https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/sudanda-kolera-salgini-devam-ediyor-olenlerin-sayisi-156ya-cikti-1087707422.html
Sudan'da kolera salgını devam ediyor: Ölenlerin sayısı 156'ya çıktı
Sudan'da kolera salgını devam ediyor: Ölenlerin sayısı 156'ya çıktı
Sputnik Türkiye
Sudan'da devam eden kolersa salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 156'ya yükselirken vaka sayısı 4 bin 419'a ulaştı. Yetkililer daha fazla salgınla mücadele... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T03:08+0300
2024-09-06T03:08+0300
2024-09-06T03:08+0300
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vaka sayısı
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Sudan'da kolera salgını devam ediyor. Hazirandan bu yana ülkeyi etkisi altına alan yağışlar ve seller, kolera salgınının yayılmasına neden oldu. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı bir salgın olarak duyurmuştu. Sudan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 156'ya çıktığı bilgisi ifade edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 4 bin 419'a ulaşırken, yetkililer salgınla mücadele için acilen daha fazla merkeze ihtiyaç duyulduğu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/sudanda-felaketler-birbirini-izliyor-selde-132-baraj-cokmesinde-30-ve-kolera-salgininda-48-kisi-1087364660.html
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sudan, kolera, kolera salgını, sel, sel felaketi, ölü sayısı, vaka sayısı
sudan, kolera, kolera salgını, sel, sel felaketi, ölü sayısı, vaka sayısı
Sudan'da kolera salgını devam ediyor: Ölenlerin sayısı 156'ya çıktı
Sudan'da devam eden kolersa salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 156'ya yükselirken vaka sayısı 4 bin 419'a ulaştı. Yetkililer daha fazla salgınla mücadele merkezine ihtiyaç duyduklarını açıkladı.
Sudan'da kolera salgını devam ediyor. Hazirandan bu yana ülkeyi etkisi altına alan yağışlar ve seller, kolera salgınının yayılmasına neden oldu. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı bir salgın olarak duyurmuştu.
Sudan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 156'ya çıktığı bilgisi ifade edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 4 bin 419'a ulaşırken, yetkililer salgınla mücadele için acilen daha fazla merkeze ihtiyaç duyulduğu belirtti.