https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/aysu-turkoglundan-yeni-rekor-catalina-kanalini-yuzerek-gecti-1087717043.html
Aysu Türkoğlu’ndan yeni rekor: Catalina Kanalı'nı yüzerek geçti
Aysu Türkoğlu’ndan yeni rekor: Catalina Kanalı'nı yüzerek geçti
Sputnik Türkiye
Manş Denizi, Kuzey Kanalı, Cook Boğazı’nı başarı ile geçen 23 yaşındaki Bodrum’lu yüzücü Aysu Türkoğlu, bu kez de Catalina Kanalı’nı 11 saatte geçerek, 'Triple... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T10:46+0300
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Genç sporcu, yedi açık deniz parkurundan oluşan Ocean's 7'ı tamamlamak ve adını Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırmak istiyor.2022'de Manş Denizi'ni geçtiTürkoğlu, ilk olarak Temmuz 2022'de Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada geçerek en genç Türk sporcu unvanını aldı. Kuzey Kanalı'nı geçtiArdından Ağustos 2023'te 11 saat 48 dakika 19 saniyede Kuzey Kanalı'nı geçerek ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu oldu.Mart ayında Cook Boğazı'nı yüzdüMart 2024’te ise 13 derecelik soğuk suda köpek balıklarına meydan okuyarak Cook Boğazı'nı 7 saat 21 dakika 40 saniyede tamamladı, dün de Ocean's 7'ın dördüncü parkuru olan Catalina Kanalı'nı geçti. Catalina Adası ile Los Angeles County arasındaki bu 33 kilometrelik kanal, dünyanın en prestijli açık su yüzme rotalarından biri olarak kabul ediliyor.Aysu Türkoğlu kimdir?2 Mayıs 2001 doğumlu olan Aysu Türkoğlu Bodrum'da dünyaya geldi. 2019 yılında Bodrum Fen Bilimleri Lisesinden mezun oldu. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümünde öğrenim gören Türkoğlu yüzmeye ablasından örnek alıp, ilk olarak 7 yaşında Bodrum Spor Yüzme Kulübü’nde başladı.14 yaşında da yüzmenin açık su branşıyla devam etti. Genel olarak 5-7,5-10 kilometrelik mesafelerde yarışıyor. İlk katılmış olduğu uluslararası Aquamasters yüzme yarışmasında 6 Km’lik parkurda kadınlar klasman 1.si oldu. 2022 Temmuz ayının 29’u 30’a bağlayan gecesinde İngiltere ile Fransa arasında bulunan Manş Denizini 16 saat 28 dakika ve 60 kilometre yüzerek geçen en genç Türk sporcusu oldu. Aysu Türkoğlu, Kuzey İrlanda ile İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240321/yuzucu-aysu-turkoglu-yeni-zelandadaki-cook-bogazini-7-saat-21-dakikada-gecti-1081901829.html
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Aysu Türkoğlu’ndan yeni rekor: Catalina Kanalı'nı yüzerek geçti
10:46 06.09.2024 (güncellendi: 10:47 06.09.2024)
Manş Denizi, Kuzey Kanalı, Cook Boğazı’nı başarı ile geçen 23 yaşındaki Bodrum’lu yüzücü Aysu Türkoğlu, bu kez de Catalina Kanalı’nı 11 saatte geçerek, 'Triple Crown of Open Water Swimming' ünvanını kazanan en genç Türk sporcu oldu. Türkoğlu, kanalı geçtikten sonra Türk Bayrağı açtı.
Genç sporcu, yedi açık deniz parkurundan oluşan Ocean's 7'ı tamamlamak ve adını Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırmak istiyor.
2022'de Manş Denizi'ni geçti
Türkoğlu, ilk olarak Temmuz 2022'de Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada geçerek en genç Türk sporcu unvanını aldı.
Ardından Ağustos 2023'te 11 saat 48 dakika 19 saniyede Kuzey Kanalı'nı geçerek ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu oldu.
Mart ayında Cook Boğazı'nı yüzdü
Mart 2024’te ise 13 derecelik soğuk suda köpek balıklarına meydan okuyarak Cook Boğazı'nı 7 saat 21 dakika 40 saniyede tamamladı, dün de Ocean's 7'ın dördüncü parkuru olan Catalina Kanalı'nı geçti.
Catalina Adası ile Los Angeles County arasındaki bu 33 kilometrelik kanal, dünyanın en prestijli açık su yüzme rotalarından biri olarak kabul ediliyor.
2 Mayıs 2001 doğumlu olan Aysu Türkoğlu Bodrum'da dünyaya geldi. 2019 yılında Bodrum Fen Bilimleri Lisesinden mezun oldu. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümünde öğrenim gören Türkoğlu yüzmeye ablasından örnek alıp, ilk olarak 7 yaşında Bodrum Spor Yüzme Kulübü’nde başladı.
14 yaşında da yüzmenin açık su branşıyla devam etti. Genel olarak 5-7,5-10 kilometrelik mesafelerde yarışıyor. İlk katılmış olduğu uluslararası Aquamasters yüzme yarışmasında 6 Km’lik parkurda kadınlar klasman 1.si oldu. 2022 Temmuz ayının 29’u 30’a bağlayan gecesinde İngiltere ile Fransa arasında bulunan Manş Denizini 16 saat 28 dakika ve 60 kilometre yüzerek geçen en genç Türk sporcusu oldu. Aysu Türkoğlu, Kuzey İrlanda ile İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu oldu.