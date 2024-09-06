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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/israil-ordusu-10-gun-sonra-bati-seriadan-cekildi-39-filistinli-oldu-1087730906.html
İsrail ordusu, 10 gün sonra Batı Şeria'dan çekildi: 39 Filistinli öldü
İsrail ordusu, 10 gün sonra Batı Şeria'dan çekildi: 39 Filistinli öldü
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, 10 gün sonunda Batı Şeria'da bulunan Cenin ve Tulkerim'den çekildi. Bölgede altyapılarının çöktüğü, geride büyük yıkım olduğu bildirildi. 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T12:49+0300
2024-09-06T12:49+0300
israil- filistin çatışması
gazze
israil-filistin
filistin sağlık bakanlığı
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
batı şeria
doğu kudüs
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İsrail ordusunun, 10 gün süren saldırılarının ardından bugün erken saatlerde Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin ve Tulkerim kentlerinden çekildiği duyuruldu.Cenin halkının, 'İsrail ordusunun daha önce yaptığı gibi geri çekilip askeri kontrol noktalarına mevzilendikten sonra tekrar kente ve kamplara saldırıda bulunmasından endişe duydukları' belirtildi.10 gün süren sürekli saldırıların ardından, Cenin kentindeki ana yollar, mülteci kampı ve kentin doğusundaki mahallelerde altyapıda büyük hasar görüldüğü ve bunun sonucunda bölgede su, elektrik ve iletişim hatlarının kesildiği açıklandı.'Batı Şeria'da en ölümcül hafta yaşandı. Bu kabul edilemez ve derhal durmalıdır'Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada geçen haftanın, kasım ayından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan siviller için en ölümcül hafta olduğunu bildirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre aralarında 7 çocuğun olduğu, toplamda 39 Filistinlinin öldüğü saldırılarda 150'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.Sağlık Bakanlığı: Batı Şeria'da İsrail'in açtığı ateş sonucu en az 691 kişi öldüSağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana en az 691 kişinin öldüğünü, 5 bin 700'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.
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gazze, israil-filistin, filistin sağlık bakanlığı, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), batı şeria, doğu kudüs
gazze, israil-filistin, filistin sağlık bakanlığı, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), batı şeria, doğu kudüs

İsrail ordusu, 10 gün sonra Batı Şeria'dan çekildi: 39 Filistinli öldü

12:49 06.09.2024
© AP Photo / Majdi Mohammedİsrail askeri araçları Batı Şeria'nın Tulkarem kasabasında görülüyor.
İsrail askeri araçları Batı Şeria'nın Tulkarem kasabasında görülüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
© AP Photo / Majdi Mohammed
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İsrail ordusu, 10 gün sonunda Batı Şeria'da bulunan Cenin ve Tulkerim'den çekildi. Bölgede altyapılarının çöktüğü, geride büyük yıkım olduğu bildirildi.
İsrail ordusunun, 10 gün süren saldırılarının ardından bugün erken saatlerde Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin ve Tulkerim kentlerinden çekildiği duyuruldu.
Cenin halkının, 'İsrail ordusunun daha önce yaptığı gibi geri çekilip askeri kontrol noktalarına mevzilendikten sonra tekrar kente ve kamplara saldırıda bulunmasından endişe duydukları' belirtildi.
10 gün süren sürekli saldırıların ardından, Cenin kentindeki ana yollar, mülteci kampı ve kentin doğusundaki mahallelerde altyapıda büyük hasar görüldüğü ve bunun sonucunda bölgede su, elektrik ve iletişim hatlarının kesildiği açıklandı.

'Batı Şeria'da en ölümcül hafta yaşandı. Bu kabul edilemez ve derhal durmalıdır'

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada geçen haftanın, kasım ayından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan siviller için en ölümcül hafta olduğunu bildirdi.
Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre aralarında 7 çocuğun olduğu, toplamda 39 Filistinlinin öldüğü saldırılarda 150'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı: Batı Şeria'da İsrail'in açtığı ateş sonucu en az 691 kişi öldü

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana en az 691 kişinin öldüğünü, 5 bin 700'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.
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