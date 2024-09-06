https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/sigaraya-pes-pese-zam-bir-sigara-grubuna-daha-zam-geldi-1087748800.html

Sigaraya peş peşe zam: Bir sigara grubuna daha zam geldi

Sigaraya peş peşe zam: Bir sigara grubuna daha zam geldi

Sputnik Türkiye

Sigara fiyatlarına peş peşe gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Philip Morris (PM) ve JTI... 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T18:46+0300

2024-09-06T18:46+0300

2024-09-06T18:47+0300

türkiye

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tekel

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erol dündar

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Dündar sosyal medya hesabından söz konusu bilgiyi, "Zam yağmuru devam ediyor" şeklinde duyurdu.Dündar yaptığı paylaşımda, BAT sigara grubuna da zam geldiğini dile getirdi.En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu?Güncellenen fiyat listesine göre, BAT sigara grubunun en pahalı sigarası 89 TL'ye, en ucuz sigarası ise 68 TL'ye yükseldi.BAT grubunun en çok tercih edilen sigaralarından olan Kent’in en pahalı sigarası 82 tl olurken en ucuz sigarası ise 71 TL oldu.Yine BAT grubunda yer alan Tekel 2000 sigarası 67 TL olurken Tekel 2001 ise 71 TL olarak belirlendi.PM ve JTI gruplarına da zam gelmiştiTBYD Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Philip Morris (PM) ve JTI sigara gruplarına zam yapıldığını duyurmuş ve "Hayır olsun, sigaraya zam geldi" diyerek zamlı fiyatların bugünden itibaren geçerli olacağını kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/bir-sigara-grubuna-daha-zam-geldi-1087703019.html

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