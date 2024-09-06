https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/vietnam-yagi-super-tayfununu-bekliyor-ruzgarlarin-saatteki-hizi-220-kmye-cikabilir-1087707248.html

Vietnam Yagi süper tayfununu bekliyor: 'Rüzgarların saatteki hızı 220 km'ye çıkabilir'

Vietnam Yagi süper tayfununu bekliyor: 'Rüzgarların saatteki hızı 220 km'ye çıkabilir'

Sputnik Türkiye

Vietnam, ülkenin kuzeyini vurması beklenen Yagi süper tayfununa hazırlanırken Çin ve Filipinlerden destek talebinde bulundu. Aynı zamanda havalimanlarını... 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T02:54+0300

2024-09-06T02:54+0300

2024-09-06T02:54+0300

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Vietnam, süper tayfuna dönüşen ve ülkenin kuzeyini vurması beklenen Yagi tayfununa hazırlanıyor. Güney Çin Denizi'nden Vietnam'ın kuzey kıyılarına doğru ilerleyen Yagi süper tayfununun cumartesi günü ülkeyi vurması bekleniyor.Vietnam merkezli VN Express'in haberine göre, süper tayfunun Vietnam'ın kuzey kıyılarındaki Ninh Binh'ten Quang Ninh bölgelerine kadar etkili olması bekleniyor. Ayrıca haberde çoğunlukla balıkçılık yapan bölge ve civardaki ada halkının önlemler almaya başladığı belirtildi.Hong Kong Meteoroloji İdaresi ise Yagi süper tayfununun oluşturduğu rüzgarların saatteki hızının 220 kilometreye kadar çıkmasının beklendiğini ve cuma günü itibariyle bölgede şiddetli yağmurun da etkili olacağını ifade etti.Vietnam'dan destek talebiVietnam Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pham Thu Hang, yaptığı basın açıklamasında, Çin ve Filipinler'den destek talebinde bulundu. Sözcü'nün açıklamalarında ki destek talebi Vietnam gemilerinin süper tayfundan korunmak için sığınmalarına izin vermeleri konusunda gerçekleşti.Çin ve Filipinler'in başkent Hanoi'deki temsilcilikleriyle de temasa geçtiklerini, arama kurtarma çalışmalarına destek verme talebinin iletildiğini aktaran Sözcü, balıkçı gemilerine yardım etmek için personeli hazır bulundurma taleplerini bildirdi.Havalimanları kapandı, denize açılmak yasaklandıVietnam Havacılık İdaresi Başkanı Dinh Viet Thang, Yagi tayfunu nedeniyle cumartesi günü Hanoi'deki Uluslararası Noi Bai Havalimanı da dahil olmak üzere bölgedeki dört havalimanının kapalı olacağını açıkladı.Ayrıca, bölgede bugünden itibaren balıkçı teknelerinin denize açılmasının ve tur gemilerinin hafta sonuna kadar sefere çıkmasının yasaklandığı bildirildi.Yagi süper tayfununa hazırlık başlamıştıVietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, bölge sakinlerini Yagi süper tayfunu için hazırlıklı olmaları konusunda uyarmıştı.3 Eylül'de Filipinler'in kuzey bölgelerini etkisi altına alan Yagi tayfunu, şiddetli yağışlar, seller ve toprak kaymaları nedeniyle 14 kişinin ölümüne yol açmıştı.

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