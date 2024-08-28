https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/sudanda-felaketler-birbirini-izliyor-selde-132-baraj-cokmesinde-30-ve-kolera-salgininda-48-kisi-1087364660.html

Sudan’da felaketler birbirini izliyor: Selde 132, baraj çökmesinde 30 ve kolera salgınında 48 kişi öldü

Sudan’da felaketler birbirini izliyor: Selde 132, baraj çökmesinde 30 ve kolera salgınında 48 kişi öldü

Sputnik Türkiye

Savaşın ve selin vurduğu Sudan’da şimdi de kolera salgını halkı tehdit ediyor. Aşırı yağışların getirdiği selde ölü sayısı 132’ye yükselmiş, dün Arbaat... 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T11:57+0300

2024-08-28T11:57+0300

2024-08-28T12:05+0300

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Savaşın dün itibariyle 500’üncü güne girdiği Sudan’da halkı bir de doğal felaketler ve salgın hastalıklar vurdu. Hükümete bağlı Sonbahar Acil Odası’ndan 26 Ağustos’ta yapılan açıklamada, Hazirandan bu yana ülkenin 18 eyaletinin 10'unda etkili olan aşırı yağış ve sellerde ölenlerin sayısının 132'ye yükseldiği belirtildi. Sellerden etkilenenlerin 129 bin 650'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, 12 bin 420 evin tamamen ve 11 bin 472 evin ise kısmen yıkıldığı bilgisi paylaşıldı.Arbaat barajı çöktüSudan'daki Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), dün yaptığı açıklamada ülkenin doğusundaki Arbaat Barajı'nın çökmesi sonucu meydana gelen selde 30 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Sudan OCHA, ölü sayısının artabileceğinin vurgulandığı açıklamasında "Sudan'ın Kızıldeniz eyaletindeki Port Sudan'ın yaklaşık 38 kilometre kuzeybatısında bulunan Arbaat Barajı, şiddetli yağışlar nedeniyle ağır hasar gördü" ifadesine yer verildi.20 köy tamamen yok olduArbaat Barajı çevresindeki yaklaşık 70 köyün selden etkilendiği ve 20 köyün tamamen yok olduğu bildirilen açıklamada, selden etkilenenlerin acilen suya, yiyeceğe ve barınma yardımına ihtiyacı olduğu ifade edildi.1223 kolera vakasıSudan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada kolera salgınından dolayı yaşamını yitirenlerin sayısının 48'e yükseldiğini duyurdu. Bakanlık ayrıca ülkedeki toplam kolera vaka sayısının 1223'e yükseldiğini kaydetti.Savaşın 500’üncü günü: Milyonlar göçe zorlandıSudan OCHA Sudan’daki savaşın 27 Ağustos itibariyle 500. güne ulaştığını vurgulayarak ülke içinde 7.9 milyon kişinin zorunlu göç ettiğini ve 2.2 milyon kişinin de sınırı geçerek komşu ülkere kaçtığını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/ermenistandan-nahcivandaki-azerbaycan-mevzilerine-yeni-saldiri-1087362036.html

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sudan, iç savaş, ocha, birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (unocha), kolera, kolera salgını, baraj