https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/bir-sigara-grubuna-daha-zam-geldi-1087703019.html
Bir sigara grubuna daha zam geldi
Bir sigara grubuna daha zam geldi
Sputnik Türkiye
Sigara fiyatlarına peş peşe gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Philip Morris (PM) sigara... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T21:21+0300
2024-09-05T21:21+0300
2024-09-05T21:21+0300
türkiye
sigara
jti
zam
sigara paketi
sigara içmek
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Dündar sosyal medya hesabından söz konusu bilgiyi, "Zam yağmuru devam ediyor" şeklinde duyurdu.Dündar yaptığı paylaşımda, JTI sigara grubuna da zam geldiğini dile getirdi.En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu?Güncellenen fiyat listesine göre, JTI sigara grubunun en pahalı sigarası 82 TL'ye, en ucuz sigarası ise 68 TL'ye yükseldi. PM sigara grubuna 3-4 TL zamTBYD Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Philip Morris (PM) sigara grubuna zam yapıldığını duyurmuş ve "Hayır olsun, sigaraya zam geldi" diyerek zamlı fiyatların bugünden itibaren geçerli olacağını kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/bir-zam-daha-geldi-yeni-sigara-fiyatlari-belli-oldu-1087667237.html
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Bir sigara grubuna daha zam geldi
Sigara fiyatlarına peş peşe gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Philip Morris (PM) sigara grubundan sonra JTI grubuna da zam geldiğini duyurdu.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Dündar sosyal medya hesabından söz konusu bilgiyi, "Zam yağmuru devam ediyor" şeklinde duyurdu.
Dündar yaptığı paylaşımda, JTI sigara grubuna da zam geldiğini dile getirdi.
En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu?
Güncellenen fiyat listesine göre, JTI sigara grubunun en pahalı sigarası 82 TL'ye, en ucuz sigarası ise 68 TL'ye yükseldi.
PM sigara grubuna 3-4 TL zam
TBYD Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Philip Morris (PM) sigara grubuna zam yapıldığını duyurmuş ve "Hayır olsun, sigaraya zam geldi" diyerek zamlı fiyatların bugünden itibaren geçerli olacağını kaydetmişti.