https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/ozel-okuldaki-kitap-parasi-mahkemelik-oldu-bin-liralik-kitaba-30-bin-lira-istediler-1087674164.html

Özel okuldaki kitap parası mahkemelik oldu: Bin liralık kitaba 30 bin lira istediler

Özel okuldaki kitap parası mahkemelik oldu: Bin liralık kitaba 30 bin lira istediler

Sputnik Türkiye

Piyasa değeri bin lira olan kitaplar için özel okulda kendilerinden 30 bin lira istendiğini iddia eden bir veli konuyu mahkemeye taşıdı. Kurum müdürü hakkında... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T11:07+0300

2024-09-05T11:07+0300

2024-09-05T11:07+0300

türkiye

adana

özel okul

kitap

fahiş fiyat

dava

nazan akça subaşı,

okul müdürü

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Adana'da yaşayan avukat Nazan Akça Subaşı, 10 yaşındaki kızı Dilda Ece'yi, özel Altıneller Okulları'na kaydettirdi. Ancak iddiaya göre, ders kitapları için özel bir kitapçıya yönlendirilen Subaşı'ya 30 bin liralık fatura çıkartıldı. Subaşı, kitapları basan yayınevine ulaştığını, kitapları yayınevinden almak istediğini ancak 'Adana'da sadece bir kırtasiye ile anlaşmamız var. Kitapları oradan alabilirsiniz. Bireysel satışımız yok' yanıtını aldığını söyledi. Konuyu yargıya taşıdıBunun üzerine Subaşı, kitapları almadı ve yayın evinin internette sattığı mükerrer kitapları araştırınca bir şok daha yaşadı. Kitapların değerinin 30 bin değil, yaklaşık bin lira olduğunu gören Subaşı, konuyu yargıya taşıdı.Kurum müdürü hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıHazırlanan iddianame, Adana 6. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Kurum Müdürü E.G. (46) hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Ayrıca kentte faaliyet gösteren kırtasiyenin ise velileri arayarak, 'Çocuğunuzun okul kitaplarını almamışsınız. Bu kitaplar olmazsa derse giremezler. Dersten geri kalırlar' diyerek baskı yaptıkları, velilerin numaralarını da özel okuldan aldıkları ileri sürüldü.Öğretmen da davaya müdahil olduGeçen sene okuldan ayrılan bir öğretmen de davaya müdahil oldu ve özel okulun kitap seçimi sırasında öğretmenlere fikirlerini sormadığını beyan etti.'Bu kitapları almaya mecbur kılıyorlar''Bin liralık kitaba 30 bin lira verdirmek dolandırıcılıktır'Subaşı, “İş o kadar çeteleşmiş ki özel okul velilerinin şahsi cep telefonu numaralarını bu anlaştıkları kırtasiyelere veriyorlar. Bu kırtasiye sonra beni arıyor ve kızımın tüm bilgilerimi söyleyerek ‘Kitapları almamışsınız, şu tarihe kadar alırsanız size yüzde 15 indirim yapacağız' diyor. Velilerin kişisel verileri kırtasiyeler ile paylaşıyorlar. Bu yapılan rekabet kanununa aykırı, bir yer ile anlaşıp insanları buna dayatmak aykırı. Öte yandan bin liralık kitabı 30 bin liraya satmak ve ‘Sen bu kitapları almazsan çocuğun sınava giremez, çocuğun derse alınmaz' baskısı kurmak bir tehdittir. Bin liralık kitaba 30 bin lira para verdirmek dolandırıcılıktır. Biz bu sözleşmeye bağlı olmak zorunda değiliz. Bu paraları ödeyip çocuğum mağdur olmasın diye kitap alanlar da varsa lütfen bulundukları illerdeki il hakem heyetlerine bu şekilde yüksek miktarda paralar ödediklerini bildirsinler” diye konuştu. Geçen sene açtığımız dava devam ediyorGeçen sene de aynı sorunu yaşadığını ve konuyu yargıya taşıdığını aktaran Avukat Nazan Akça Subaşı, “Kaymakamlık zaten özel okul hakkında soruşturma izni verdi. Şuanda mahkeme devam ediyor. Bu sene de böyle bir sorunla karşılaştık. Açılmış dava olmasına rağmen haksız uygulamayı devam ettiriyorlar. Aslında kar öyle büyük bir kar ki, öyle bir çeteleşme var ki, bir kişiyi feda edip bu işi yapmaya devam ediyorlar” diye konuştu.Öte yandan Subaşı, özel okulda kitap almayan öğrencilerin yönetim tarafından derse alınmadığını da öne sürdü.

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adana, özel okul, kitap, fahiş fiyat, dava, nazan akça subaşı,, okul müdürü