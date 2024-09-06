https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/yogum-bakimda-tedavi-goren-aysenur-yazicinin-kiz-kardesi-son-durumunu-paylasti-1087742985.html

Kız kardeşi, yoğun bakımda tedavi gören Ayşenur Yazıcı’nın son durumunu paylaştı

Kız kardeşi, yoğun bakımda tedavi gören Ayşenur Yazıcı’nın son durumunu paylaştı

Sputnik Türkiye

Ünlü sunucu ve yazar Ayşenur Yazıcı’nın oğlu, 16 Ağustos’ta paylaşım yaparak annesinin yoğun bakıma alındığı ve 3 ünite kan arayışında olduklarını duyurmuştu... 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T17:13+0300

2024-09-06T17:13+0300

2024-09-06T17:17+0300

türkiye

ayşenur yazıcı

yoğun bakım

başkent üniversitesi

sunucu

haber sunucusu

yazar

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İlk olarak Ayşenur Yazıcı’nın oğlu Kerem Bürşat, 16 Ağustos’ta annesinin sosyal medya hesabından Yazıcı’nın 2 gündür yoğun bakımda olduğunu belirterek 3 ünite kan arayışlarını duyurmuştu. Rahatsızlığı hakkında bilgi verilmezken bugün Yazıcı’nın kardeşi, ünlü sunucunun durumunun iyiye gittiğini açıkladı.Paylaşımda Ayşenur Yazıcı’nın hastaneden fotoğrafıyla birlikte şu ifadeler yer aldı:

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