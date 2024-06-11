https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/mahkeme-hpv-asisinin-sgk-tarafindan-karsilanmasi-gerektigine-hukmetti-hastaya-geri-odeme-yapildi-1084711709.html
Mahkeme HPV aşısının SGK tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti: Hastaya geri ödeme yapıldı
Mahkeme HPV aşısının SGK tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti: Hastaya geri ödeme yapıldı
Sputnik Türkiye
Ankara’da yaşayan hasta Eliz Atlı, HPV-rahim ağzı kanseri koruyucu aşısının SGK tarafından karşılanması talebiyle açtığı davayı kazandı. Ankara 25. İdare... 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T11:35+0300
2024-06-11T11:35+0300
2024-06-11T11:37+0300
hpv
hpv aşısı
mahkeme
mahkeme kararı
yaşam
sağlık
kadın
rahim
rahim ağzı kanseri
aşı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/14/1055711615_0:21:551:330_1920x0_80_0_0_97e8664bd861231aa782b2a0db390ff5.jpg
Eliz Atlı, rahim ağzı kanseri koruyucu HPV aşısı bedelinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanması talebiyle başvuruda bulundu. Ancak SGK, bu talebi reddetti. Bunun üzerine Atlı, Ankara 25. İdare Mahkemesi’ne başvurarak dava açtı. Mahkeme, Atlı'nın lehine karar vererek, ödediği 3 bin 224 liranın iadesini sağladı.SGK’nın bedeli ödenecek ilaçlar listesinde yer almıyorSGK, davanın Sağlık Bakanlığı ile yürütülmesi gerektiği gerekçesiyle husumet yönünden reddedilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, HPV aşısının bedeli ödenecek ilaçlar listesinde yer almadığını ve bu nedenle dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu savundu.SGK’nın ilacı karşılamasının zorunlu olduğu sonucuna varıldıMahkeme dosyasına giren bilirkişi raporunda, rahim ağzı kanserine yakalanıldığında hastalığın ölümcül olabileceği vurgulandı. Raporda, HPV aşısının yüzde 99.7 oranında koruyuculuk sağladığı ve aşının hayati önem taşıdığı belirtildi. Ayrıca, “Rahim ağzı kanserlerine karşı aşılama yapılmasının tıbben gerekli olduğu” ifadelerine yer verildi.Raporda, Eliz Atlı’nın tedavisinde HPV aşısının kullanılmasının uygun bulunduğu ve bu talebin Anayasa ile uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan yaşam hakkına ilişkin olduğu vurgulandı. Bu nedenle, SGK’nın ilacı karşılamasının zorunlu olduğu sonucuna varıldı.Mahkemenin KararıAnkara 25. İdare Mahkemesi, SGK’nın HPV aşısını karşılamamasını hukuka aykırı bularak, Atlı'nın ödediği 3 bin 224 liranın iadesine karar verdi. Bu karar, rahim ağzı kanseri koruyucu aşısının hayati önem taşıdığı ve SGK tarafından karşılanması gerektiği yönünde önemli bir emsal teşkil ediyor.Bu gelişme, HPV aşısının önemine dikkat çekerek, benzer durumda olan hastalar için umut verici bir karar olarak öne çıkıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/oksurukle-basladi-sessizce-midesini-ele-gecirdi-hekim-ve-hastalar-icin-ders-niteliginde-1084672825.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/14/1055711615_41:0:508:350_1920x0_80_0_0_07fc2f1d136dc92428f305e186cec3c1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hpv aşısı fiyatı, hpv aşısı nedir, hpv aşısı ne kadar, hpv aşısı fiyatı 2024
hpv aşısı fiyatı, hpv aşısı nedir, hpv aşısı ne kadar, hpv aşısı fiyatı 2024
Mahkeme HPV aşısının SGK tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti: Hastaya geri ödeme yapıldı
11:35 11.06.2024 (güncellendi: 11:37 11.06.2024)
Ankara’da yaşayan hasta Eliz Atlı, HPV-rahim ağzı kanseri koruyucu aşısının SGK tarafından karşılanması talebiyle açtığı davayı kazandı. Ankara 25. İdare Mahkemesi, SGK’nın ret kararını hukuka aykırı buldu ve Atlı'nın ödediği 3 bin 224 liranın iadesine hükmetti.
Eliz Atlı, rahim ağzı kanseri koruyucu HPV aşısı bedelinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanması talebiyle başvuruda bulundu. Ancak SGK, bu talebi reddetti. Bunun üzerine Atlı, Ankara 25. İdare Mahkemesi’ne başvurarak dava açtı. Mahkeme, Atlı'nın lehine karar vererek, ödediği 3 bin 224 liranın iadesini sağladı.
SGK’nın bedeli ödenecek ilaçlar listesinde yer almıyor
SGK, davanın Sağlık Bakanlığı ile yürütülmesi gerektiği gerekçesiyle husumet yönünden reddedilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, HPV aşısının bedeli ödenecek ilaçlar listesinde yer almadığını ve bu nedenle dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu savundu.
SGK’nın ilacı karşılamasının zorunlu olduğu sonucuna varıldı
Mahkeme dosyasına giren bilirkişi raporunda, rahim ağzı kanserine yakalanıldığında hastalığın ölümcül olabileceği vurgulandı. Raporda, HPV aşısının yüzde 99.7 oranında koruyuculuk sağladığı ve aşının hayati önem taşıdığı belirtildi. Ayrıca, “Rahim ağzı kanserlerine karşı aşılama yapılmasının tıbben gerekli olduğu” ifadelerine yer verildi.
Raporda, Eliz Atlı’nın tedavisinde HPV aşısının kullanılmasının uygun bulunduğu ve bu talebin Anayasa ile uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan yaşam hakkına ilişkin olduğu vurgulandı. Bu nedenle, SGK’nın ilacı karşılamasının zorunlu olduğu sonucuna varıldı.
Ankara 25. İdare Mahkemesi, SGK’nın HPV aşısını karşılamamasını hukuka aykırı bularak, Atlı'nın ödediği 3 bin 224 liranın iadesine karar verdi. Bu karar, rahim ağzı kanseri koruyucu aşısının hayati önem taşıdığı ve SGK tarafından karşılanması gerektiği yönünde önemli bir emsal teşkil ediyor.
Bu gelişme, HPV aşısının önemine dikkat çekerek, benzer durumda olan hastalar için umut verici bir karar olarak öne çıkıyor.