https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/sudanda-kolera-salgini-devam-ediyor-olenlerin-sayisi-156ya-cikti-1087707422.html

Sudan'da kolera salgını devam ediyor: Ölenlerin sayısı 156'ya çıktı

Sudan'da kolera salgını devam ediyor: Ölenlerin sayısı 156'ya çıktı

Sputnik Türkiye

Sudan'da devam eden kolersa salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 156'ya yükselirken vaka sayısı 4 bin 419'a ulaştı. Yetkililer daha fazla salgınla mücadele... 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T03:08+0300

2024-09-06T03:08+0300

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Sudan'da kolera salgını devam ediyor. Hazirandan bu yana ülkeyi etkisi altına alan yağışlar ve seller, kolera salgınının yayılmasına neden oldu. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı bir salgın olarak duyurmuştu. Sudan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 156'ya çıktığı bilgisi ifade edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 4 bin 419'a ulaşırken, yetkililer salgınla mücadele için acilen daha fazla merkeze ihtiyaç duyulduğu belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/sudanda-felaketler-birbirini-izliyor-selde-132-baraj-cokmesinde-30-ve-kolera-salgininda-48-kisi-1087364660.html

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sudan, kolera, kolera salgını, sel, sel felaketi, ölü sayısı, vaka sayısı