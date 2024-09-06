https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/toprak-razgatlioglu-hafta-sonu-dunya-superbike-sampiyonasinda-yarisamayacak-1087754311.html
Toprak Razgatlıoğlu, hafta sonu Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışamayacak
Toprak Razgatlıoğlu, hafta sonu Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışamayacak
Sputnik Türkiye
2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa ayağında serbest antrenman seansında kaza yapan pilotlar klasmanı lideri milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, bu... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T22:47+0300
2024-09-06T22:47+0300
2024-09-06T22:47+0300
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motorsiklet
fransa
toprak razgatlıoğlu
yarış
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Dünya Superbike resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yapılan tıbbi kontrollerin ardından milli motosikletçinin hafta sonu Fransa'da gerçekleştirilecek yarışlarda mücadele etmeyeceği duyuruldu.Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayak yarışları, hafta sonu Fransa'daki 4.41 kilometre uzunluğundaki Magny-Cours Pisti'nde düzenlenecek. Üst üste 13 yarış kazanarak rekora imza atan Toprak, pilotlar klasmanında lider durumda bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/toprak-razgatlioglu-antrenmanda-kaza-yapti-milli-motosikletci-hastaneye-kaldirildi-1087749912.html
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toprak razgatlıoğlu, toprak razgatlıoğlu fransa, toprak razgatlıoğlu kaza
toprak razgatlıoğlu, toprak razgatlıoğlu fransa, toprak razgatlıoğlu kaza
Toprak Razgatlıoğlu, hafta sonu Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışamayacak
2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa ayağında serbest antrenman seansında kaza yapan pilotlar klasmanı lideri milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, bu hafta sonu yapılacak yarışlarda yer alamayacak.
Dünya Superbike resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yapılan tıbbi kontrollerin ardından milli motosikletçinin hafta sonu Fransa'da gerçekleştirilecek yarışlarda mücadele etmeyeceği duyuruldu.
Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayak yarışları, hafta sonu Fransa'daki 4.41 kilometre uzunluğundaki Magny-Cours Pisti'nde düzenlenecek. Üst üste 13 yarış kazanarak rekora imza atan Toprak, pilotlar klasmanında lider durumda bulunuyor.