https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/bursaspor-ilk-deplasmanimizin-sponsoru-sn-bakanimiz-mustafa-varank-olmustur-1087705788.html

Bursaspor: İlk deplasmanımızın sponsoru Sn. Bakanımız Mustafa Varank olmuştur

Bursaspor: İlk deplasmanımızın sponsoru Sn. Bakanımız Mustafa Varank olmuştur

Sputnik Türkiye

Bursaspor Kulübü, sezonun ilk maçının deplasman sponsorluğunu eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın üstlendiğini... 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T00:26+0300

2024-09-06T00:26+0300

2024-09-06T00:26+0300

spor

bursaspor

mustafa varank

maaş

sponsor

sponsorluk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/06/1087705439_0:72:561:388_1920x0_80_0_0_0a53e7e8ef84554b2781012c3c8a1903.jpg

Bursaspor Kulübü tarafından, 7 Eylül Cumartesi günü Düzcespor'la oynanacak ilk maçın deplasman sponsorluğunun eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın üstlendiği açıklandı. Bursaspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Varank'ın daha önce de üç milletvekili maaşını kulübe bağışladığı hatırlatıldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bursaspor, mustafa varank, bursaspor mustafa varank