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Üsküdar Belediyesi ücretsiz HPV aşısı kampanyası başlattı: Başvurular 6-16 Eylül arasında yapılabilecek
Üsküdar Belediyesi ücretsiz HPV aşısı kampanyası başlattı: Başvurular 6-16 Eylül arasında yapılabilecek
Sputnik Türkiye
Halk sağlığını tehdit eden HPV virüsüne karşı Üsküdar Belediyesi ücretsiz aşı kampanyası başlattı. Aşı, sosyal yardım alan ailelerin 9-26 yaş aralığındaki kız... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T12:50+0300
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yaşam
hpv aşısı
hpv
üsküdar belediyesi
aşı
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Türkiye’de önemli bir halk sağlığı sorunu olan HPV virüsü kaynaklı kanser vakaları son yıllarda artma eğilimi gösterdi. Bu nedenle Üsküdar Belediyesi halk sağlığını tehdit eden bu virüsle mücadele için HPV aşısına ilişkin uygulama başlattı.Sosyal yardım alan bireylere uygulanacakAşı, sosyal yardım alan ailelerin raporu bulunan 9-26 yaş aralığındaki kız ve erkek çocukları ile kadınlara yapılacak. Başvurular 6 Eylül ile 16 Eylül tarihleri arasında alınacak. Belediyenin uskudar.bel.tr resmi internet sitesinden yapılacak başvurular değerlendirmelerin ardından Sağlık İşleri Müdürlüğü’nce randevu oluşturulacak. Aşı, 23 Eylül itibarıyla Validei Atik’te bulunan Zeynep Kamil Aile Sağlığı Merkezi’nde uygulanmaya başlayacak.HPV nedir?HPV Nasıl Bulaşır?Cinsel Temas: Cinsel yolla bulaşan HPV tipleri genellikle cinsel temas sırasında bulaşır. Virüs, cinsel organların derisi veya mukoz membranları yoluyla temasla geçer. Cinsel ilişki sırasında deri teması, HPV’nin yayılmasına neden olabilir.Cilt Teması: HPV’nin bazı tipleri, cilt teması yoluyla bulaşabilir. Bu, özellikle genital bölge dışındaki ciltte meydana gelen siğillerle ilişkilidir. Siğillerin olduğu bölgelere dokunmak veya temas etmek, virüsün bulaşmasına yol açabilir.Doğum Sırasında: Bir HPV taşıyıcısı anne, doğum sırasında virüsü bebeğine geçirebilir. Bu durum genellikle doğum kanalındaki enfekte dokuların bebeğin gözleri, ağızı, boğazı veya cildiyle temas etmesi sonucunda gerçekleşir.Cinsel Siğiller: HPV’nin düşük riskli tipleri cinsel siğillere neden olabilir. Cinsel siğillerin olduğu bölgelere dokunmak, virüsün bulaşmasına sebep olabilir.Kişisel Temas ve Ortak Kullanım: HPV’nin bulaşma riski, kişisel temas ve ortak kullanılan eşyalar yoluyla minimaldir. Ancak, bu yollarla bulaşma durumu sıfır değildir.HPV aşısını neden yaptırmalı? HPV rahim ağzı kanseri başta olmak üzere, anüs, penis, vajina, vulva ve orofaringeal (boğaz) kanserlere neden olabilir. HPV aşısı, bu kanser türlerinin büyük çoğunluğuna karşı koruma sağlar. HPV, genital siğillere de neden olabilir. Aşı, bu siğillere karşı da koruma sağlar. HPV, cinsel temas yoluyla kolayca yayılabilir. Aşı, virüsün yayılmasını engelleyerek toplum sağlığını korumaya yardımcı olur. HPV aşısı, en etkili şekilde 11-12 yaşlarında, cinsel aktivitenin başlamasından önce yapıldığında koruma sağlar. Ancak, daha ileri yaşlarda da faydalı olur. Araştırmalar, HPV aşısının güvenli ve etkili olduğunu göstermektedir. Aşı, dünya genelinde milyonlarca insana uygulanmıştır ve ciddi yan etkileri bulunmamaktadır. HPV aşısı, hem bireysel hem de toplum sağlığı için önemli bir koruyucu tedbirdir. Emziren kadınlar yaptırabilir. Bununla birlikte hamile kadınlara önerilmemektedir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/mahkeme-hpv-asisinin-sgk-tarafindan-karsilanmasi-gerektigine-hukmetti-hastaya-geri-odeme-yapildi-1084711709.html
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hpv aşısı, hpv, üsküdar belediyesi, aşı
hpv aşısı, hpv, üsküdar belediyesi, aşı

Üsküdar Belediyesi ücretsiz HPV aşısı kampanyası başlattı: Başvurular 6-16 Eylül arasında yapılabilecek

12:50 06.09.2024
© AAÇocuk - Aşı - Aşılama
Çocuk - Aşı - Aşılama - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
© AA
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Halk sağlığını tehdit eden HPV virüsüne karşı Üsküdar Belediyesi ücretsiz aşı kampanyası başlattı. Aşı, sosyal yardım alan ailelerin 9-26 yaş aralığındaki kız ve erkek çocukları ile kadınlara yapılacak.
Türkiye’de önemli bir halk sağlığı sorunu olan HPV virüsü kaynaklı kanser vakaları son yıllarda artma eğilimi gösterdi. Bu nedenle Üsküdar Belediyesi halk sağlığını tehdit eden bu virüsle mücadele için HPV aşısına ilişkin uygulama başlattı.

Sosyal yardım alan bireylere uygulanacak

Aşı, sosyal yardım alan ailelerin raporu bulunan 9-26 yaş aralığındaki kız ve erkek çocukları ile kadınlara yapılacak. Başvurular 6 Eylül ile 16 Eylül tarihleri arasında alınacak. Belediyenin uskudar.bel.tr resmi internet sitesinden yapılacak başvurular değerlendirmelerin ardından Sağlık İşleri Müdürlüğü’nce randevu oluşturulacak.
Aşı, 23 Eylül itibarıyla Validei Atik’te bulunan Zeynep Kamil Aile Sağlığı Merkezi’nde uygulanmaya başlayacak.

HPV nedir?

HPV (İnsan Papilloma Virüsü) insandan insana bulaşan bir virüstür. HPV virüsü deri ve mukoza zarlarını etkileyen birden fazla virüs türünden oluşan bir ailedir. HPV’nin çeşitli varyasyonları vardır ve bazıları enfeksiyonlara sebep olabilirken, bazıları ise hiçbir şikayete neden olmayabilir. En yaygın belirtisi genital bölgede oluşan siğillerdir. Bununla birlikte bazı türleri ciddi anlamda kanserojen olup, özellikle kadınlarda rahim ağzı gibi kanser türlerinin en önde gelen sebebidir. Ayrıca anüs kanserine, erkeklerde penis kanserlerine sebep olabilmektedir. Hatta yapılan çalışmalarda sebep olduğu kanser türlerinin genital bölge ile sınırlı kalmadığı; baş ve boyun kanserleri ile boğaz kanserine de yol açabildiği gözlenmektedir.

HPV Nasıl Bulaşır?

Cinsel Temas: Cinsel yolla bulaşan HPV tipleri genellikle cinsel temas sırasında bulaşır. Virüs, cinsel organların derisi veya mukoz membranları yoluyla temasla geçer. Cinsel ilişki sırasında deri teması, HPV’nin yayılmasına neden olabilir.
Cilt Teması: HPV’nin bazı tipleri, cilt teması yoluyla bulaşabilir. Bu, özellikle genital bölge dışındaki ciltte meydana gelen siğillerle ilişkilidir. Siğillerin olduğu bölgelere dokunmak veya temas etmek, virüsün bulaşmasına yol açabilir.
Doğum Sırasında: Bir HPV taşıyıcısı anne, doğum sırasında virüsü bebeğine geçirebilir. Bu durum genellikle doğum kanalındaki enfekte dokuların bebeğin gözleri, ağızı, boğazı veya cildiyle temas etmesi sonucunda gerçekleşir.
Cinsel Siğiller: HPV’nin düşük riskli tipleri cinsel siğillere neden olabilir. Cinsel siğillerin olduğu bölgelere dokunmak, virüsün bulaşmasına sebep olabilir.
Kişisel Temas ve Ortak Kullanım: HPV’nin bulaşma riski, kişisel temas ve ortak kullanılan eşyalar yoluyla minimaldir. Ancak, bu yollarla bulaşma durumu sıfır değildir.

HPV aşısını neden yaptırmalı?

HPV rahim ağzı kanseri başta olmak üzere, anüs, penis, vajina, vulva ve orofaringeal (boğaz) kanserlere neden olabilir. HPV aşısı, bu kanser türlerinin büyük çoğunluğuna karşı koruma sağlar. HPV, genital siğillere de neden olabilir. Aşı, bu siğillere karşı da koruma sağlar. HPV, cinsel temas yoluyla kolayca yayılabilir. Aşı, virüsün yayılmasını engelleyerek toplum sağlığını korumaya yardımcı olur. HPV aşısı, en etkili şekilde 11-12 yaşlarında, cinsel aktivitenin başlamasından önce yapıldığında koruma sağlar. Ancak, daha ileri yaşlarda da faydalı olur. Araştırmalar, HPV aşısının güvenli ve etkili olduğunu göstermektedir. Aşı, dünya genelinde milyonlarca insana uygulanmıştır ve ciddi yan etkileri bulunmamaktadır. HPV aşısı, hem bireysel hem de toplum sağlığı için önemli bir koruyucu tedbirdir. Emziren kadınlar yaptırabilir. Bununla birlikte hamile kadınlara önerilmemektedir.
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