https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/bursaspor-ilk-deplasmanimizin-sponsoru-sn-bakanimiz-mustafa-varank-olmustur-1087705788.html
Bursaspor: İlk deplasmanımızın sponsoru Sn. Bakanımız Mustafa Varank olmuştur
Bursaspor: İlk deplasmanımızın sponsoru Sn. Bakanımız Mustafa Varank olmuştur
Sputnik Türkiye
Bursaspor Kulübü, sezonun ilk maçının deplasman sponsorluğunu eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın üstlendiğini... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T00:26+0300
2024-09-06T00:26+0300
2024-09-06T00:26+0300
spor
bursaspor
mustafa varank
maaş
sponsor
sponsorluk
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Bursaspor Kulübü tarafından, 7 Eylül Cumartesi günü Düzcespor'la oynanacak ilk maçın deplasman sponsorluğunun eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın üstlendiği açıklandı. Bursaspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Varank'ın daha önce de üç milletvekili maaşını kulübe bağışladığı hatırlatıldı.
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bursaspor, mustafa varank, bursaspor mustafa varank
bursaspor, mustafa varank, bursaspor mustafa varank
Bursaspor: İlk deplasmanımızın sponsoru Sn. Bakanımız Mustafa Varank olmuştur
Bursaspor Kulübü, sezonun ilk maçının deplasman sponsorluğunu eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın üstlendiğini duyurdu. Varank, daha önce de üç maaşını Bursaspor kulübüne bağışlamıştı.
Bursaspor Kulübü tarafından, 7 Eylül Cumartesi günü Düzcespor'la oynanacak ilk maçın deplasman sponsorluğunun eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın üstlendiği açıklandı.
Bursaspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Varank'ın daha önce de üç milletvekili maaşını kulübe bağışladığı hatırlatıldı.