https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/malezya-basbakani-ibrahim-batinin-gazze-politikasi-ahlak-disi-ve-ikiyuzlu-1087745835.html
Malezya Başbakanı İbrahim: Batı'nın Gazze politikası ahlak dışı ve ikiyüzlü
Malezya Başbakanı İbrahim: Batı'nın Gazze politikası ahlak dışı ve ikiyüzlü
Sputnik Türkiye
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Ukrayna krizi bağlamında, Batı ülkelerinin Filistin-İsrail çatışması ve Gazze’ye yönelik politikalarının ahlak dışı ve... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T18:25+0300
2024-09-06T18:25+0300
2024-09-06T18:25+0300
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doğu ekonomik forumu
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Rusya’nın Vladivostok kentindeki Doğu Ekonomik Forumu’na katılan Malezya Başbakanı İbrahim, RT ve RİA Novosti'ye verdiği açıklamada, Batı’nın İsrail-Filistin çatışmasına yönelik politikasını değerlendirdi.İbrahim, “Ahlaki ilkelerden vazgeçildiğini ve Gazze'ye kıyasla, Ukrayna'daki gibi çatışmalara bakış açılarında bariz çelişkiler olduğunu görüyorum. Çelişkiler son derece bariz, hatta ikiyüzlü bile diyebilirim. Ancak günün sonunda asıl önemli olan barışı sağlamak” ifadesini kullandı.Başbakan, barışın, günümüzde hâlâ var olan “sömürgeciliğin sona ermesi” anlamına geldiğini kaydetti.Doğu Ekonomik Forumu'na katılmak üzere Rusya'ya iki günlük ziyarette bulunan Enver İbrahim, 4 Eylül Çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüştü. Bu görüşme sırasında liderler her alanda işbirliğini arttırma konusunda anlaşmaya vardı.Doğu Ekonomik Forumu bu yıl 3-6 Eylül’de Rusya’nın Vladivostok kentinde, Uzakdoğu Federal Üniversitesi’nin kampüsünde düzenleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/malezya-basbakani-rusya-yaptirimlarla-batinin-dusundugunden-daha-iyi-basa-cikiyor-1087681686.html
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Malezya Başbakanı İbrahim: Batı'nın Gazze politikası ahlak dışı ve ikiyüzlü
Sputnik Türkiye
Malezya Başbakanı İbrahim: Batı'nın Gazze politikası ahlak dışı ve ikiyüzlü
2024-09-06T18:25+0300
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video, malezya, rusya, doğu ekonomik forumu, vladivostok, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, enver ibrahim
video, malezya, rusya, doğu ekonomik forumu, vladivostok, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, enver ibrahim
Malezya Başbakanı İbrahim: Batı'nın Gazze politikası ahlak dışı ve ikiyüzlü
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Ukrayna krizi bağlamında, Batı ülkelerinin Filistin-İsrail çatışması ve Gazze’ye yönelik politikalarının ahlak dışı ve ikiyüzlü olduğunu belirtti.
Rusya’nın Vladivostok kentindeki Doğu Ekonomik Forumu’na katılan Malezya Başbakanı İbrahim, RT ve RİA Novosti'ye verdiği açıklamada, Batı’nın İsrail-Filistin çatışmasına yönelik politikasını değerlendirdi.
İbrahim, “Ahlaki ilkelerden vazgeçildiğini ve Gazze'ye kıyasla, Ukrayna'daki gibi çatışmalara bakış açılarında bariz çelişkiler olduğunu görüyorum. Çelişkiler son derece bariz, hatta ikiyüzlü bile diyebilirim. Ancak günün sonunda asıl önemli olan barışı sağlamak” ifadesini kullandı.
Başbakan, barışın, günümüzde hâlâ var olan “sömürgeciliğin sona ermesi” anlamına geldiğini kaydetti.
Doğu Ekonomik Forumu'na katılmak üzere Rusya'ya iki günlük ziyarette bulunan Enver İbrahim, 4 Eylül Çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüştü. Bu görüşme sırasında liderler her alanda işbirliğini arttırma konusunda anlaşmaya vardı.
Doğu Ekonomik Forumu bu yıl 3-6 Eylül’de Rusya’nın Vladivostok kentinde, Uzakdoğu Federal Üniversitesi’nin kampüsünde düzenleniyor.