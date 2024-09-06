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KGAÖ Zirvesi'ne katılmamıştı: Ermenistan Başbakanı Paşinyan Rusya'daki BRICS Zirvesi'ne katılacak
KGAÖ Zirvesi'ne katılmamıştı: Ermenistan Başbakanı Paşinyan Rusya'daki BRICS Zirvesi'ne katılacak
Sputnik Türkiye
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) de dahil bölgesel oluşumlardan uzaklaşıp ABD ve AB ile yakınlaşmaya yönelen, Rusya'yla ilişkilerde gerilim yaşayan... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T16:08+0300
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Ermenistan milletvekili Sarkis Handanyan, Başbakan Nikol Paşinyan'ın önümüzdeki ay Rusya'nın Kazan kentinde yapılacak BRICS Zirvesi'ne katılacağını belirtti.Ermeni basınına konuşan Paşinyan, "Ermenistan, BRICS Zirvesi'nde Başbakan Nikol Paşinyan düzeyinde temsil edilecek" dedi.Ermenistan'ın zirvede hangi statüde yer alacağını henüz söyleyemeyeceğini kaydeden Handanyan, Erivan'ın BRICS'e üyelik planı olmadığını da söyledi.Başbakanlık teyit ettiErmenistan Başbakanlığı, Handanyan'ın demecinden sonra oluşan gündem üzerine, Paşinyan'ın BRICS Zirvesi'ne katılacağını resmen doğruladı.Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "Ermenistan'ı BRICS Zirvesi'nde Başbakan Nikol Paşinyan temsil edecek" dendi.Dün Dışişleri Bakan Yardımcısı Mnatsakan Safaryan, Ermeni tarafının zirveye katılmayı planladığını söylemiş ancak katılımın hangi statüde olacağına dair bilgi vermemişti.Dönem başkanı Rusya'nın ev sahipliğindeki 16. BRICS Zirvesi, 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da yapılacak.Son dönemde Ermenistan ile Rusya arasındaki ilişkilerde yaşanan gerilim dikkati çekiyor.Mayıs sonunda Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'daki Büyükelçisi Sergey Kopırkin'i istişare için başkent Moskova'ya çağırdığını duyurmuştu.Ermenistan, üyesi olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) etkinliğini sorgulayıp Kasım 2023'teki zirveye temsilci göndermemişti. Rusya ise ABD ve AB ile yakınlaşma yönünde siyaset izleyen Ermenistan'ı eleştiriyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın Rusya-Ermenistan ilişkilerinde ortaya çıkan sorunların çözümü konusunda iyimser bakış açısına sahip olduğunu ve bunun için bir potansiyelin bulunduğunu belirterek, “Putin ve Paşinyan'ın bunu çözüme kavuşturacak siyasi iradeye sahip olduğunu görüyoruz, sonuçları bekleyip göreceğiz. Diyalog var, bu diyaloğun sürdürülmesi yönünde siyasi irade var. Taraflar arasında karşılıklı ilgi var, ikili ilişki potansiyeli var. Dolayısıyla, bu durumda daha çok iyimser olmaya meyilliyiz” ifadelerini kullanmıştı.1 Haziran'da 49 yaşına giren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı hem telefon ederek hem de telgraf göndererek kutlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telgraftaki mesajında, Rus-Ermeni ilişkilerinin asırlık dostluk ve karşılıklı saygı geleneklerine dayandığını belirterek "Bu ilişkilerin her iki ülke halklarının yararına olacak şekilde başarıyla gelişmeye devam etmesinden yanayız" demişti.BRICS nedir?2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45'i BRICS'teBRICS ülkeleri, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45’ini kapsıyor. Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon.'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICs’ raporunda kullanılmıştı.
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KGAÖ Zirvesi'ne katılmamıştı: Ermenistan Başbakanı Paşinyan Rusya'daki BRICS Zirvesi'ne katılacak

16:08 06.09.2024
© Sputnik / Рамиль СитдиковErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) de dahil bölgesel oluşumlardan uzaklaşıp ABD ve AB ile yakınlaşmaya yönelen, Rusya'yla ilişkilerde gerilim yaşayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Kazan kentindeki BRICS Zirvesi'ne katılacağı resmen açıklandı.
Ermenistan milletvekili Sarkis Handanyan, Başbakan Nikol Paşinyan'ın önümüzdeki ay Rusya'nın Kazan kentinde yapılacak BRICS Zirvesi'ne katılacağını belirtti.

Ermeni basınına konuşan Paşinyan, "Ermenistan, BRICS Zirvesi'nde Başbakan Nikol Paşinyan düzeyinde temsil edilecek" dedi.

Ermenistan'ın zirvede hangi statüde yer alacağını henüz söyleyemeyeceğini kaydeden Handanyan, Erivan'ın BRICS'e üyelik planı olmadığını da söyledi.

Başbakanlık teyit etti

Ermenistan Başbakanlığı, Handanyan'ın demecinden sonra oluşan gündem üzerine, Paşinyan'ın BRICS Zirvesi'ne katılacağını resmen doğruladı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "Ermenistan'ı BRICS Zirvesi'nde Başbakan Nikol Paşinyan temsil edecek" dendi.

Dün Dışişleri Bakan Yardımcısı Mnatsakan Safaryan, Ermeni tarafının zirveye katılmayı planladığını söylemiş ancak katılımın hangi statüde olacağına dair bilgi vermemişti.

Dönem başkanı Rusya'nın ev sahipliğindeki 16. BRICS Zirvesi, 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da yapılacak.
Son dönemde Ermenistan ile Rusya arasındaki ilişkilerde yaşanan gerilim dikkati çekiyor.

Mayıs sonunda Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'daki Büyükelçisi Sergey Kopırkin'i istişare için başkent Moskova'ya çağırdığını duyurmuştu.

Ermenistan, üyesi olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) etkinliğini sorgulayıp Kasım 2023'teki zirveye temsilci göndermemişti. Rusya ise ABD ve AB ile yakınlaşma yönünde siyaset izleyen Ermenistan'ı eleştiriyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın Rusya-Ermenistan ilişkilerinde ortaya çıkan sorunların çözümü konusunda iyimser bakış açısına sahip olduğunu ve bunun için bir potansiyelin bulunduğunu belirterek, “Putin ve Paşinyan'ın bunu çözüme kavuşturacak siyasi iradeye sahip olduğunu görüyoruz, sonuçları bekleyip göreceğiz. Diyalog var, bu diyaloğun sürdürülmesi yönünde siyasi irade var. Taraflar arasında karşılıklı ilgi var, ikili ilişki potansiyeli var. Dolayısıyla, bu durumda daha çok iyimser olmaya meyilliyiz” ifadelerini kullanmıştı.

1 Haziran'da 49 yaşına giren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı hem telefon ederek hem de telgraf göndererek kutlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telgraftaki mesajında, Rus-Ermeni ilişkilerinin asırlık dostluk ve karşılıklı saygı geleneklerine dayandığını belirterek "Bu ilişkilerin her iki ülke halklarının yararına olacak şekilde başarıyla gelişmeye devam etmesinden yanayız" demişti.

BRICS nedir?

2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.

Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45'i BRICS'te

BRICS ülkeleri, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45’ini kapsıyor. Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon.

'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICs’ raporunda kullanılmıştı.
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