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Türkiye'den 'yüzerek' Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenler yakalandı
Türkiye'den 'yüzerek' Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenler yakalandı
Sputnik Türkiye
Kuşadası'ndan yüzerek Sisam Adası'na geçmeye çalışan 5 düzensiz göçmen yakalandı 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T13:23+0300
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türkiye
kuşadası
kaçak göçmenler
sahil güvenlik
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 4 Eylül'de Güzelçamlı Mahallesi Dilek Yarımadası Milli Parkı açıklarında bir grup düzensiz göçmenin yüzerek Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalıştığına dair ihbar aldı.Bölgeye giden ekipler, denizdeki 5 kişiyi yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/luks-yatta-turist-kimligiyle-gocmen-kacakciligi-sahil-guvenlik-tarafindan-yakalandilar-1087607356.html
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kuşadası, kaçak göçmenler, sahil güvenlik, yunanistan
kuşadası, kaçak göçmenler, sahil güvenlik, yunanistan

Türkiye'den 'yüzerek' Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenler yakalandı

13:23 06.09.2024
© Sahil GüvenlikKuşadası
Kuşadası - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
© Sahil Güvenlik
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Kuşadası'ndan yüzerek Sisam Adası'na geçmeye çalışan 5 düzensiz göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 4 Eylül'de Güzelçamlı Mahallesi Dilek Yarımadası Milli Parkı açıklarında bir grup düzensiz göçmenin yüzerek Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalıştığına dair ihbar aldı.
Bölgeye giden ekipler, denizdeki 5 kişiyi yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında lüks yat ile düzensiz göçmenleri turist kimliğiyle yurt dışına çıkarmaya çalışan 3 organizatör ve 44 düzensiz göçmen yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
TÜRKİYE
Lüks yatta turist kimliğiyle göçmen kaçakçılığı: Sahil Güvenlik tarafından yakalandılar
3 Eylül, 22:20
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