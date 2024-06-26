https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/schengen-krizi-turkiye-vize-ret-oraninda-irandan-sonra-ikinci-sirada-1085230418.html
Schengen krizi: Türkiye, vize ret oranında İran'dan sonra ikinci sırada
Schengen krizi: Türkiye, vize ret oranında İran'dan sonra ikinci sırada
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği'nin resmi verilerine göre 2023'te 200 bin Türk vatandaşının vize başvurusu reddedilirken 2024'te bu durumun daha da ağır bir boyuta evrilmesi... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T06:41+0300
2024-06-26T06:41+0300
2024-06-26T06:41+0300
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Avrupa ülkeleri, Türk vatandaşlarına karşı vize duvarlarını iyice kalınlaştırdı. Avrupa Komisyonu'nun resmi rakamlarına göre, bir tek İranlıların vize ret oranı, Türk vatandaşlarından fazla.AB’ye tam üyelik başvurusu bulunan ve gümrük birliğinde ortaklığı bulunan Türkiye, Avrupa Birliği ile imzalanan Ortaklık Anlaşmaları’na rağmen, Türkler’e vizeyi giderek sertleştiriyor.En çok ret oranı İran'daAB ülkelerine, 2023 yılında yapılan 1 milyon 55 bin 885 vize başvurusundan yaklaşık yüzde 16’dan fazlası reddedildi. Yani yaklaşık 200 bin Türk’e AB vizesi verilmedi. Ret oranı 2022’de yüzde 25.1 ve 2023’te yüzde 30 olan İran vatandaşları, bu alanda bizden kötü durumda.Türkler, bu sıralamayla Avrupa’ya vize başvurusu en çok reddedilen ikinci ülke oldu. 2024 yılında durum daha da kötüye gidiyor. Korona sonrası yaşanan yoğunluk, ekonomik kriz, Avrupa’ya kaçak yoldan girişler, vizelerin daha da sıkı incelenmesi sonucunu doğurdu.Almanya: 7 ay sürebilirAlmanya, vize randevularının 7 ayı bulabileceğini açıkladı. Randevudan sonra işlemler yine birkaç ayı bulduğunda, vize başvurularının sonuçlanması bir yıla kadar uzayabiliyor.Çok ender durumlarda, bir ay ya da birkaç ay içerisinde vize alınırken en büyük mağduriyet aile birleşimlerinde ya da iş dünyasının ziyaretlerinde yaşanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/bugunden-itibaren-yururluge-girdi-schengen-vizesi-ucretlerine-buyuk-zam-1084748729.html
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schengen,schengen başvuru,schengen ret
Schengen krizi: Türkiye, vize ret oranında İran'dan sonra ikinci sırada
Avrupa Birliği'nin resmi verilerine göre 2023'te 200 bin Türk vatandaşının vize başvurusu reddedilirken 2024'te bu durumun daha da ağır bir boyuta evrilmesi bekleniyor.
Avrupa ülkeleri, Türk vatandaşlarına karşı vize duvarlarını iyice kalınlaştırdı. Avrupa Komisyonu'nun resmi rakamlarına göre, bir tek İranlıların vize ret oranı, Türk vatandaşlarından fazla.
AB’ye tam üyelik başvurusu bulunan ve gümrük birliğinde ortaklığı bulunan Türkiye, Avrupa Birliği ile imzalanan Ortaklık Anlaşmaları’na rağmen, Türkler’e vizeyi giderek sertleştiriyor.
AB ülkelerine, 2023 yılında yapılan 1 milyon 55 bin 885 vize başvurusundan yaklaşık yüzde 16’dan fazlası reddedildi. Yani yaklaşık 200 bin Türk’e AB vizesi verilmedi. Ret oranı 2022’de yüzde 25.1 ve 2023’te yüzde 30 olan İran vatandaşları, bu alanda bizden kötü durumda.
Türkler, bu sıralamayla Avrupa’ya vize başvurusu en çok reddedilen ikinci ülke oldu. 2024 yılında durum daha da kötüye gidiyor. Korona sonrası yaşanan yoğunluk, ekonomik kriz, Avrupa’ya kaçak yoldan girişler, vizelerin daha da sıkı incelenmesi sonucunu doğurdu.
Almanya, vize randevularının 7 ayı bulabileceğini açıkladı. Randevudan sonra işlemler yine birkaç ayı bulduğunda, vize başvurularının sonuçlanması bir yıla kadar uzayabiliyor.
Çok ender durumlarda, bir ay ya da birkaç ay içerisinde vize alınırken en büyük mağduriyet aile birleşimlerinde ya da iş dünyasının ziyaretlerinde yaşanıyor.