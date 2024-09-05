https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/yagi-tropikal-firtinasi-guney-cine-ilerliyor-bazi-bolgelere-ucuslar-askiya-alindi-okullar-kapandi-1087681067.html
Yagi tropikal fırtınası Güney Çin'e ilerliyor: Bazı bölgelere uçuşlar askıya alındı, okullar kapandı
Yagi tropikal fırtınası Güney Çin'e ilerliyor: Bazı bölgelere uçuşlar askıya alındı, okullar kapandı
Sputnik Türkiye
Filipinler'de aşırı hava koşullarından dolayı 14 kişinin ölümüne yol açan Yagi tropikal fırtınasının Güney Çin'e doğru ilerlediği bildirildi. Eyaletlerde bazı... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T13:24+0300
2024-09-05T13:24+0300
2024-09-05T13:24+0300
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Geçen hafta Filipinler'den kuzeye doğru hareket ederek heyelanlara ve sellere neden olan şiddetli yağmurlar ardından en az 14 kişinin ölümüne neden olan Yagi tayfunu gücünü iki kat artırarak Güney Çin'e doğru ilerlediği duyuruldu.Çin'i uzun yıllardır vuran en güçlü fırtına olabilecek olan Yagi tropikal tayfunun gelişine hazırlanan Güney Çin eyaletleri ve şehirleri, okulları kapattığını ve Zhuhai şehrindeki havaalanında uçuşların iptal edildiği, bazılarının ertelediğini duyurdu.2024 yılının en güçlü ikinci fırtınası 2024 yılındaki en güçlü ikinci tropikal fırtına olarak kayıtlara geçen Yagi, Hong Kong Gözlemevi'nin verilerine göre saatte 210 kilometre (130 mil) maksimum sürekli rüzgar hızla, güneybatıya doğru ilerleyeceğini bildirdi.Şehirdeki anaokulları, özel okullar ve akşam dersleri iptal edilirken, yetkililer, öğrencilerin güvenliğini sağlamak için şehrin okullarının Cuma günü askıya alınacağını duyurdu.Hainan Meteoroloji Servisi, fırtınanın kıyı boyunca ilerleyip Dianbai şehrinde 6 Eylül öğleden sonra karaya çıkmasının beklendiğini duyurdu. Perşembe sabahından itibaren bölgedeki tren ve teknelerin faaliyetleri durduruldu, Hong Kong'un finans ve kumar merkezi olarak anılan Macau dahil olmak üzere güney Çin'deki birçok okul kapandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230821/abdde-hilary-alarmi-84-yil-aradan-sonra-ilk-tropikal-firtina-vurdu-1074795303.html
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güney çin denizi, çin, hong kong, tropikal kasırga, sel, heyelan, meteoroloji
Yagi tropikal fırtınası Güney Çin'e ilerliyor: Bazı bölgelere uçuşlar askıya alındı, okullar kapandı
Filipinler'de aşırı hava koşullarından dolayı 14 kişinin ölümüne yol açan Yagi tropikal fırtınasının Güney Çin'e doğru ilerlediği bildirildi. Eyaletlerde bazı okullar kapandı, uçuşlar iptal edildi.
Geçen hafta Filipinler'den kuzeye doğru hareket ederek heyelanlara ve sellere neden olan şiddetli yağmurlar ardından en az 14 kişinin ölümüne neden olan Yagi tayfunu gücünü iki kat artırarak Güney Çin'e doğru ilerlediği duyuruldu.
Çin'i uzun yıllardır vuran en güçlü fırtına olabilecek olan Yagi tropikal tayfunun gelişine hazırlanan Güney Çin eyaletleri ve şehirleri, okulları kapattığını ve Zhuhai şehrindeki havaalanında uçuşların iptal edildiği, bazılarının ertelediğini duyurdu.
2024 yılının en güçlü ikinci fırtınası
2024 yılındaki en güçlü ikinci tropikal fırtına olarak kayıtlara geçen Yagi, Hong Kong Gözlemevi'nin verilerine göre saatte 210 kilometre (130 mil) maksimum sürekli rüzgar hızla, güneybatıya doğru ilerleyeceğini bildirdi.
Şehirdeki anaokulları, özel okullar ve akşam dersleri iptal edilirken, yetkililer, öğrencilerin güvenliğini sağlamak için şehrin okullarının Cuma günü askıya alınacağını duyurdu.
Hainan Meteoroloji Servisi, fırtınanın kıyı boyunca ilerleyip Dianbai şehrinde 6 Eylül öğleden sonra karaya çıkmasının beklendiğini duyurdu. Perşembe sabahından itibaren bölgedeki tren ve teknelerin faaliyetleri durduruldu, Hong Kong'un finans ve kumar merkezi olarak anılan Macau dahil olmak üzere güney Çin'deki birçok okul kapandı.