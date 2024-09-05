Gaziantep'te sağanak: Kavşak ve alt geçitleri su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı
20:31 05.09.2024 (güncellendi: 20:34 05.09.2024)
© AA / Mehmet Akif ParlakGaziantep'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi
© AA / Mehmet Akif Parlak
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Gaziantep'te akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağışla beraber bazı kavşak ve alt geçitleri su bastı. Yollarda mahsur kaşan araçlar çekici yardımıyla kaldırdı.
Gaziantep'te yağmur sağanağa dönüştü. Kentteki 3. ve 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bazı kavşak ve alt geçitleri su bastı.
İşçilerin çıkış saati olması nedeniyle bölgede yoğunluk oluştu. Polis ve itfaiye ekipleri sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi.
Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'ne bağlı vidanjörler sağanağın etkili olduğu kavşaklarda suyun tahliyesini sağladı.
Trafik polisleri ise yolda kalan bazı araçları çekici yardımıyla kaldırdı.
© AA / Mehmet Akif ParlakGaziantep'te çok sayıda araç suda mahsur kaldı
1/3
© AA / Mehmet Akif Parlak
Gaziantep'te çok sayıda araç suda mahsur kaldı
© AA / Mehmet Akif ParlakGaziantep'te vidanjörler sağanağın etkili olduğu kavşaklarda çalışma yaparak suyun tahliyesini sağladı.
2/3
© AA / Mehmet Akif Parlak
Gaziantep'te vidanjörler sağanağın etkili olduğu kavşaklarda çalışma yaparak suyun tahliyesini sağladı.
© AA / Mehmet Akif ParlakGaziantep'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi
3/3
© AA / Mehmet Akif Parlak
Gaziantep'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi
1/3
© AA / Mehmet Akif Parlak
Gaziantep'te çok sayıda araç suda mahsur kaldı
2/3
© AA / Mehmet Akif Parlak
Gaziantep'te vidanjörler sağanağın etkili olduğu kavşaklarda çalışma yaparak suyun tahliyesini sağladı.
3/3
© AA / Mehmet Akif Parlak
Gaziantep'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi