https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/uefadan-besiktas-ve-trabzonspora-iyi-basaksehire-kotu-haber-1087753994.html

UEFA'dan Beşiktaş ve Trabzonspor'a iyi, Başakşehir'e kötü haber

UEFA'dan Beşiktaş ve Trabzonspor'a iyi, Başakşehir'e kötü haber

Sputnik Türkiye

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, finansal durumlarını gözlemlediği Beşiktaş ve Trabzonspor'a ceza vermezken Başakşehir'e şarta bağlı ceza uyguladı. 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T22:43+0300

2024-09-06T22:43+0300

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spor

uefa

beşiktaş

başakşehir

trabzonspor

ceza

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UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB), finansal durumlarını denetlediği 3 Türk kulübünden Beşiktaş ve Trabzonspor’a mali hedeflerini yerine getirdikleri için herhangi bir ceza vermezken Başakşehir'e şarta bağlı olarak yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde uygulanacak Avrupa'dan men cezası dahil 2024-25 sezonunda kadro sınırlaması ve 100 bin Euro para cezası verdi.Başakşehir'e verilen cezaBaşakşehir, 2023-24 sezonunda öngörülen nihai finansal hedefi kısmen aşması nedeniyle ceza aldı. 2024-25 sezonunda futbol kazanç kuralına uymaması gibi bir halde sonraki 3 sezonda katılmaya hak kazanacağı ilk UEFA kulüp müsabakasından men edilmesi ve kulübün 2024-25 sezonu için A Listesine kaydedebileceği oyuncu sayısının 23 ile sınırlandırılması cezalarının yanı sıra yeni transfer edilen oyuncuların 2024-25 sezonu için A listesine kaydedilme olanağının kısıtlanması ve 100 bin Euro para cezası verilmesine karar verildi.Ceza alan başka kulüpler de varBaşakşehir dışında, mali durum bilgilerinin geç bildirilmesi sebebiyle Aston Villa (İngiltere) 60 bin Euro, Olimpik Marsilya (Fransa) ise 20 bin Euro para cezasına çarptırıldı. Roma (İtalya) ise 2023 mali yılı için belirlenen ara hedefi kısmen aşması sebebiyle 2 milyon Euro para cezasına çarptırıldı.Ceza almayan kulüpler belli olduUEFA tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'den Beşiktaş ve Trabzonspor dışında, Milan (İtalya), Inter (İtalya), Monaco (Fransa), Olimpik Marsilya (Fransa), Paris Saint-Germain (Fransa), ve Royal Antwerp (Belçika) takımlarının belirlenen ara mali hedeflerin yerine getirilmesi sebebiyle ceza verilmediği kaydedildi.

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