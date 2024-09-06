https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/goztepenin-gundemindeydi-imkansizi-basardi-futbol-tarihinin-en-ilginc-sakatligini-yasadi-1087711058.html
Göztepe'nin gündemindeydi, imkansızı başardı: Futbol tarihinin en ilginç sakatlığını yaşadı
Göztepe'nin gündemindeydi, imkansızı başardı: Futbol tarihinin en ilginç sakatlığını yaşadı
Sputnik Türkiye
Bolton Wanderers'ın forvet oyuncusu Victor Adeboyejo, ismi Göztepe'yle anılırken futbol sahalarının nadir görülen sakatlıklarından birini yaşadı. Göztepe'ye... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T08:11+0300
2024-09-06T08:11+0300
2024-09-06T08:27+0300
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Evinde otururken şiddetli bir şekilde hapşıran Adeboyejo, kaburgalarında bir sorun hissetti ve acil olarak hastaneye kaldırıldı. Bolton Wanderers'ın teknik direktörü Ian Evatt, olay sonrası yaptığı açıklamada, "Kaburgalarının arasında hafif bir çatlak hissetti ve hastaneye kaldırıldı. Bunun sadece kıkırdak veya kas sorunu olmasını umuyoruz, ancak taramaları inceleyene kadar bunu bilemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.Transfer süreci askıya alındıYaşanan talihsiz sakatlık, Adeboyejo'nun Göztepe'ye transfer sürecini belirsiz bir süre için erteletti. Futbolcunun durumunun netleşmesiyle birlikte transferin yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.Adeboyejo'nun durumu ne olacak?Adeboyejo'nun iyileşme süreci ve sakatlığının ciddiyeti, yapılacak detaylı sağlık kontrollerinin ardından netlik kazanacak. Göztepe taraftarları ise futbolcunun transfer haberlerini merakla beklemeye devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/uefa-uluslar-ligi-basliyor-galler---turkiye-maci-ne-zaman-saat-kacta-galler---turkiye-maci-hangi-1087711218.html
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hapşırarak sakatlanan futbolcu
hapşırarak sakatlanan futbolcu
Göztepe'nin gündemindeydi, imkansızı başardı: Futbol tarihinin en ilginç sakatlığını yaşadı
08:11 06.09.2024 (güncellendi: 08:27 06.09.2024)
Bolton Wanderers'ın forvet oyuncusu Victor Adeboyejo, ismi Göztepe'yle anılırken futbol sahalarının nadir görülen sakatlıklarından birini yaşadı. Göztepe'ye transferi gündemde olan Adeboyejo'nun, şiddetli bir hapşırık sonucu kaburgasından sakatlanması üzerine transfer süreci şimdilik askıya alındı.
Evinde otururken şiddetli bir şekilde hapşıran Adeboyejo, kaburgalarında bir sorun hissetti ve acil olarak hastaneye kaldırıldı. Bolton Wanderers'ın teknik direktörü Ian Evatt, olay sonrası yaptığı açıklamada, "Kaburgalarının arasında hafif bir çatlak hissetti ve hastaneye kaldırıldı. Bunun sadece kıkırdak veya kas sorunu olmasını umuyoruz, ancak taramaları inceleyene kadar bunu bilemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Transfer süreci askıya alındı
Yaşanan talihsiz sakatlık, Adeboyejo'nun Göztepe'ye transfer sürecini belirsiz bir süre için erteletti. Futbolcunun durumunun netleşmesiyle birlikte transferin yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.
Adeboyejo'nun durumu ne olacak?
Adeboyejo'nun iyileşme süreci ve sakatlığının ciddiyeti, yapılacak detaylı sağlık kontrollerinin ardından netlik kazanacak. Göztepe taraftarları ise futbolcunun transfer haberlerini merakla beklemeye devam ediyor.