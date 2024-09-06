https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/medvedev-durovun-telegramin-sifreleme-anahtarlarini-fransiz-istihbaratina-verme-ihtimalini-1087726570.html

Medvedev, Durov'un Telegram'ın şifreleme anahtarlarını Fransız istihbaratına verme ihtimalini dışlamıyor

Medvedev, Durov'un Telegram'ın şifreleme anahtarlarını Fransız istihbaratına verme ihtimalini dışlamıyor

Sputnik Türkiye

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve 10 yıla kadar hapsi istenen Durov'un, olumuz koşullarla karşı karşıya kalması halinde Telegram'ın şifreleme... 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T12:04+0300

2024-09-06T12:04+0300

2024-09-06T12:04+0300

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kurucusu Pavel Durov'un kendisine ait sosyal medya platformunun şifreleme anahtarlarını Fransa'ya verme ihtimalini dışlamadığını belirtti.Rus basınına demeç veren Medvedev, birtakım olumsuz koşulların oluşması halinde Durov'un Telegram'ın şifreleme anahtarlarını Fransız istihbaratına hiç istemeden de olsa verebileceğini söyledi.Durov'la birkaç yıl önce bir araya geldiklerini ve görüşme sırasında Telegram kurucusunun şifreleme anahtarlarını er ya da geç vermek zorunda kalacağını söylediğini anımsatan Medvedev, "Buluşmada Durov'un bu politikasının güvenli olmadığını, zira teröristlerin tüm bunlardan istifade edebileceğini konuştuk. O da, 'Asla kimseye vermeyeceğim' dedi. Tam olarak bunu söyledi. Asla ve kimseye! Buna gerçekten inandığını düşünüyorum" dedi.Bununla beraber Medvedev, Durov için olumsuz koşulların ortaya çıkması halinde, Telegram kurucusunun şifreleme anahtarlarını vermekten başka çaresi kalmayacağını sözlerine ekledi.Durov, Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı gerekçesiyle 24 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Durov'un Paris'te havalimanında gözaltına alınması, çok sayıda tartışmaya da yol açmıştı.Paris Savcısı Laure Beccuau, Telegram'ın kurucusu ve sahibi olan Rus asıllı milyarder Pavel Durov’un 8 Temmuz'da siber suçlar birimi tarafından başlatılan çocuk istismarı, uyuşturucu kaçakçılığı ve dolandırıcılık ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındığını açıklamıştı.Durov, 28 Ağustos’ta çıkarıldığı mahkemece 5 milyon euro kefalet ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu 10 farklı suçla hakim karşısına çıkacak olan Durov'a yurtdışına çıkma yasağı ve haftada iki kez poliste imza atma zorunluluğu getirilmiş durumda.

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