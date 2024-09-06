Rusya Donetsk'te bir köyü daha aldı, 41 Ukrayna askeri teslim oldu
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Multimedya arşivine gidinНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy/
Abone ol
Rusya Silahlı Kuvvetleri, özel askeri harekat sırasında Rusya Federasyonu'na bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Ukrayna ordusunun kontrol ettiği yerleşimleri ele geçirmeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekatın son bir haftasındaki gelişmeleri paylaştığı bülteninde, DHC'nin Juravka köyünün son 24 saatte Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu.
Savunma Bakanlığı, 31 Ağustos-6 Eylül haftasında Rus ordusunun Ukrayna topraklarındaki hedeflere 17 grup taarruzu düzenlediğini bildirdi.
Kritik öneme sahip enerji altyapı tesislerinin, top, füze, yakıt ve teçhizat depolarının, İHA montaj atölyelerinin, insansız hücumbot depolama tesislerinin, Ukraynalı birlikler, aşırı milliyetçi oluşumlar ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarının vurulduğunu kaydeden bakanlık, Poltava'da yabancı eğitmenlerin elektronik harp uzmanlarını ve İHA operatörlerini yetiştirdiği 17. Birleşik Eğitim ve talim Merkezi'nin imha edildiğini vurguladı.
7 günlük süreçte 41 Ukrayna askerin silah bırakıp teslim olduğunu aktaran bakanlık, 16 bin 215 askerin ise ölü olarak ele geçirildiğinin altını çizdi.
Savunma Bakanlığı, 31 Ağustos-6 Eylül haftasında Rus ordusunun Ukrayna topraklarındaki hedeflere 17 grup taarruzu düzenlediğini bildirdi.
Kritik öneme sahip enerji altyapı tesislerinin, top, füze, yakıt ve teçhizat depolarının, İHA montaj atölyelerinin, insansız hücumbot depolama tesislerinin, Ukraynalı birlikler, aşırı milliyetçi oluşumlar ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarının vurulduğunu kaydeden bakanlık, Poltava'da yabancı eğitmenlerin elektronik harp uzmanlarını ve İHA operatörlerini yetiştirdiği 17. Birleşik Eğitim ve talim Merkezi'nin imha edildiğini vurguladı.
7 günlük süreçte 41 Ukrayna askerin silah bırakıp teslim olduğunu aktaran bakanlık, 16 bin 215 askerin ise ölü olarak ele geçirildiğinin altını çizdi.