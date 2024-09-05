https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/gaziantepte-saganak-kavsak-ve-alt-gecitleri-su-basti-araclar-yollarda-mahsur-kaldi-1087701470.html

Gaziantep'te sağanak: Kavşak ve alt geçitleri su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı

Gaziantep'te sağanak: Kavşak ve alt geçitleri su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı

Sputnik Türkiye

Gaziantep'te akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağışla beraber bazı kavşak ve alt geçitleri su bastı. Yollarda mahsur kaşan araçlar çekici yardımıyla... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T20:31+0300

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türkiye

gaziantep

sağanak

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

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Gaziantep'te yağmur sağanağa dönüştü. Kentteki 3. ve 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bazı kavşak ve alt geçitleri su bastı.İşçilerin çıkış saati olması nedeniyle bölgede yoğunluk oluştu. Polis ve itfaiye ekipleri sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi.Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'ne bağlı vidanjörler sağanağın etkili olduğu kavşaklarda suyun tahliyesini sağladı.Trafik polisleri ise yolda kalan bazı araçları çekici yardımıyla kaldırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/radarda-gozuktu-meteoroloji-sehir-sehir-uyardi-dolu-ani-sel-ve-gok-gurultulu-saganak-yagmur-kapida-1087664862.html

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gaziantep, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı