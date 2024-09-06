https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/polat-cifti-davasinda-tahliye-kararina-itiraz-1087738196.html

Polat çifti davasında tahliye kararına itiraz

Polat çifti davasında tahliye kararına itiraz

Sputnik Türkiye

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi Polat çifti davasında tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi. Tahliye kararının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet... 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T15:38+0300

2024-09-06T15:38+0300

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Polat davasındaki tahliyelere itiraz etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/dilan-polat-cok-iftira-atildi-cok-fazla-lekelendik-1087735834.html

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