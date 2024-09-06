https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/trabzonsporda-11-yil-aradan-sonra-senol-gunes-ile-antrenman-1087707999.html
Trabzonspor'da 11 yıl aradan sonra Şenol Güneş ile antrenman
Trabzonspor'da 11 yıl aradan sonra Şenol Güneş ile antrenman
Sputnik Türkiye
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı. 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T03:52+0300
2024-09-06T03:52+0300
2024-09-06T03:52+0300
spor
trabzonspor
şenol güneş
antrenman
teknik direktör
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Şenol Güneş, 11 yıl aradan sonra bordo-mavili takımın başında ilk antrenmanına çıktı. Trabzonspor'daki beşinci dönemine başlayan Güneş, 27 Ocak 2013 tarihinde takımdan ayrılmasının ardından yeniden teknik direktörlük görevine getirildi. Güneş’in yardımcıları Hüseyin Çimşir ve Şeref Çiçek de antrenmanda hazır bulundu.
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trabzonspor, şenol güneş, antrenman, teknik direktör
trabzonspor, şenol güneş, antrenman, teknik direktör
Trabzonspor'da 11 yıl aradan sonra Şenol Güneş ile antrenman
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı.
Şenol Güneş, 11 yıl aradan sonra bordo-mavili takımın başında ilk antrenmanına çıktı.
Trabzonspor'daki beşinci dönemine başlayan Güneş, 27 Ocak 2013 tarihinde takımdan ayrılmasının ardından yeniden teknik direktörlük görevine getirildi. Güneş’in yardımcıları Hüseyin Çimşir ve Şeref Çiçek de antrenmanda hazır bulundu.