Malezya Başbakanı: Rusya, yaptırımlarla Batı'nın düşündüğünden daha iyi başa çıkıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Ölümle tehdit edilen gazeteci Murat Ağırel Radyo Sputnik’e konuştu
06:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Dünyanın en özgür ülkesi Finlandiya, en zayıf ülkesi ise Suriye
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ankara Tabip Odası’ndan okullarda çocuklara ücretsiz yemek çağrısı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
ÖZEL HABER
Çuval eylemi Türkiye’ye neleri hatırlattı?
11:24
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ÖZEL HABER
Motokros heyecanı dorukta: Türkiye’ye daha önce kimler geldi?
11:44
3 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Güvenli alışveriş yöntemleri neler?
12:05
83 dk
HABER MASASI
2020 yılından bu yana adı YKS olan üniversite giriş sınavının isimleri geçmişten bugüne kadar nasıl değişti bir bakalım.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'5G abone sayıları maalesef istenilen seviyeye gelmedi'
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:01
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Beyaz yakalıların iş hayatındaki zorluklar
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘AFD ile Hristiyan Demokratların birlikte davranabileceği yeni bir büyük koalisyon pişiriliyor’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir askerden Kursk itirafı: Nükleer santral patlatılacaktı
18:18
1 dk
SESLİ HABER
Trump açıkladı: Barış için planım var
18:29
1 dk
SESLİ HABER
Hamas’tan ABD arabulucuğu açıklaması: Yeni bir girişime gerek yok
18:41
2 dk
SESLİ HABER
CHP İlçe Başkanı’nın aracı kurşunlandı
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın dış ticaretinde Asya'nın payı arttı
19:15
1 dk
SESLİ HABER
SGK’dan vatandaşa uyarı
19:23
1 dk
SESLİ HABER
Van’da daha önce keşfedilmemiş göl bulundu
19:31
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye’den kaçırılıp ABD’de sergilenen 2 bin 500 yıllık altın kolye yuvasına dönüyor
19:48
1 dk
SESLİ HABER
Ocak 2025’te emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
20:06
1 dk
SESLİ HABER
Sınır kapılarında rekor kırıldı
20:17
2 dk
SESLİ HABER
Çin: Daha fazla ortağın BRICS üyeliğini görmek isteriz
20:26
2 dk
SESLİ HABER
ABD askerinin başına çuval geçiren 10 TGB üyesi tutuklandı
20:36
1 dk
SESLİ HABER
Fransa'da Macron'un azledilmesi için imza toplandı
20:44
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin başvurusu doğrulandı: BRICS’in tarihçesi
20:53
3 dk
SESLİ HABER
Deniz bilimciler 3 bin metrelik su altı dağı keşfetti
22:21
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Homeros kimdir?
07:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
CANLI YAYIN
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 9. Doğu Ekonomi Forumu'nda konuşuyor
08:46
62 dk
YERİ VE ZAMANI
Sokak hayvanları düzenlemesi AYM'de
10:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
YAZI - YORUM
İŞKUR'un yeni çalışma planı tartışma çıkardı
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Masada bırakılan çöpe kişi başı 40 bin lira ceza
12:06
84 dk
HABER MASASI
Bugün ilköğretimin tarihçesi ile başlayıp, dünyadan eğitim sistemi örnekleri ile devam edeceğiz.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
TGB Genel Sekreteri anlattı: ABD askerinin başına nasıl çuval geçirildi?
15:00
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
ROCK’IN TANRISI
Yapay zeka ile Türkçe şarkı söyletilmişti
16:10
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/malezya-basbakani-rusya-yaptirimlarla-batinin-dusundugunden-daha-iyi-basa-cikiyor-1087681686.html
Malezya Başbakanı: Rusya, yaptırımlarla Batı'nın düşündüğünden daha iyi başa çıkıyor
Malezya Başbakanı: Rusya, yaptırımlarla Batı'nın düşündüğünden daha iyi başa çıkıyor
Sputnik Türkiye
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Rusya'nın yaptırımlarla Batılı gözlemcilerin düşündüğünden çok daha iyi başa çıktığını söyledi. 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T13:47+0300
2024-09-05T13:47+0300
politika
rusya
batı
malezya
enver ibrahim
yaptırım
ekonomik yaptırım
doğu
doğu ekonomik forumu
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/05/1087681374_0:194:2953:1855_1920x0_80_0_0_df60bccebc6960aa7ac04498468c94af.jpg
Ana teması 'Uzak Doğu-2030. Fırsatlar Yaratmak İçin Güçlerimizi Birleştirelim' olarak belirlenen bu yılki Doğu Ekonomik Forumu'na konuk olan Malezya Başbakanı Enver, Sputnik’e verdiği demecinde, Rusya'nın yaptırımlara karşı büyük bir dayanıklılık örneği sergilediğinin altını çizerek, “Rusya deneyimi biraz farklı, çünkü siz daha güçlüsünüz, daha büyüksünüz, güçlü bir kararlılığa ve büyük bir tarihe sahipsiniz. Bazı alanlarda güçlüklerle birçok Batılı gözlemcinin düşündüğünden daha iyi başa çıkıyorsunuz. Sadece ekonomik göstergelere, tarım üretimine,yeni teknolojilere, bankacılık sistemine bakmak yeterli. Bu dayanıklılıktır...” dedi.Batı'nın Ukrayna ve Gazze Şeridi'ndeki eylemlerini yorumlayan Malezya Başbakanı, Batılı güçlerin barışçıl çözüm ilkelerine uymayı reddetmesinin şok edici olduğuna dikkat çekerek, “İster Ukrayna'da isterse de Filistin halkına karşı zulümlerin yaşandığı Gazze'de olsun, biz barışçıl bir çözümden yanayız. Batılı güçlerin bu ilkelere uymayı tamamen reddetmesi ve başarısız olması beni şok ediyor” ifadelerini kullandı.Enver, küresel Güney'in baskıyı kontrol altına almak için kendi kendini örgütlemesi ve güçlenmesi gerektiğini vurgularken, demecini, “Bence bilgelik de tam olarak burada yatıyor” diye sonlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/rusyada-gozler-putinin-dogu-ekonomi-forumu-konusmasina-odaklandi-1087667405.html
rusya
batı
malezya
doğu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/05/1087681374_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_0c68d95260aacab04966440a680a6c80.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
malezya
malezya

Malezya Başbakanı: Rusya, yaptırımlarla Batı'nın düşündüğünden daha iyi başa çıkıyor

13:47 05.09.2024
© Sputnik / Александр ВильфMalezya Başbakanı Enver İbrahim
Malezya Başbakanı Enver İbrahim - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2024
© Sputnik / Александр Вильф
Abone ol
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Rusya'nın yaptırımlarla Batılı gözlemcilerin düşündüğünden çok daha iyi başa çıktığını söyledi.
Ana teması 'Uzak Doğu-2030. Fırsatlar Yaratmak İçin Güçlerimizi Birleştirelim' olarak belirlenen bu yılki Doğu Ekonomik Forumu'na konuk olan Malezya Başbakanı Enver, Sputnik’e verdiği demecinde, Rusya'nın yaptırımlara karşı büyük bir dayanıklılık örneği sergilediğinin altını çizerek, “Rusya deneyimi biraz farklı, çünkü siz daha güçlüsünüz, daha büyüksünüz, güçlü bir kararlılığa ve büyük bir tarihe sahipsiniz. Bazı alanlarda güçlüklerle birçok Batılı gözlemcinin düşündüğünden daha iyi başa çıkıyorsunuz. Sadece ekonomik göstergelere, tarım üretimine,yeni teknolojilere, bankacılık sistemine bakmak yeterli. Bu dayanıklılıktır...” dedi.
Batı'nın Ukrayna ve Gazze Şeridi'ndeki eylemlerini yorumlayan Malezya Başbakanı, Batılı güçlerin barışçıl çözüm ilkelerine uymayı reddetmesinin şok edici olduğuna dikkat çekerek, “İster Ukrayna'da isterse de Filistin halkına karşı zulümlerin yaşandığı Gazze'de olsun, biz barışçıl bir çözümden yanayız. Batılı güçlerin bu ilkelere uymayı tamamen reddetmesi ve başarısız olması beni şok ediyor” ifadelerini kullandı.
Enver, küresel Güney'in baskıyı kontrol altına almak için kendi kendini örgütlemesi ve güçlenmesi gerektiğini vurgularken, demecini, “Bence bilgelik de tam olarak burada yatıyor” diye sonlandırdı.
Putin, Doğu Ekonomik Forumu'nda konuşma yapıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2024
DÜNYA
Putin: Mahkum takasında önemli rol oynayan Veliaht Prens Selman ve Erdoğan'a müteşekkiriz
08:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала