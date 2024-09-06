https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/nihal-candandan-kardesine-moral-bahar-engin-bugun-cikti-sen-de-cikacaksin-1087731540.html

Nihal Candan'dan kardeşine moral: 'Bahar, Engin bugün çıktı sen de çıkacaksın'

Nihal Candan'dan kardeşine moral: 'Bahar, Engin bugün çıktı sen de çıkacaksın'

Sputnik Türkiye

Sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan'ın da yargılandığı dolandırıcılık davasında tutuksuz yargılanan Nihal Candan, kardeşine Engin Polat'ın tahliye... 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T13:06+0300

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türkiye

bahar candan

nihal candan

engin polat

dilan polat

yargılama

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Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından Alisya Bahar Candan’ın 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek’in ise 24 yıla kadar hapsi istenen 21 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.'Engin bugün çıktı sen de çıkacaksın'Tutuklu sanık Bahar Candan ile tutuksuz sanık Nihal Candan ve diğer bir kısım sanıklar ise duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada sanık savunması sırasında Engin Polat’ın tahliye haberini alan Nihal Candan, “Bahar, Engin bugün çıktı sen de çıkacaksın” dedi. İki kardeşin duruşmada birbirlerine öpücük attığı da görüldü.Duruşma tutuklu sanıkların savunmaları ile devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/tahliye-haberi-sonrasi-dilan-polattan-ilk-goruntu-cok-mutluyuz-devletimiz-sag-olsun-1087720456.html

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bahar candan, nihal candan, engin polat, dilan polat, yargılama