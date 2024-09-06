https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/polat-cifti-davasinda-tahliye-kararina-itiraz-1087738196.html
Polat çifti davasında tahliye kararına itiraz
Polat çifti davasında tahliye kararına itiraz
Sputnik Türkiye
Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi Polat çifti davasında tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi. Tahliye kararının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T15:38+0300
2024-09-06T15:38+0300
2024-09-06T15:46+0300
türkiye
dilan polat
engin polat
son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/06/1087721894_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_7bfd595c4f1b869c52eacb8f830907c7.jpg
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Polat davasındaki tahliyelere itiraz etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/dilan-polat-cok-iftira-atildi-cok-fazla-lekelendik-1087735834.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/06/1087721894_461:0:1997:1152_1920x0_80_0_0_516753ed5c78219904e0f2abfc536906.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dilan polat'ın son durumu ne?, dilan polat duruşması ne oldu?, dilan polat kaç tane şubesi var?, engin polat, engin polat tahliye, dilan polat, engin polat son dakika, engin polat tahliye oldu mu, dilan polat engin polat, çorlu, sıla doğu, engin polat mahkeme, dilan polat mahkeme, engin polat çıktı mı, engin polat dilan polat
dilan polat'ın son durumu ne?, dilan polat duruşması ne oldu?, dilan polat kaç tane şubesi var?, engin polat, engin polat tahliye, dilan polat, engin polat son dakika, engin polat tahliye oldu mu, dilan polat engin polat, çorlu, sıla doğu, engin polat mahkeme, dilan polat mahkeme, engin polat çıktı mı, engin polat dilan polat
Polat çifti davasında tahliye kararına itiraz
15:38 06.09.2024 (güncellendi: 15:46 06.09.2024)
Ayrıntılar geliyor
Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi Polat çifti davasında tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi. Tahliye kararının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tahliyelere itiraz etti.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Polat davasındaki tahliyelere itiraz etti.