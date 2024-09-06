https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/vincenzo-montelladan-dunya-kupasi-mesaji-22-yillik-hasreti-bitirmek-istiyoruz-1087705928.html

Vincenzo Montella'dan 'Dünya Kupası' mesajı: '22 yıllık hasreti bitirmek istiyoruz'

Vincenzo Montella'dan 'Dünya Kupası' mesajı: '22 yıllık hasreti bitirmek istiyoruz'

Sputnik Türkiye

A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar B Ligi’nde Galler ile Cardiff Şehir Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella... 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T00:47+0300

2024-09-06T00:47+0300

2024-09-06T00:57+0300

spor

galler

türkiye

cardiff

cardiff city

uefa

uefa uluslar ligi

milli

milli takım

a milli futbol takımı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/13/1072620940_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_4441365d8d1e3e9fe2bd34c024d82bec.jpg

A Milli Takım'ın Galler maçı öncesi teknik direktör Vincenzo Montella basın toplantısında açıklamalarda bulundu.UEFA Uluslar B Ligi’nde A Milli Futbol Takımı Galler ile saat 21.45'te Cardiff City Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşma öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella "EURO 2024 gibi bir turnuva geçirdiğimiz için gururluyuz." dedi. Dünya Kupası'na 22 yıldır hasret olduklarını belirten Montella ''Son maçta daha farklı bir skorla da ilerleyebilirdik. Orada hayalimizi durdurmak zorunda kaldık. Burada bir kez daha oyuncularıma Avrupa Şampiyonası’nda gösterdikleri performans ve fedakarlık için bir kez daha teşekkür ediyorum. Turnuvadan sonra sevgi yağmuruna tutuldum. Artık geçmişte kaldı. Şimdi yeni futbolcularımızın da dahil olduğu yeni maceraya başlıyoruz. 22 senelik bir hasret var, onu bitirmek istiyoruz. Eylül ayı kritik bir aydır futbolcular için. Fiziksel kondisyonunuz tam oturmamış olabilir. Rakiple alakalı şunu söyleyebiliriz, Premier Lig’in ne kadar zor olduğunu biliyoruz. O yüzden kadrolarına baktığımızda futbolcuların çoğu o ligde oynuyor. Yeni hocaları var ama taktiksel olarak 1 maç bile yapmadılar. En iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık çünkü elimizde neler yapabilecekleriyle ilgili bir veri yok. O yüzden bazen bu tarz maçları kestiremiyorsunuz. En iyi şekilde hazırlandık, yarın için saatleri sayıyoruz” dedi.Craig Bellamy'inin Galler teknik direktörü olarak başa geçmesini değerlendiren İtalyan Teknik Direktör Montella "Premier Lig'in tempo ve oyun olarak ne kadar zor bir lig olduğunu biliyoruz. Galler'in kadrosuna baktığımızda futbolcuların birçoğu Premier Lig'de oynuyor, yeni, genç bir hocaları var, taktiksel olarak bir şey söyleyemeyiz. Çünkü Bellamy ile bir hazırlık maçı bile yapmadılar. Böyle bir maça hazırlanmak zor gibi gözükse de en iyi şekilde hazırlandık. Elimizde yeni bir veri yok. Bizim kontrol ettiğimiz şöyle bir detay var. Kendisi Burnley'de asistan hocaydı, oynattıkları futbola baktık ama bu da o şekilde oynayacakları anlamına gelmiyor. Bu tarz maçları bazen kestiremiyorsunuz en iyi şekilde hazırlandık ve yarın için saatleri sayıyoruz. Buranın zor bir stat olduğunu, geçen maçta da zorlandığımızı, hatta o maçta bizden bir tık daha iyi oynadıklarını gördük. Hazırlanması da zor bir maç. Sahaya konsantre olmak ve kendimizi geliştirerek devam etmek istiyoruz" ifadesinde bulundu.'FIFA klasmanında 16 basamak yükseldik'Dünya Kupası eleme maçlarında futbolun barındırdığı bütün duyguları yaşadığını belirten Teknik Direktör Montella son maçın ilk yarısında Mert Müldür'e yapılan faulün net kırmızı kart olduğunu ve ikinci golün de net bir faul olduğunu açıklayarak şöyle konuştu:'Duraksayan bir oyun var'Süper Lig'de oyunun çok duraksadığını ve bu durumun geliştirilmesi gerektiğini belirterek Türk takımlarının Avrupa Kupaları'nda devam etmesinin önemli olduğunu açıklayan Teknik Direktör Montella “Ligimizde çok fazla duraksayan bir oyun var. Bunu geliştirerek başlayabiliriz. Biliyorsunuz ki bazı takımlarımız Avrupa’da oynuyor ve umarım onlar en son noktaya kadar gelebilirler. Onların da orada devam etmesi bizim için de oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmemize fırsat verecektir. Ben korkan bir tip değilim, gençleri takıma hemen monte edip oynatabilen, hazırlayabilen bir hocayım. Bazı futbolcularımızda da böyle yaptık. Doğacak fırsatları da geri tepmiyoruz. Geleceğe bu şekilde emin adımlarla ilerleyebiliriz. Hollanda maçında rakip futbolcuların istatistiklerine baktığınızda birçoğu Şampiyonlar Ligi’nde devamlılık göstermiş futbolcular. Biz de bunu takıma yavaş yavaş adapte etmeye çalışıyoruz. Futbolcularımızın da, takımlarımızın da Avrupa’da devam etmesi bu seviyelerde mücadele edebilmek ve hayallerimize devamlılıkla bakabilmemiz için çok önemli” dedi.'Arda sağlıklı, bu konuda içim çok rahat'Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler'in durumlarının maç öncesi belli olacağını açıklayan deneyimli teknik adam, “Arda sağlıklı, bu konuda içim çok rahat. Herhangi bir sıkıntısı yok, bütün antrenmanlara katıldı. Hakan Çalhanoğlu’nun bazı problemleri vardı ama bugün takımla antrenmanına katıldı. Aslında kararsızım yarın ilk yarıdan mı yoksa ikinci yarıda mı onu kullanacağımız yönünde bir değerlendirmemiz var'' ifadesinde bulundu.'Bellamy çok sık karşılaştığım bir futbolcuydu'Galler Milli Takımı’nın teknik direktörü Craig Bellamy'in çok teknik ve hızlı bir futbolcu olduğunu açıklayan Montella ''Futbolculuk zamanında çok sık karşılaştığım bir futbolcuydu” dedi.Maça konsantre olarak çıkmak istediklerini belirten Milli Takım Teknik Direktörü “Mutlu ve gururluyuz. Böyle istatistikler keyif veriyor. Ama bu sadece keyif veren bir istatistik. Yarına konsantreyiz. Değerimizi kanıtlamamız gereken yeni bir maceraya başlıyoruz. Uluslar Ligi’nin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu stadın da zor olduğunu, burada son oynanan Galler maçında Galler bizden daha iyi olmasına rağmen beraberliği almayı başarmıştık. Sahaya konsantre olmak istiyoruz. Kendimizi sahada geliştirerek devam etmek istiyoruz ki bu istatistikleri geliştirelim ve keyif almaya devam edelim” şeklinde konuştu.'Çok değerli ve büyük bir futbolcu geldi'Victor Osimhen transferi hakkında konuşan Montella “Çok büyük ve değerli bir futbolcu geldi ama sadece o değil bu sene Immobile, Rafa Silva, Amrabat gibi futbolcular geldi. Bu tabii ki de ligimizde rekabet ortamını yükseltecek. Bizim kendi hedefimize bakmak gerekirse, her zaman en iyisini yapabilmek ve tabii ki bu grupta da birinci olmak hedefindeyiz. Sadece ofansif futbolcuları saydık ama baktığınızda Savic, Paulista ve Çağlar da geldi. Ligimize bu sene defansif anlamda da çok iyi isimler katıldı” değerlendirmesinde bulundu.Galler-Türkiye milli maçı saat kaçta ve hangi kanalda?A Milli Futbol Takımı 6 Eylül tarihinde Cardiff Şehir Stadı'nda saat 21.45'te Galler ile karşılaşacak. Müsabaka TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/bursaspor-ilk-deplasmanimizin-sponsoru-sn-bakanimiz-mustafa-varank-olmustur-1087705788.html

galler

cardiff

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye galler maçı ne zaman, türkiye maçı hangi kanalda?