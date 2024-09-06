https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/rocky-filmi-gibi-hayat-sende-yetenek-yok-dediler-iki-kez-dunya-sampiyonu-oldu--1087732060.html
Rocky filmi gibi hayat: 'Sende yetenek yok' dediler, iki kez dünya şampiyonu oldu
Rocky filmi gibi hayat: 'Sende yetenek yok' dediler, iki kez dünya şampiyonu oldu
Sputnik Türkiye
Rocky serisi filmlerden etkilenerek boksa başlayıp iki kez Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu olan Türk Sporcu Fırat Arslan, başarısının sırrını anlattı. Arslan... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T13:21+0300
2024-09-06T13:21+0300
2024-09-06T13:21+0300
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18 yaşında boksa başlayan Arslan, 19 yıllık azim ve kararlılığıyla 37 yaşında boksta ilk dünya şampiyonluğunu yaşadı. Hemen 1 yıl sonrası ise kemerini kaybeden Arslan, tekrar kaldığı yerden çalışmalarına devam edip 15 yıl sonrası, yani 53 yaşında ikinci kez Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu oldu.'Sende yetenek yok' dediler'Rocky filmlerinden etkilenerek boksa başladığını anlatan dünya şampiyonu boksör Arslan, “Boksa başlamamın nedeni yaşadığımız yerde biraz kendimizi dışlanmış hissettik. Yeterince saygı görmedik. Rocky filmini izledikten sonra ‘vay be’ dedim kendi kendime. Adam dışlanıyor, alay ediliyor ama o yine de pes etmeyerek dünya şampiyonu oldu. Daha sonra herkes tarafından saygı görmeye başladı. Ben de bunu başarmak istedim. Gerçekten çok savaştım. Bu yola çıktığımda ‘sende yetenek yok’ dediler. Reaksiyonumun ve hızımın yetersiz olduğunu söylediler. Bunun hepsi doğruydu ve haklılardı, fakat bende farklı yetenekler vardı. Cesaret, yılmamak, inanç ve sertlik vardı. Ne kadar dayak yesem de ayakta durmayı başarmıştım. Rocky 5. filmindeki bir sahnesinde şöyle demişti, 'Önemli olan ne kadar sert yumruk atabildiğin değil, önemli olan darbe yedikten sonra savaşa devam edebilmen.' Zaten bu hayatta da böyledir. Güzel günlerde herkes iyidir. Önemli olan sert ve kötü günlerde dik durabilmektir. Bokstaki en büyük başarımın nedeni, ne kadar yumruk yesem de yılmayıp, savaşıp devam edebilmemdir" diye konuştu.'Boksta ilk dünya şampiyonu olmam değil, tek olmam üzücü'Türk sporcusu olarak profesyonel boks sporunda kendisini hala tek Türk sporcusu olmasını üzdüğünü belirten Fırat Arslan, “Şu an dünya rekorunu kırdım, kemer hala bende ama muhtemelen geçen yıl son maçım oldu. İleride belki bir maç daha yapabilirim. Dediğim gibi şu anda benim kariyerim bitmiş sayılıyor. İnşallah gençlerimiz ardımdan nice şampiyonluklar elde ederler. Zaten Türkiye'de profesyonel olarak boksta ilk dünya şampiyonu olmam değil, tek olmam üzücü. Çünkü bizde o kadar kapasite var ki. Sonuçta biz Osmanlı torunuyuz. Birçok savaşçı yiğitlerimiz var. İnşallah bundan sonra nice şampiyon gençlerimiz çıkacak” ifadesini kullandı.
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boks, dövüş, karma dövüş sanatları, karma dövüş sporları (mma), dövüş sanatları, dövüş eğitimi
boks, dövüş, karma dövüş sanatları, karma dövüş sporları (mma), dövüş sanatları, dövüş eğitimi
Rocky filmi gibi hayat: 'Sende yetenek yok' dediler, iki kez dünya şampiyonu oldu
Rocky serisi filmlerden etkilenerek boksa başlayıp iki kez Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu olan Türk Sporcu Fırat Arslan, başarısının sırrını anlattı. Arslan, “Bu yola çıktığımda ‘sende yetenek yok’ dediler. Reaksiyonumun ve hızımın yetersiz olduğunu söylediler. Bunun hepsi doğruydu ve haklılardı, fakat bende farklı yetenekler vardı" dedi.
18 yaşında boksa başlayan Arslan, 19 yıllık azim ve kararlılığıyla 37 yaşında boksta ilk dünya şampiyonluğunu yaşadı. Hemen 1 yıl sonrası ise kemerini kaybeden Arslan, tekrar kaldığı yerden çalışmalarına devam edip 15 yıl sonrası, yani 53 yaşında ikinci kez Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu oldu.
'Sende yetenek yok' dediler'
Rocky filmlerinden etkilenerek boksa başladığını anlatan dünya şampiyonu boksör Arslan, “Boksa başlamamın nedeni yaşadığımız yerde biraz kendimizi dışlanmış hissettik. Yeterince saygı görmedik. Rocky filmini izledikten sonra ‘vay be’ dedim kendi kendime. Adam dışlanıyor, alay ediliyor ama o yine de pes etmeyerek dünya şampiyonu oldu. Daha sonra herkes tarafından saygı görmeye başladı. Ben de bunu başarmak istedim. Gerçekten çok savaştım. Bu yola çıktığımda ‘sende yetenek yok’ dediler. Reaksiyonumun ve hızımın yetersiz olduğunu söylediler. Bunun hepsi doğruydu ve haklılardı, fakat bende farklı yetenekler vardı. Cesaret, yılmamak, inanç ve sertlik vardı. Ne kadar dayak yesem de ayakta durmayı başarmıştım. Rocky 5. filmindeki bir sahnesinde şöyle demişti, 'Önemli olan ne kadar sert yumruk atabildiğin değil, önemli olan darbe yedikten sonra savaşa devam edebilmen.' Zaten bu hayatta da böyledir. Güzel günlerde herkes iyidir. Önemli olan sert ve kötü günlerde dik durabilmektir. Bokstaki en büyük başarımın nedeni, ne kadar yumruk yesem de yılmayıp, savaşıp devam edebilmemdir" diye konuştu.
'Boksta ilk dünya şampiyonu olmam değil, tek olmam üzücü'
Türk sporcusu olarak profesyonel boks sporunda kendisini hala tek Türk sporcusu olmasını üzdüğünü belirten Fırat Arslan, “Şu an dünya rekorunu kırdım, kemer hala bende ama muhtemelen geçen yıl son maçım oldu. İleride belki bir maç daha yapabilirim. Dediğim gibi şu anda benim kariyerim bitmiş sayılıyor. İnşallah gençlerimiz ardımdan nice şampiyonluklar elde ederler. Zaten Türkiye'de profesyonel olarak boksta ilk dünya şampiyonu olmam değil, tek olmam üzücü. Çünkü bizde o kadar kapasite var ki. Sonuçta biz Osmanlı torunuyuz. Birçok savaşçı yiğitlerimiz var. İnşallah bundan sonra nice şampiyon gençlerimiz çıkacak” ifadesini kullandı.