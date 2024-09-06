https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/yogum-bakimda-tedavi-goren-aysenur-yazicinin-kiz-kardesi-son-durumunu-paylasti-1087742985.html
Kız kardeşi, yoğun bakımda tedavi gören Ayşenur Yazıcı’nın son durumunu paylaştı
Kız kardeşi, yoğun bakımda tedavi gören Ayşenur Yazıcı’nın son durumunu paylaştı
Sputnik Türkiye
Ünlü sunucu ve yazar Ayşenur Yazıcı’nın oğlu, 16 Ağustos’ta paylaşım yaparak annesinin yoğun bakıma alındığı ve 3 ünite kan arayışında olduklarını duyurmuştu... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T17:13+0300
2024-09-06T17:13+0300
2024-09-06T17:17+0300
türkiye
ayşenur yazıcı
yoğun bakım
başkent üniversitesi
sunucu
haber sunucusu
yazar
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İlk olarak Ayşenur Yazıcı’nın oğlu Kerem Bürşat, 16 Ağustos’ta annesinin sosyal medya hesabından Yazıcı’nın 2 gündür yoğun bakımda olduğunu belirterek 3 ünite kan arayışlarını duyurmuştu. Rahatsızlığı hakkında bilgi verilmezken bugün Yazıcı’nın kardeşi, ünlü sunucunun durumunun iyiye gittiğini açıkladı.Paylaşımda Ayşenur Yazıcı’nın hastaneden fotoğrafıyla birlikte şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/bu-sokaga-giren-kendini-yerde-buluyor-bubi-tuzakli-sokak-1087741481.html
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Kız kardeşi, yoğun bakımda tedavi gören Ayşenur Yazıcı’nın son durumunu paylaştı
17:13 06.09.2024 (güncellendi: 17:17 06.09.2024)
Ünlü sunucu ve yazar Ayşenur Yazıcı’nın oğlu, 16 Ağustos’ta paylaşım yaparak annesinin yoğun bakıma alındığı ve 3 ünite kan arayışında olduklarını duyurmuştu. Yazıcı’nın kardeşi bugün ablasının iyiye gittiğini ancak böbreklerinden birinin kaybedilmiş olduğunu belirtti.
İlk olarak Ayşenur Yazıcı’nın oğlu Kerem Bürşat, 16 Ağustos’ta annesinin sosyal medya hesabından Yazıcı’nın 2 gündür yoğun bakımda olduğunu belirterek 3 ünite kan arayışlarını duyurmuştu. Rahatsızlığı hakkında bilgi verilmezken bugün Yazıcı’nın kardeşi, ünlü sunucunun durumunun iyiye gittiğini açıkladı.
Paylaşımda Ayşenur Yazıcı’nın hastaneden fotoğrafıyla birlikte şu ifadeler yer aldı:
“Ben Ayşenur Yazıcı'nın kardeşi Neşenur. Bu paylaşımı ablamn telefonundan yapıyorum. Ablam daha iyiye gitmekle beraber hala yoğun bakımda. Böbreğin birine kaybedilmiş olarak bakılıyor. Diğeri için umut olduğunu düşünmek istiyoruz. Solunum ve oksijen problemleri var.”