında endişeli. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerine göre, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla en yüksek artış yüzde 120.81 ile eğitim harcamalarında görüldü. Bu durum, yeni dönemin başlamasına günler kala okul ve öğrenci için yapılan harcamalara dahil olan tüm kalemler velileri zorluyor.Özellikle kırtasiye alışverişleri, beslenme harcamaları, servis ücretleri ve okulların istediği ekstra ürünler, veliler için büyük bir mali yük haline geldi. Bazı özel okulların piyasa değeri bin lira olan kitaplar için 30 bin lira gibi fahiş fiyatlar talep etmesinde olduğu gibi araya fırsatçılık da girince, aileler şikayetlerini uzmanlar üzerinden dile getirmeye başladı. 'Fiyatlardaki artışlar kırtasiye özelinde değil'Örneğin kırtasiye ürünlerinin fiyatlarında geçen seneye göre yüzde 30 ila yüzde 60 arasında artış yaşandığını belirten Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Vecdet F. Şendil konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak şunları aktardı:Fiyatlardaki artışın sadece kırtasiye ürünlerine özel olmadığını dile getiren Şendil, “Dünyadaki ve Türkiye’deki enflasyonist durumdan kaynaklı diğer tüm ürünlerde olduğu gibi kırtasiye ürünlerinde de bir artış söz konusu“ ifadelerini kullandı.'Öğrencilerin temel ihtiyaçlarının karşılanamaması nedeniyle zorlu bir süreç bizi bekliyor'Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak da Sputnik'in "TÜİK’in enflasyon verileri açıklandı. Verilere göre yıllık enflasyon geriledi. Sizce bu gerileme eğitim sektörüne yansır mı" sorusuna yanıt vererek şunları aktardı:'Özel okul fiyatları, servis ve beslenme ücretleri yüzde yüzleri aşan oranlarda arttı'Geçen yıla kıyasla eğitim sektöründeki maliyetlerin ciddi bir artış gösterdiğini anlatan Irmak, "Özellikle özel okulların fiyatları, hizmet kalitesini sürdürebilmek adına artan enerji, personel ve malzeme maliyetleri nedeniyle yüzde yüzleri aşan oranlarda arttı. Servis ücretleri de artan akaryakıt fiyatları ve taşıma maliyetlerinden ötürü geçen seneye göre en az iki katına çıkardı. Servis ücretleri de yüzde 80-120 oranında artış gösterdi. Öğrencilerin beslenme maliyetleri ise gıda enflasyonu nedeniyle ciddi anlamda yükselmiş durumda. 2024 yılı ağustos ayında TÜİK verilerine göre aylık gıda enflasyonu yüzde 1.10 gerilemesine rağmen yıllık gıda enflasyonu yüzde 72.86 olarak gerçekleşti. Birçok aile, geçtiğimiz seneye kıyasla çocuklarının okulda beslenme ihtiyaçlarını karşılamakta ciddi anlamda zorlanıyor. Ortalama olarak, bu maliyetler geçen seneye göre en az 2-3 kat artmış durumda" ifadelerini kullandı.'İyi bir beslenme desteği olmadan öğrencilerin eğitimde başarı sağlamaları zorlaşıyor'Beslenmenin özellikle son yıllarda yoksul öğrencilerin en çok zorlandığı alanlardan biri haline geldiğini söyleyen Irmak, "Yetersiz beslenme, öğrenme performansını ve genel sağlığı doğrudan etkiliyor. Özellikle devlet okullarında yoksul öğrencilerin beslenme ihtiyaçları yeterince karşılanamıyor. İyi bir beslenme desteği olmadan bu öğrencilerin eğitimde başarı sağlamaları oldukça zorlaşıyor. Türkiye’deki öğrencilerin yaklaşık yüzde 30’unun yoksul olduğu ve bu öğrencilerin okulda yeterli beslenemediği tahmin ediliyor. Eğitim Sen olarak yıllardır yoksul öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla devletin kapsamlı bir program oluşturmasını talep ediyoruz. Bu program, örneğin her devlet okulunda öğrencilere günlük ücretsiz bir öğün yemek ve temiz su sağlanması şeklinde. Okul yemeği, eğitimin niteliğini artıran önemli bir faktör. Çünkü açlık ve beslenme yetersizliği, öğrencilerin öğrenme kapasitesini doğrudan etkiliyor. Sendika olarak kamusal, bilimsel ve laik eğitim anlayışına uygun olarak çocukların fiziksel ihtiyaçlarının da devlet tarafından karşılanmasını savunuyoruz. Öğrencilere ücretsiz öğle yemeği sağlanması veya gıda desteği verilmesi, bu sorunun çözümünde atılacak önemli bir adım olabilir" dedi ve Eğitim-Sen'in bu konuda yürüttüğü faaliyetleri anlattı:Velilerin artan maliyetler karşısında nasıl bir çözüm bulacağı ise merak konusu.Hazırlayanlar: Selin Uludağ - Başak Koçak - Osman Nuri Cerit
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/3-buyuksehirde-okul-servis-ucretleri-belli-oldu-1087593918.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Selin Uludağ
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg
Selin Uludağ
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/1b/1043911452_142:0:757:461_1920x0_80_0_0_560d2ef7ad80159e9449a775ee884e99.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
servis ücretleri, kırtasiye masrafları, okul ücretleri, okul masrafları, beslenme ücretleri
servis ücretleri, kırtasiye masrafları, okul ücretleri, okul masrafları, beslenme ücretleri

2024-2025 eğitim dönemi geldi, uzmanlar uyardı: 'Temel ihtiyaçların karşılanamaması nedeniyle zorlu bir süreç başlıyor'

10:31 07.09.2024
© AADers okul öğrenci
Ders okul öğrenci - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2024
© AA
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Selin Uludağ
Tüm yazılar
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Özel
Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasına günler kala, kırtasiye alışverişi, beslenme harcamaları servis ücretleri ve okulların istediği ekstra fahiş fiyatlı ürünler gündemde. Peki, veliler ne yapmalı? Özellikle kırtasiye, beslenme ve servis ücretleri gibi temel harcamalardaki artışına dair son durumu uzmanlar Sputnik'e değerlendirdi.
2024-2025 eğitim-öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor, ancak veliler, çocuklarının eğitim masrafları karşısında endişeli. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerine göre, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla en yüksek artış yüzde 120.81 ile eğitim harcamalarında görüldü. Bu durum, yeni dönemin başlamasına günler kala okul ve öğrenci için yapılan harcamalara dahil olan tüm kalemler velileri zorluyor.
Özellikle kırtasiye alışverişleri, beslenme harcamaları, servis ücretleri ve okulların istediği ekstra ürünler, veliler için büyük bir mali yük haline geldi. Bazı özel okulların piyasa değeri bin lira olan kitaplar için 30 bin lira gibi fahiş fiyatlar talep etmesinde olduğu gibi araya fırsatçılık da girince, aileler şikayetlerini uzmanlar üzerinden dile getirmeye başladı.

'Fiyatlardaki artışlar kırtasiye özelinde değil'

Örneğin kırtasiye ürünlerinin fiyatlarında geçen seneye göre yüzde 30 ila yüzde 60 arasında artış yaşandığını belirten Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Vecdet F. Şendil konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak şunları aktardı:

"Bu yıl bir çanta ortalama bin 600 ila bin 800 lira arasında dolacak. Ürün fiyatları, elbette alım gücüne ve tercihlere göre farklılık gösteriyor. Örneğin 400 liraya da okul çantası alabilirsiniz, bin liraya da. Tüketicinin talebine ve gelir durumuna göre satın alma tercihleri değişiyor”

Fiyatlardaki artışın sadece kırtasiye ürünlerine özel olmadığını dile getiren Şendil, “Dünyadaki ve Türkiye’deki enflasyonist durumdan kaynaklı diğer tüm ürünlerde olduğu gibi kırtasiye ürünlerinde de bir artış söz konusu“ ifadelerini kullandı.
Kırtasiye ürünlerinin fiyatlarında geçen seneye göre yüzde 30 ila yüzde 60 arasında artış yaşandı - Sputnik Türkiye
Kırtasiye ürünlerinin fiyatlarında geçen seneye göre yüzde 30 ila yüzde 60 arasında artış yaşandı - Sputnik Türkiye
Kırtasiye ürünlerinin fiyatlarında geçen seneye göre yüzde 30 ila yüzde 60 arasında artış yaşandı - Sputnik Türkiye
Kırtasiye ürünlerinin fiyatlarında geçen seneye göre yüzde 30 ila yüzde 60 arasında artış yaşandı - Sputnik Türkiye

'Öğrencilerin temel ihtiyaçlarının karşılanamaması nedeniyle zorlu bir süreç bizi bekliyor'

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak da Sputnik'in "TÜİK’in enflasyon verileri açıklandı. Verilere göre yıllık enflasyon geriledi. Sizce bu gerileme eğitim sektörüne yansır mı" sorusuna yanıt vererek şunları aktardı:
"TÜİK’in Ağustos 2024 verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 51.9’a geriledi. Ancak bu gerileme, eğitim sektöründe maliyetlerin düşmesine yansımamış durumda. Örneğin, eğitim harcamaları için TÜFE’de yer alan eğitim grubu harcamaları ağustos ayında yüzde 67.3 oranında artış göstermiş. Eğitimde özellikle okul harcamaları, servis hizmetleri ve kırtasiye gibi temel giderlerdeki maliyetler, önceki enflasyon döneminin birikmiş yükünü taşımaya devam ediyor. Enflasyon artış hızı resmi verilerde düşerken bile eğitim harcamalarındaki yükselişin önüne geçilemediğini görüyoruz. Devlet okulları, özellikle bütçe ve kaynak yetersizlikleri nedeniyle nitelikli eğitim sunmada zorluk yaşamaya devam ediyor. Bu durum, öğrencilerin temel ihtiyaçlarının karşılanamaması nedeniyle zorlu bir sürecin bizi beklediğini gösteriyor."

'Özel okul fiyatları, servis ve beslenme ücretleri yüzde yüzleri aşan oranlarda arttı'

Geçen yıla kıyasla eğitim sektöründeki maliyetlerin ciddi bir artış gösterdiğini anlatan Irmak, "Özellikle özel okulların fiyatları, hizmet kalitesini sürdürebilmek adına artan enerji, personel ve malzeme maliyetleri nedeniyle yüzde yüzleri aşan oranlarda arttı. Servis ücretleri de artan akaryakıt fiyatları ve taşıma maliyetlerinden ötürü geçen seneye göre en az iki katına çıkardı. Servis ücretleri de yüzde 80-120 oranında artış gösterdi. Öğrencilerin beslenme maliyetleri ise gıda enflasyonu nedeniyle ciddi anlamda yükselmiş durumda. 2024 yılı ağustos ayında TÜİK verilerine göre aylık gıda enflasyonu yüzde 1.10 gerilemesine rağmen yıllık gıda enflasyonu yüzde 72.86 olarak gerçekleşti. Birçok aile, geçtiğimiz seneye kıyasla çocuklarının okulda beslenme ihtiyaçlarını karşılamakta ciddi anlamda zorlanıyor. Ortalama olarak, bu maliyetler geçen seneye göre en az 2-3 kat artmış durumda" ifadelerini kullandı.

'İyi bir beslenme desteği olmadan öğrencilerin eğitimde başarı sağlamaları zorlaşıyor'

Beslenmenin özellikle son yıllarda yoksul öğrencilerin en çok zorlandığı alanlardan biri haline geldiğini söyleyen Irmak, "Yetersiz beslenme, öğrenme performansını ve genel sağlığı doğrudan etkiliyor. Özellikle devlet okullarında yoksul öğrencilerin beslenme ihtiyaçları yeterince karşılanamıyor. İyi bir beslenme desteği olmadan bu öğrencilerin eğitimde başarı sağlamaları oldukça zorlaşıyor. Türkiye’deki öğrencilerin yaklaşık yüzde 30’unun yoksul olduğu ve bu öğrencilerin okulda yeterli beslenemediği tahmin ediliyor. Eğitim Sen olarak yıllardır yoksul öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla devletin kapsamlı bir program oluşturmasını talep ediyoruz. Bu program, örneğin her devlet okulunda öğrencilere günlük ücretsiz bir öğün yemek ve temiz su sağlanması şeklinde. Okul yemeği, eğitimin niteliğini artıran önemli bir faktör. Çünkü açlık ve beslenme yetersizliği, öğrencilerin öğrenme kapasitesini doğrudan etkiliyor. Sendika olarak kamusal, bilimsel ve laik eğitim anlayışına uygun olarak çocukların fiziksel ihtiyaçlarının da devlet tarafından karşılanmasını savunuyoruz. Öğrencilere ücretsiz öğle yemeği sağlanması veya gıda desteği verilmesi, bu sorunun çözümünde atılacak önemli bir adım olabilir" dedi ve Eğitim-Sen'in bu konuda yürüttüğü faaliyetleri anlattı:

"Eğitim Sen’in de içinde yer aldığı 'Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu' okul çağındaki çocuklara ücretsiz ve sağlıklı yemek sağlama hedefiyle ülke çapında çalışmalar yürütüyor. Bu girişimin temel amacı, özellikle düşük gelirli ailelerden gelen öğrencilerin sağlıklı beslenmesini desteklemek. Türkiye’de yoksulluk ve beslenme sorunları göz önüne alındığında, okul yemeği koalisyonu gibi girişimlerin önemi artıyor. Kamusal eğitimin yalnızca derslikte değil, çocukların tüm ihtiyaçlarının karşılandığı bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini düşünüyoruz."

Velilerin artan maliyetler karşısında nasıl bir çözüm bulacağı ise merak konusu.
Hazırlayanlar: Selin Uludağ - Başak Koçak - Osman Nuri Cerit
Okul servisi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
EKONOMİ
3 büyükşehirde okul servis ücretleri belli oldu
3 Eylül, 15:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала