https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/israil-ordusu-10-gun-sonra-bati-seriadan-cekildi-39-filistinli-oldu-1087730906.html

İsrail ordusu, 10 gün sonra Batı Şeria'dan çekildi: 39 Filistinli öldü

İsrail ordusu, 10 gün sonra Batı Şeria'dan çekildi: 39 Filistinli öldü

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu, 10 gün sonunda Batı Şeria'da bulunan Cenin ve Tulkerim'den çekildi. Bölgede altyapılarının çöktüğü, geride büyük yıkım olduğu bildirildi. 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T12:49+0300

2024-09-06T12:49+0300

2024-09-06T12:49+0300

israil- filistin çatışması

gazze

israil-filistin

filistin sağlık bakanlığı

birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)

batı şeria

doğu kudüs

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İsrail ordusunun, 10 gün süren saldırılarının ardından bugün erken saatlerde Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin ve Tulkerim kentlerinden çekildiği duyuruldu.Cenin halkının, 'İsrail ordusunun daha önce yaptığı gibi geri çekilip askeri kontrol noktalarına mevzilendikten sonra tekrar kente ve kamplara saldırıda bulunmasından endişe duydukları' belirtildi.10 gün süren sürekli saldırıların ardından, Cenin kentindeki ana yollar, mülteci kampı ve kentin doğusundaki mahallelerde altyapıda büyük hasar görüldüğü ve bunun sonucunda bölgede su, elektrik ve iletişim hatlarının kesildiği açıklandı.'Batı Şeria'da en ölümcül hafta yaşandı. Bu kabul edilemez ve derhal durmalıdır'Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada geçen haftanın, kasım ayından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan siviller için en ölümcül hafta olduğunu bildirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre aralarında 7 çocuğun olduğu, toplamda 39 Filistinlinin öldüğü saldırılarda 150'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.Sağlık Bakanlığı: Batı Şeria'da İsrail'in açtığı ateş sonucu en az 691 kişi öldüSağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana en az 691 kişinin öldüğünü, 5 bin 700'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

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gazze

batı şeria

doğu kudüs

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Sputnik Türkiye

gazze, israil-filistin, filistin sağlık bakanlığı, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), batı şeria, doğu kudüs