https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/yks-ek-yerlestirme-tercih-basvurulari-basladi-11-eylul-son-gun-1087735926.html

YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı: 11 Eylül son gün

YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı: 11 Eylül son gün

Sputnik Türkiye

2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) ek yerleştirme tercihleri alınmaya başlandı. 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T14:57+0300

2024-09-06T14:57+0300

2024-09-06T14:57+0300

türkiye

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

üniversite ek yerleştirme

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, 2024-YKS sonuçlarına göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.Adaylar, 2024-YKS ek yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül'de T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapacak.Bugün başlayan tercih işlemleri, 11 Eylül saat 23.59'da sona erecek.Ek yerleştirmeye başvuracak adayların 2024-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/osym-duyurdu-yks-ek-tercih-tarihleri-belli-oldu-1087693904.html

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Sputnik Türkiye

yükseköğretim kurumları sınavı (yks), üniversite ek yerleştirme