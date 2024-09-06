https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/goztepenin-gundemindeydi-imkansizi-basardi-futbol-tarihinin-en-ilginc-sakatligini-yasadi-1087711058.html

Göztepe'nin gündemindeydi, imkansızı başardı: Futbol tarihinin en ilginç sakatlığını yaşadı

Göztepe'nin gündemindeydi, imkansızı başardı: Futbol tarihinin en ilginç sakatlığını yaşadı

Sputnik Türkiye

Bolton Wanderers'ın forvet oyuncusu Victor Adeboyejo, ismi Göztepe'yle anılırken futbol sahalarının nadir görülen sakatlıklarından birini yaşadı. Göztepe'ye... 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T08:11+0300

2024-09-06T08:11+0300

2024-09-06T08:27+0300

spor

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Evinde otururken şiddetli bir şekilde hapşıran Adeboyejo, kaburgalarında bir sorun hissetti ve acil olarak hastaneye kaldırıldı. Bolton Wanderers'ın teknik direktörü Ian Evatt, olay sonrası yaptığı açıklamada, "Kaburgalarının arasında hafif bir çatlak hissetti ve hastaneye kaldırıldı. Bunun sadece kıkırdak veya kas sorunu olmasını umuyoruz, ancak taramaları inceleyene kadar bunu bilemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.Transfer süreci askıya alındıYaşanan talihsiz sakatlık, Adeboyejo'nun Göztepe'ye transfer sürecini belirsiz bir süre için erteletti. Futbolcunun durumunun netleşmesiyle birlikte transferin yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.Adeboyejo'nun durumu ne olacak?Adeboyejo'nun iyileşme süreci ve sakatlığının ciddiyeti, yapılacak detaylı sağlık kontrollerinin ardından netlik kazanacak. Göztepe taraftarları ise futbolcunun transfer haberlerini merakla beklemeye devam ediyor.

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hapşırarak sakatlanan futbolcu