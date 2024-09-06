https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/malezya-basbakani-ibrahim-batinin-gazze-politikasi-ahlak-disi-ve-ikiyuzlu-1087745835.html

Malezya Başbakanı İbrahim: Batı'nın Gazze politikası ahlak dışı ve ikiyüzlü

Malezya Başbakanı İbrahim: Batı'nın Gazze politikası ahlak dışı ve ikiyüzlü

Sputnik Türkiye

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Ukrayna krizi bağlamında, Batı ülkelerinin Filistin-İsrail çatışması ve Gazze’ye yönelik politikalarının ahlak dışı ve... 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T18:25+0300

2024-09-06T18:25+0300

2024-09-06T18:25+0300

video

malezya

rusya

doğu ekonomik forumu

vladivostok

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

enver ibrahim

dünya

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Rusya’nın Vladivostok kentindeki Doğu Ekonomik Forumu’na katılan Malezya Başbakanı İbrahim, RT ve RİA Novosti'ye verdiği açıklamada, Batı’nın İsrail-Filistin çatışmasına yönelik politikasını değerlendirdi.İbrahim, “Ahlaki ilkelerden vazgeçildiğini ve Gazze'ye kıyasla, Ukrayna'daki gibi çatışmalara bakış açılarında bariz çelişkiler olduğunu görüyorum. Çelişkiler son derece bariz, hatta ikiyüzlü bile diyebilirim. Ancak günün sonunda asıl önemli olan barışı sağlamak” ifadesini kullandı.Başbakan, barışın, günümüzde hâlâ var olan “sömürgeciliğin sona ermesi” anlamına geldiğini kaydetti.Doğu Ekonomik Forumu'na katılmak üzere Rusya'ya iki günlük ziyarette bulunan Enver İbrahim, 4 Eylül Çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüştü. Bu görüşme sırasında liderler her alanda işbirliğini arttırma konusunda anlaşmaya vardı.Doğu Ekonomik Forumu bu yıl 3-6 Eylül’de Rusya’nın Vladivostok kentinde, Uzakdoğu Federal Üniversitesi’nin kampüsünde düzenleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/malezya-basbakani-rusya-yaptirimlarla-batinin-dusundugunden-daha-iyi-basa-cikiyor-1087681686.html

malezya

rusya

vladivostok

gazze

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Malezya Başbakanı İbrahim: Batı'nın Gazze politikası ahlak dışı ve ikiyüzlü Sputnik Türkiye Malezya Başbakanı İbrahim: Batı'nın Gazze politikası ahlak dışı ve ikiyüzlü 2024-09-06T18:25+0300 true PT0M25S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

video, malezya, rusya, doğu ekonomik forumu, vladivostok, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, enver ibrahim