https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/uefa-uluslar-ligi-basliyor-galler---turkiye-maci-ne-zaman-saat-kacta-galler---turkiye-maci-hangi-1087711218.html

UEFA Uluslar ligi başlıyor: Galler - Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda?

UEFA Uluslar ligi başlıyor: Galler - Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda?

Sputnik Türkiye

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 6 Eylül Cuma günü TSİ 21.45'te Cardiff City Stadyumu'nda... 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T08:24+0300

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2024-09-06T08:25+0300

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türkiye futbol federasyonu (tff)

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a milli futbol takımı

türkiye a milli futbol takımı

a milli futbol takımı

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uefa uluslar ligi

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Türkiye, Galler ile tarihindeki 10. maçına çıkacak. Geride kalan 9 maçta milliler 3 galibiyet, 4 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Son olarak 2023'te EURO 2024 elemelerinde Galler ile 1-1 berabere kalan Türkiye, bu karşılaşmada galibiyet arayacak.Uluslar Ligi'nde hedef: Üç puanTürkiye, UEFA Uluslar B Ligi'nde yer aldığı 4. Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele edecek. Montella yönetimindeki A Milli Takım, gruptaki ilk maçını kazanarak Uluslar Ligi'ne üç puanla başlamak istiyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki performansıyla dikkat çeken Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimler yine sahada olacak.Maçın hakemleri kim? Norveçli hakem Rohit Saggi'nin yöneteceği Galler - Türkiye mücadelesinde yardımcı hakemler Morten Jensen ve Anders Olav Dale olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sigurd Kringstad olarak belirlendi.Türkiye Galler maçı hangi kanalda?Maç, TV8,5 ve Exxen platformlarından canlı yayınlanacak.Türkiye'nin muhtemel 11'iA Milli Takım'ın sahaya Mert Günok; Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı; İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu; Arda Güler, Orkun Kökçü, Kenan Karaman ve Barış Alper Yılmaz on biriyle çıkması bekleniyor.A Milli Takım'da sakatlık ve kadro değişiklikleriAy-yıldızlı ekipte, sakatlığı nedeniyle Semih Kılıçsoy kadrodan çıkarılırken, Mustafa Hekimoğlu Ümit Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu, Kılıçsoy'un tedavisine kulübünde devam edileceğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/goztepenin-gundemindeydi-imkansizi-basardi-futbol-tarihinin-en-ilginc-sakatligini-yasadi-1087711058.html

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