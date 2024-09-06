Vietnam Yagi süper tayfununu bekliyor: 'Rüzgarların saatteki hızı 220 km'ye çıkabilir'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Homeros kimdir?
07:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
CANLI YAYIN
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 9. Doğu Ekonomi Forumu'nda konuşuyor
08:46
62 dk
YERİ VE ZAMANI
Sokak hayvanları düzenlemesi AYM'de
10:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
YAZI - YORUM
İŞKUR'un yeni çalışma planı tartışma çıkardı
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Masada bırakılan çöpe kişi başı 40 bin lira ceza
12:06
84 dk
HABER MASASI
Bugün ilköğretimin tarihçesi ile başlayıp, dünyadan eğitim sistemi örnekleri ile devam edeceğiz.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
TGB Genel Sekreteri anlatıyor: ABD askerinin başına nasıl çuval geçirildi?
15:00
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ROCK’IN TANRISI
Yapay zeka ile Türkçe şarkı söyletilmişti
16:10
12 dk
SESLİ HABER
Biden: Gizli Servis gitmeme izin vermiyor
16:38
1 dk
SESLİ HABER
Amerika'da 14 yaşındaki saldırgan lisede katliam yaptı
16:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın istifası kabul edildi
17:11
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de korkutan silahlı şiddet artışı
17:23
8 dk
SESLİ HABER
Alman polisi silahlı şüpheliyi vurdu
17:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
DÜNYACA ÜNLÜ OPERA SANATÇISI
Kaleci olmak isterken operacı oldu
15:10
9 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
JAPONYA’NIN HITCHCOCK’U
Samuray ailesinden geliyordu
15:40
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/vietnam-yagi-super-tayfununu-bekliyor-ruzgarlarin-saatteki-hizi-220-kmye-cikabilir-1087707248.html
Vietnam Yagi süper tayfununu bekliyor: 'Rüzgarların saatteki hızı 220 km'ye çıkabilir'
Vietnam Yagi süper tayfununu bekliyor: 'Rüzgarların saatteki hızı 220 km'ye çıkabilir'
Sputnik Türkiye
Vietnam, ülkenin kuzeyini vurması beklenen Yagi süper tayfununa hazırlanırken Çin ve Filipinlerden destek talebinde bulundu. Aynı zamanda havalimanlarını... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T02:54+0300
2024-09-06T02:54+0300
dünya
tayfun
vietnam
çin
filipinler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/11/1067163155_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_045ab29bd3c57012a152992f24eedbab.jpg
Vietnam, süper tayfuna dönüşen ve ülkenin kuzeyini vurması beklenen Yagi tayfununa hazırlanıyor. Güney Çin Denizi'nden Vietnam'ın kuzey kıyılarına doğru ilerleyen Yagi süper tayfununun cumartesi günü ülkeyi vurması bekleniyor.Vietnam merkezli VN Express'in haberine göre, süper tayfunun Vietnam'ın kuzey kıyılarındaki Ninh Binh'ten Quang Ninh bölgelerine kadar etkili olması bekleniyor. Ayrıca haberde çoğunlukla balıkçılık yapan bölge ve civardaki ada halkının önlemler almaya başladığı belirtildi.Hong Kong Meteoroloji İdaresi ise Yagi süper tayfununun oluşturduğu rüzgarların saatteki hızının 220 kilometreye kadar çıkmasının beklendiğini ve cuma günü itibariyle bölgede şiddetli yağmurun da etkili olacağını ifade etti.Vietnam'dan destek talebiVietnam Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pham Thu Hang, yaptığı basın açıklamasında, Çin ve Filipinler'den destek talebinde bulundu. Sözcü'nün açıklamalarında ki destek talebi Vietnam gemilerinin süper tayfundan korunmak için sığınmalarına izin vermeleri konusunda gerçekleşti.Çin ve Filipinler'in başkent Hanoi'deki temsilcilikleriyle de temasa geçtiklerini, arama kurtarma çalışmalarına destek verme talebinin iletildiğini aktaran Sözcü, balıkçı gemilerine yardım etmek için personeli hazır bulundurma taleplerini bildirdi.Havalimanları kapandı, denize açılmak yasaklandıVietnam Havacılık İdaresi Başkanı Dinh Viet Thang, Yagi tayfunu nedeniyle cumartesi günü Hanoi'deki Uluslararası Noi Bai Havalimanı da dahil olmak üzere bölgedeki dört havalimanının kapalı olacağını açıkladı.Ayrıca, bölgede bugünden itibaren balıkçı teknelerinin denize açılmasının ve tur gemilerinin hafta sonuna kadar sefere çıkmasının yasaklandığı bildirildi.Yagi süper tayfununa hazırlık başlamıştıVietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, bölge sakinlerini Yagi süper tayfunu için hazırlıklı olmaları konusunda uyarmıştı.3 Eylül'de Filipinler'in kuzey bölgelerini etkisi altına alan Yagi tayfunu, şiddetli yağışlar, seller ve toprak kaymaları nedeniyle 14 kişinin ölümüne yol açmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/muglada-5-gunde-50-yildirim-yangini-kayitlara-gecti-1087706900.html
vietnam
çin
filipinler
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/11/1067163155_163:0:811:486_1920x0_80_0_0_1b9a664542ff564e57597eaa0db1db3b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tayfun, vietnam, çin, filipinler
tayfun, vietnam, çin, filipinler

Vietnam Yagi süper tayfununu bekliyor: 'Rüzgarların saatteki hızı 220 km'ye çıkabilir'

02:54 06.09.2024
© AARüzgar
Rüzgar - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
© AA
Abone ol
Vietnam, ülkenin kuzeyini vurması beklenen Yagi süper tayfununa hazırlanırken Çin ve Filipinlerden destek talebinde bulundu. Aynı zamanda havalimanlarını kapatarak deniz seferleri yasaklandı.
Vietnam, süper tayfuna dönüşen ve ülkenin kuzeyini vurması beklenen Yagi tayfununa hazırlanıyor. Güney Çin Denizi'nden Vietnam'ın kuzey kıyılarına doğru ilerleyen Yagi süper tayfununun cumartesi günü ülkeyi vurması bekleniyor.
Vietnam merkezli VN Express'in haberine göre, süper tayfunun Vietnam'ın kuzey kıyılarındaki Ninh Binh'ten Quang Ninh bölgelerine kadar etkili olması bekleniyor. Ayrıca haberde çoğunlukla balıkçılık yapan bölge ve civardaki ada halkının önlemler almaya başladığı belirtildi.
Hong Kong Meteoroloji İdaresi ise Yagi süper tayfununun oluşturduğu rüzgarların saatteki hızının 220 kilometreye kadar çıkmasının beklendiğini ve cuma günü itibariyle bölgede şiddetli yağmurun da etkili olacağını ifade etti.

Vietnam'dan destek talebi

Vietnam Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pham Thu Hang, yaptığı basın açıklamasında, Çin ve Filipinler'den destek talebinde bulundu. Sözcü'nün açıklamalarında ki destek talebi Vietnam gemilerinin süper tayfundan korunmak için sığınmalarına izin vermeleri konusunda gerçekleşti.
Çin ve Filipinler'in başkent Hanoi'deki temsilcilikleriyle de temasa geçtiklerini, arama kurtarma çalışmalarına destek verme talebinin iletildiğini aktaran Sözcü, balıkçı gemilerine yardım etmek için personeli hazır bulundurma taleplerini bildirdi.

Havalimanları kapandı, denize açılmak yasaklandı

Vietnam Havacılık İdaresi Başkanı Dinh Viet Thang, Yagi tayfunu nedeniyle cumartesi günü Hanoi'deki Uluslararası Noi Bai Havalimanı da dahil olmak üzere bölgedeki dört havalimanının kapalı olacağını açıkladı.
Ayrıca, bölgede bugünden itibaren balıkçı teknelerinin denize açılmasının ve tur gemilerinin hafta sonuna kadar sefere çıkmasının yasaklandığı bildirildi.

Yagi süper tayfununa hazırlık başlamıştı

Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, bölge sakinlerini Yagi süper tayfunu için hazırlıklı olmaları konusunda uyarmıştı.
3 Eylül'de Filipinler'in kuzey bölgelerini etkisi altına alan Yagi tayfunu, şiddetli yağışlar, seller ve toprak kaymaları nedeniyle 14 kişinin ölümüne yol açmıştı.
Muğla'da Eylül ayının başından bu yana Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün gök gürültülü sağanak yağış uyarısı ile birlikte yıldırım yangınlarında da artış yaşandı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
TÜRKİYE
Muğla’da 5 günde 50 yıldırım yangını kayıtlara geçti
02:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала