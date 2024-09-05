Özel okuldaki kitap parası mahkemelik oldu: Bin liralık kitaba 30 bin lira istediler

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Ölümle tehdit edilen gazeteci Murat Ağırel Radyo Sputnik’e konuştu
06:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Dünyanın en özgür ülkesi Finlandiya, en zayıf ülkesi ise Suriye
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ankara Tabip Odası’ndan okullarda çocuklara ücretsiz yemek çağrısı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
ÖZEL HABER
Çuval eylemi Türkiye’ye neleri hatırlattı?
11:24
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ÖZEL HABER
Motokros heyecanı dorukta: Türkiye’ye daha önce kimler geldi?
11:44
3 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Güvenli alışveriş yöntemleri neler?
12:05
83 dk
HABER MASASI
2020 yılından bu yana adı YKS olan üniversite giriş sınavının isimleri geçmişten bugüne kadar nasıl değişti bir bakalım.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'nin 2023 yılı telekom sektörü gerçekleşmeleri
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:01
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Beyaz yakalıların iş hayatındaki zorluklar
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘AFD ile Hristiyan Demokratların birlikte davranabileceği yeni bir büyük koalisyon pişiriliyor’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir askerden Kursk itirafı: Nükleer santral patlatılacaktı
18:18
1 dk
SESLİ HABER
Trump açıkladı: Barış için planım var
18:29
1 dk
SESLİ HABER
Hamas’tan ABD arabulucuğu açıklaması: Yeni bir girişime gerek yok
18:41
2 dk
SESLİ HABER
CHP İlçe Başkanı’nın aracı kurşunlandı
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın dış ticaretinde Asya'nın payı arttı
19:15
1 dk
SESLİ HABER
SGK’dan vatandaşa uyarı
19:23
1 dk
SESLİ HABER
Van’da daha önce keşfedilmemiş göl bulundu
19:31
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye’den kaçırılıp ABD’de sergilenen 2 bin 500 yıllık altın kolye yuvasına dönüyor
19:48
1 dk
SESLİ HABER
Ocak 2025’te emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
20:06
1 dk
SESLİ HABER
Sınır kapılarında rekor kırıldı
20:17
2 dk
SESLİ HABER
Çin: Daha fazla ortağın BRICS üyeliğini görmek isteriz
20:26
2 dk
SESLİ HABER
ABD askerinin başına çuval geçiren 10 TGB üyesi tutuklandı
20:36
1 dk
SESLİ HABER
Fransa'da Macron'un azledilmesi için imza toplandı
20:44
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin başvurusu doğrulandı: BRICS’in tarihçesi
20:53
3 dk
SESLİ HABER
Deniz bilimciler 3 bin metrelik su altı dağı keşfetti
22:21
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
CANLI YAYIN
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 9. Doğu Ekonomik Forumu'nda konuşacak
08:10
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
ROCK’IN TANRISI
Yapay zeka ile Türkçe şarkı söyletilmişti
16:10
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/ozel-okuldaki-kitap-parasi-mahkemelik-oldu-bin-liralik-kitaba-30-bin-lira-istediler-1087674164.html
Özel okuldaki kitap parası mahkemelik oldu: Bin liralık kitaba 30 bin lira istediler
Özel okuldaki kitap parası mahkemelik oldu: Bin liralık kitaba 30 bin lira istediler
Sputnik Türkiye
Piyasa değeri bin lira olan kitaplar için özel okulda kendilerinden 30 bin lira istendiğini iddia eden bir veli konuyu mahkemeye taşıdı. Kurum müdürü hakkında... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T11:07+0300
2024-09-05T11:07+0300
türkiye
adana
özel okul
kitap
fahiş fiyat
dava
nazan akça subaşı,
okul müdürü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/05/1087673682_0:52:999:614_1920x0_80_0_0_ce72559587c9ef727b633b385678e03e.jpg
Adana'da yaşayan avukat Nazan Akça Subaşı, 10 yaşındaki kızı Dilda Ece'yi, özel Altıneller Okulları'na kaydettirdi. Ancak iddiaya göre, ders kitapları için özel bir kitapçıya yönlendirilen Subaşı'ya 30 bin liralık fatura çıkartıldı. Subaşı, kitapları basan yayınevine ulaştığını, kitapları yayınevinden almak istediğini ancak 'Adana'da sadece bir kırtasiye ile anlaşmamız var. Kitapları oradan alabilirsiniz. Bireysel satışımız yok' yanıtını aldığını söyledi. Konuyu yargıya taşıdıBunun üzerine Subaşı, kitapları almadı ve yayın evinin internette sattığı mükerrer kitapları araştırınca bir şok daha yaşadı. Kitapların değerinin 30 bin değil, yaklaşık bin lira olduğunu gören Subaşı, konuyu yargıya taşıdı.Kurum müdürü hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıHazırlanan iddianame, Adana 6. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Kurum Müdürü E.G. (46) hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Ayrıca kentte faaliyet gösteren kırtasiyenin ise velileri arayarak, 'Çocuğunuzun okul kitaplarını almamışsınız. Bu kitaplar olmazsa derse giremezler. Dersten geri kalırlar' diyerek baskı yaptıkları, velilerin numaralarını da özel okuldan aldıkları ileri sürüldü.Öğretmen da davaya müdahil olduGeçen sene okuldan ayrılan bir öğretmen de davaya müdahil oldu ve özel okulun kitap seçimi sırasında öğretmenlere fikirlerini sormadığını beyan etti.'Bu kitapları almaya mecbur kılıyorlar''Bin liralık kitaba 30 bin lira verdirmek dolandırıcılıktır'Subaşı, “İş o kadar çeteleşmiş ki özel okul velilerinin şahsi cep telefonu numaralarını bu anlaştıkları kırtasiyelere veriyorlar. Bu kırtasiye sonra beni arıyor ve kızımın tüm bilgilerimi söyleyerek ‘Kitapları almamışsınız, şu tarihe kadar alırsanız size yüzde 15 indirim yapacağız' diyor. Velilerin kişisel verileri kırtasiyeler ile paylaşıyorlar. Bu yapılan rekabet kanununa aykırı, bir yer ile anlaşıp insanları buna dayatmak aykırı. Öte yandan bin liralık kitabı 30 bin liraya satmak ve ‘Sen bu kitapları almazsan çocuğun sınava giremez, çocuğun derse alınmaz' baskısı kurmak bir tehdittir. Bin liralık kitaba 30 bin lira para verdirmek dolandırıcılıktır. Biz bu sözleşmeye bağlı olmak zorunda değiliz. Bu paraları ödeyip çocuğum mağdur olmasın diye kitap alanlar da varsa lütfen bulundukları illerdeki il hakem heyetlerine bu şekilde yüksek miktarda paralar ödediklerini bildirsinler” diye konuştu. Geçen sene açtığımız dava devam ediyorGeçen sene de aynı sorunu yaşadığını ve konuyu yargıya taşıdığını aktaran Avukat Nazan Akça Subaşı, “Kaymakamlık zaten özel okul hakkında soruşturma izni verdi. Şuanda mahkeme devam ediyor. Bu sene de böyle bir sorunla karşılaştık. Açılmış dava olmasına rağmen haksız uygulamayı devam ettiriyorlar. Aslında kar öyle büyük bir kar ki, öyle bir çeteleşme var ki, bir kişiyi feda edip bu işi yapmaya devam ediyorlar” diye konuştu.Öte yandan Subaşı, özel okulda kitap almayan öğrencilerin yönetim tarafından derse alınmadığını da öne sürdü.
türkiye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/05/1087673682_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_0107427c3476be7a3cc9a87c47fa7d73.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
adana, özel okul, kitap, fahiş fiyat, dava, nazan akça subaşı,, okul müdürü
adana, özel okul, kitap, fahiş fiyat, dava, nazan akça subaşı,, okul müdürü

Özel okuldaki kitap parası mahkemelik oldu: Bin liralık kitaba 30 bin lira istediler

11:07 05.09.2024
© İHAAdana
Adana - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2024
© İHA
Abone ol
Piyasa değeri bin lira olan kitaplar için özel okulda kendilerinden 30 bin lira istendiğini iddia eden bir veli konuyu mahkemeye taşıdı. Kurum müdürü hakkında üç yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Adana'da yaşayan avukat Nazan Akça Subaşı, 10 yaşındaki kızı Dilda Ece'yi, özel Altıneller Okulları'na kaydettirdi. Ancak iddiaya göre, ders kitapları için özel bir kitapçıya yönlendirilen Subaşı'ya 30 bin liralık fatura çıkartıldı. Subaşı, kitapları basan yayınevine ulaştığını, kitapları yayınevinden almak istediğini ancak 'Adana'da sadece bir kırtasiye ile anlaşmamız var. Kitapları oradan alabilirsiniz. Bireysel satışımız yok' yanıtını aldığını söyledi.

Konuyu yargıya taşıdı

Bunun üzerine Subaşı, kitapları almadı ve yayın evinin internette sattığı mükerrer kitapları araştırınca bir şok daha yaşadı. Kitapların değerinin 30 bin değil, yaklaşık bin lira olduğunu gören Subaşı, konuyu yargıya taşıdı.

Kurum müdürü hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçlaması

Hazırlanan iddianame, Adana 6. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Kurum Müdürü E.G. (46) hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Ayrıca kentte faaliyet gösteren kırtasiyenin ise velileri arayarak, 'Çocuğunuzun okul kitaplarını almamışsınız. Bu kitaplar olmazsa derse giremezler. Dersten geri kalırlar' diyerek baskı yaptıkları, velilerin numaralarını da özel okuldan aldıkları ileri sürüldü.

Öğretmen da davaya müdahil oldu

Geçen sene okuldan ayrılan bir öğretmen de davaya müdahil oldu ve özel okulun kitap seçimi sırasında öğretmenlere fikirlerini sormadığını beyan etti.

'Bu kitapları almaya mecbur kılıyorlar'

Bir çok veliyi ilgilendiren konuyu mahkemeye taşıyan Subaşı, “Okul dışından aldığınızda maksimum bin lira tutacak kitaplar için bizden kimi okullar 30 bin lira, kimi okullar 50-70 hatta 100 bin liraya kitap satan okullar var. Bütün velileri bu konuda bilinçli olmaya davet ediyorum. Devlet zaten çocuklarımızın okuması gereken bütün kitapları özel okul bile olsa ücretsiz olarak dağıtıyor. Bize satılan bu kitapların tamamı yardımcı kitap olarak geçiyor. Herhangi bir yayınevinin kitabını diledikleri gibi alabilirler. Özel okullar ise İstanbul merkezli bir yayınevi ile anlaşıp, Adana'da tek bir kırtasiye ile anlaşıyor ve o yayınevi sadece o kırtasiyeye bu kitapları satıyor. Sizi bu kitapları almaya mecbur kılıyorlar” ifadelerini kullandı.

'Bin liralık kitaba 30 bin lira verdirmek dolandırıcılıktır'

Subaşı, “İş o kadar çeteleşmiş ki özel okul velilerinin şahsi cep telefonu numaralarını bu anlaştıkları kırtasiyelere veriyorlar. Bu kırtasiye sonra beni arıyor ve kızımın tüm bilgilerimi söyleyerek ‘Kitapları almamışsınız, şu tarihe kadar alırsanız size yüzde 15 indirim yapacağız' diyor. Velilerin kişisel verileri kırtasiyeler ile paylaşıyorlar. Bu yapılan rekabet kanununa aykırı, bir yer ile anlaşıp insanları buna dayatmak aykırı. Öte yandan bin liralık kitabı 30 bin liraya satmak ve ‘Sen bu kitapları almazsan çocuğun sınava giremez, çocuğun derse alınmaz' baskısı kurmak bir tehdittir. Bin liralık kitaba 30 bin lira para verdirmek dolandırıcılıktır. Biz bu sözleşmeye bağlı olmak zorunda değiliz. Bu paraları ödeyip çocuğum mağdur olmasın diye kitap alanlar da varsa lütfen bulundukları illerdeki il hakem heyetlerine bu şekilde yüksek miktarda paralar ödediklerini bildirsinler” diye konuştu.

Geçen sene açtığımız dava devam ediyor

Geçen sene de aynı sorunu yaşadığını ve konuyu yargıya taşıdığını aktaran Avukat Nazan Akça Subaşı, “Kaymakamlık zaten özel okul hakkında soruşturma izni verdi. Şuanda mahkeme devam ediyor. Bu sene de böyle bir sorunla karşılaştık. Açılmış dava olmasına rağmen haksız uygulamayı devam ettiriyorlar. Aslında kar öyle büyük bir kar ki, öyle bir çeteleşme var ki, bir kişiyi feda edip bu işi yapmaya devam ediyorlar” diye konuştu.
Öte yandan Subaşı, özel okulda kitap almayan öğrencilerin yönetim tarafından derse alınmadığını da öne sürdü.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала