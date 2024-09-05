https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/bir-sigara-grubuna-daha-zam-geldi-1087703019.html

Bir sigara grubuna daha zam geldi

Bir sigara grubuna daha zam geldi

Sputnik Türkiye

Sigara fiyatlarına peş peşe gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Philip Morris (PM) sigara... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T21:21+0300

2024-09-05T21:21+0300

2024-09-05T21:21+0300

türkiye

sigara

jti

zam

sigara paketi

sigara içmek

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Dündar sosyal medya hesabından söz konusu bilgiyi, "Zam yağmuru devam ediyor" şeklinde duyurdu.Dündar yaptığı paylaşımda, JTI sigara grubuna da zam geldiğini dile getirdi.En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu?Güncellenen fiyat listesine göre, JTI sigara grubunun en pahalı sigarası 82 TL'ye, en ucuz sigarası ise 68 TL'ye yükseldi. PM sigara grubuna 3-4 TL zamTBYD Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Philip Morris (PM) sigara grubuna zam yapıldığını duyurmuş ve "Hayır olsun, sigaraya zam geldi" diyerek zamlı fiyatların bugünden itibaren geçerli olacağını kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/bir-zam-daha-geldi-yeni-sigara-fiyatlari-belli-oldu-1087667237.html

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