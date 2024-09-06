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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/medvedev-durovun-telegramin-sifreleme-anahtarlarini-fransiz-istihbaratina-verme-ihtimalini-1087726570.html
Medvedev, Durov'un Telegram'ın şifreleme anahtarlarını Fransız istihbaratına verme ihtimalini dışlamıyor
Medvedev, Durov'un Telegram'ın şifreleme anahtarlarını Fransız istihbaratına verme ihtimalini dışlamıyor
Sputnik Türkiye
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve 10 yıla kadar hapsi istenen Durov'un, olumuz koşullarla karşı karşıya kalması halinde Telegram'ın şifreleme... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T12:04+0300
2024-09-06T12:04+0300
dünya
rusya
rusya güvenlik konseyi
dmitriy medvedev
telegram
pavel durov
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adli kontrol şartıyla serbest
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kurucusu Pavel Durov'un kendisine ait sosyal medya platformunun şifreleme anahtarlarını Fransa'ya verme ihtimalini dışlamadığını belirtti.Rus basınına demeç veren Medvedev, birtakım olumsuz koşulların oluşması halinde Durov'un Telegram'ın şifreleme anahtarlarını Fransız istihbaratına hiç istemeden de olsa verebileceğini söyledi.Durov'la birkaç yıl önce bir araya geldiklerini ve görüşme sırasında Telegram kurucusunun şifreleme anahtarlarını er ya da geç vermek zorunda kalacağını söylediğini anımsatan Medvedev, "Buluşmada Durov'un bu politikasının güvenli olmadığını, zira teröristlerin tüm bunlardan istifade edebileceğini konuştuk. O da, 'Asla kimseye vermeyeceğim' dedi. Tam olarak bunu söyledi. Asla ve kimseye! Buna gerçekten inandığını düşünüyorum" dedi.Bununla beraber Medvedev, Durov için olumsuz koşulların ortaya çıkması halinde, Telegram kurucusunun şifreleme anahtarlarını vermekten başka çaresi kalmayacağını sözlerine ekledi.Durov, Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı gerekçesiyle 24 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Durov'un Paris'te havalimanında gözaltına alınması, çok sayıda tartışmaya da yol açmıştı.Paris Savcısı Laure Beccuau, Telegram'ın kurucusu ve sahibi olan Rus asıllı milyarder Pavel Durov’un 8 Temmuz'da siber suçlar birimi tarafından başlatılan çocuk istismarı, uyuşturucu kaçakçılığı ve dolandırıcılık ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındığını açıklamıştı.Durov, 28 Ağustos’ta çıkarıldığı mahkemece 5 milyon euro kefalet ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu 10 farklı suçla hakim karşısına çıkacak olan Durov'a yurtdışına çıkma yasağı ve haftada iki kez poliste imza atma zorunluluğu getirilmiş durumda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/rus-ordusu-harkovda-cok-sayida-yabanci-parali-askerin-bulundugu-noktayi-vurdu-1087716906.html
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rusya, rusya güvenlik konseyi, dmitriy medvedev, telegram, pavel durov, fransa, paris, adli kontrol şartıyla serbest, adli kontrol, şifreleme, anahtar, şifreleme anahtarları, şifreleme anahtarı
rusya, rusya güvenlik konseyi, dmitriy medvedev, telegram, pavel durov, fransa, paris, adli kontrol şartıyla serbest, adli kontrol, şifreleme, anahtar, şifreleme anahtarları, şifreleme anahtarı

Medvedev, Durov'un Telegram'ın şifreleme anahtarlarını Fransız istihbaratına verme ihtimalini dışlamıyor

12:04 06.09.2024
© Fotoğraf : CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov《福布斯》杂志将Telegram创始人帕维尔·杜罗夫列入俄罗斯13位最“变穷”的亿万富豪榜中
《福布斯》杂志将Telegram创始人帕维尔·杜罗夫列入俄罗斯13位最“变穷”的亿万富豪榜中 - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
© Fotoğraf : CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
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Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve 10 yıla kadar hapsi istenen Durov'un, olumuz koşullarla karşı karşıya kalması halinde Telegram'ın şifreleme anahtarlarını verebileceği belirtildi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kurucusu Pavel Durov'un kendisine ait sosyal medya platformunun şifreleme anahtarlarını Fransa'ya verme ihtimalini dışlamadığını belirtti.

Rus basınına demeç veren Medvedev, birtakım olumsuz koşulların oluşması halinde Durov'un Telegram'ın şifreleme anahtarlarını Fransız istihbaratına hiç istemeden de olsa verebileceğini söyledi.

Durov'la birkaç yıl önce bir araya geldiklerini ve görüşme sırasında Telegram kurucusunun şifreleme anahtarlarını er ya da geç vermek zorunda kalacağını söylediğini anımsatan Medvedev, "Buluşmada Durov'un bu politikasının güvenli olmadığını, zira teröristlerin tüm bunlardan istifade edebileceğini konuştuk. O da, 'Asla kimseye vermeyeceğim' dedi. Tam olarak bunu söyledi. Asla ve kimseye! Buna gerçekten inandığını düşünüyorum" dedi.

Bununla beraber Medvedev, Durov için olumsuz koşulların ortaya çıkması halinde, Telegram kurucusunun şifreleme anahtarlarını vermekten başka çaresi kalmayacağını sözlerine ekledi.

Durov, Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı gerekçesiyle 24 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Durov'un Paris'te havalimanında gözaltına alınması, çok sayıda tartışmaya da yol açmıştı.
Paris Savcısı Laure Beccuau, Telegram'ın kurucusu ve sahibi olan Rus asıllı milyarder Pavel Durov’un 8 Temmuz'da siber suçlar birimi tarafından başlatılan çocuk istismarı, uyuşturucu kaçakçılığı ve dolandırıcılık ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındığını açıklamıştı.
Durov, 28 Ağustos’ta çıkarıldığı mahkemece 5 milyon euro kefalet ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.
10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu 10 farklı suçla hakim karşısına çıkacak olan Durov'a yurtdışına çıkma yasağı ve haftada iki kez poliste imza atma zorunluluğu getirilmiş durumda.
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