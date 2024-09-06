https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/rusya-donetskte-bir-koyu-daha-aldi-41-ukrayna-askeri-teslim-oldu-1087743104.html

Rusya Donetsk'te bir köyü daha aldı, 41 Ukrayna askeri teslim oldu

Rusya Donetsk'te bir köyü daha aldı, 41 Ukrayna askeri teslim oldu

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri, özel askeri harekat sırasında Rusya Federasyonu'na bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Ukrayna ordusunun kontrol ettiği... 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T17:12+0300

2024-09-06T17:12+0300

2024-09-06T17:12+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

rusya ordusu

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

rusya silahlı kuvvetleri

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekatın son bir haftasındaki gelişmeleri paylaştığı bülteninde, DHC'nin Juravka köyünün son 24 saatte Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu.Savunma Bakanlığı, 31 Ağustos-6 Eylül haftasında Rus ordusunun Ukrayna topraklarındaki hedeflere 17 grup taarruzu düzenlediğini bildirdi.Kritik öneme sahip enerji altyapı tesislerinin, top, füze, yakıt ve teçhizat depolarının, İHA montaj atölyelerinin, insansız hücumbot depolama tesislerinin, Ukraynalı birlikler, aşırı milliyetçi oluşumlar ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarının vurulduğunu kaydeden bakanlık, Poltava'da yabancı eğitmenlerin elektronik harp uzmanlarını ve İHA operatörlerini yetiştirdiği 17. Birleşik Eğitim ve talim Merkezi'nin imha edildiğini vurguladı.7 günlük süreçte 41 Ukrayna askerin silah bırakıp teslim olduğunu aktaran bakanlık, 16 bin 215 askerin ise ölü olarak ele geçirildiğinin altını çizdi.

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