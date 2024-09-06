https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/turkiyeden-yuzerek-yunanistana-gecmek-isteyen-gocmenler-yakalandi-1087732400.html
Türkiye'den 'yüzerek' Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenler yakalandı
Türkiye'den 'yüzerek' Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenler yakalandı
Sputnik Türkiye
Kuşadası'ndan yüzerek Sisam Adası'na geçmeye çalışan 5 düzensiz göçmen yakalandı 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T13:23+0300
2024-09-06T13:23+0300
2024-09-06T13:23+0300
türkiye
kuşadası
kaçak göçmenler
sahil güvenlik
yunanistan
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 4 Eylül'de Güzelçamlı Mahallesi Dilek Yarımadası Milli Parkı açıklarında bir grup düzensiz göçmenin yüzerek Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalıştığına dair ihbar aldı.Bölgeye giden ekipler, denizdeki 5 kişiyi yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/luks-yatta-turist-kimligiyle-gocmen-kacakciligi-sahil-guvenlik-tarafindan-yakalandilar-1087607356.html
türkiye
kuşadası
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kuşadası, kaçak göçmenler, sahil güvenlik, yunanistan
kuşadası, kaçak göçmenler, sahil güvenlik, yunanistan
Türkiye'den 'yüzerek' Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenler yakalandı
Kuşadası'ndan yüzerek Sisam Adası'na geçmeye çalışan 5 düzensiz göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 4 Eylül'de Güzelçamlı Mahallesi Dilek Yarımadası Milli Parkı açıklarında bir grup düzensiz göçmenin yüzerek Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalıştığına dair ihbar aldı.
Bölgeye giden ekipler, denizdeki 5 kişiyi yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.