https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/golbol-kadin-milli-takimi-pariste-tarih-yazdi-paralimpik-oyunlarda-en-fazla-altin-madalya-kazanan-1087700562.html
Golbol Kadın Milli Takımı Paris'te tarih yazdı: Paralimpik oyunlarda en fazla altın madalya kazanan ekip oldu
Golbol Kadın Milli Takımı Paris'te tarih yazdı: Paralimpik oyunlarda en fazla altın madalya kazanan ekip oldu
Sputnik Türkiye
Golbol Kadın Milli Takımı, İsrail'i finalde 8-3 yenerek üst üste 3. kez şampiyon olarak altın madalya kazandı. 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T19:49+0300
2024-09-05T19:49+0300
2024-09-05T19:49+0300
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paralimpik oyunları
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South Paris Arena'da oynanan yarı final müsabakasında, son iki paralimpik oyunlar şampiyonu Türkiye, ünvanını korumak için İsrail karşısına çıktı.İlk yarıyı 7-2 önde tamamlayan Türkiye, maçı da 8-3 alarak altın madalyanın sahibi oldu.Rio 2016, Tokyo 2020'den sonra Paris 2024'te de altın madalya kazanan görme engelli milli sporcular, Türk spor tarihine geçti. Golbol Kadın Milli Takımı, Türkiye adına paralimpik oyunlarda en fazla altın madalya kazanan ekip oldu.Milli takıma altın madalyayı getiren başantrenör Gültekin Karasu yönetimindeki kadroda Sevda Altunoluk, Fatma Gül Güler, Reyhan Yılmaz, Şeydanur Kaplan, Sevtap Altunoluk ve Berfin Altın yer aldı.Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı ise 19'a yükseldi. Tarihinin en iyi paralimpik oyunlarını geçiren Türkiye'nin, 8 Eylül'de sona erecek oyunlarda şu ana kadar 3 altın, 9 gümüş, 7 bronz madalyası bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/dunya-serbest-dalis-rekortmeni-sahika-ercumenden-3-gunde-3-altin-madalya-akabinde-dunya-sampiyonasi-1087695392.html
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paris, paralimpik oyunları, altın madalya, şampiyon
paris, paralimpik oyunları, altın madalya, şampiyon
Golbol Kadın Milli Takımı Paris'te tarih yazdı: Paralimpik oyunlarda en fazla altın madalya kazanan ekip oldu
Golbol Kadın Milli Takımı, İsrail'i finalde 8-3 yenerek üst üste 3. kez şampiyon olarak altın madalya kazandı.
South Paris Arena'da oynanan yarı final müsabakasında, son iki paralimpik oyunlar şampiyonu Türkiye, ünvanını korumak için İsrail karşısına çıktı.
İlk yarıyı 7-2 önde tamamlayan Türkiye, maçı da 8-3 alarak altın madalyanın sahibi oldu.
Rio 2016, Tokyo 2020'den sonra Paris 2024'te de altın madalya kazanan görme engelli milli sporcular, Türk spor tarihine geçti. Golbol Kadın Milli Takımı, Türkiye adına paralimpik oyunlarda en fazla altın madalya kazanan ekip oldu.
Milli takıma altın madalyayı getiren başantrenör Gültekin Karasu yönetimindeki kadroda Sevda Altunoluk, Fatma Gül Güler, Reyhan Yılmaz, Şeydanur Kaplan, Sevtap Altunoluk ve Berfin Altın yer aldı.
Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı ise 19'a yükseldi. Tarihinin en iyi paralimpik oyunlarını geçiren Türkiye'nin, 8 Eylül'de sona erecek oyunlarda şu ana kadar 3 altın, 9 gümüş, 7 bronz madalyası bulunuyor.