https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/malezya-basbakani-rusya-yaptirimlarla-batinin-dusundugunden-daha-iyi-basa-cikiyor-1087681686.html

Malezya Başbakanı: Rusya, yaptırımlarla Batı'nın düşündüğünden daha iyi başa çıkıyor

Malezya Başbakanı: Rusya, yaptırımlarla Batı'nın düşündüğünden daha iyi başa çıkıyor

Sputnik Türkiye

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Rusya'nın yaptırımlarla Batılı gözlemcilerin düşündüğünden çok daha iyi başa çıktığını söyledi. 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T13:47+0300

2024-09-05T13:47+0300

2024-09-05T13:47+0300

politika

rusya

batı

malezya

enver ibrahim

yaptırım

ekonomik yaptırım

doğu

doğu ekonomik forumu

vladimir putin

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Ana teması 'Uzak Doğu-2030. Fırsatlar Yaratmak İçin Güçlerimizi Birleştirelim' olarak belirlenen bu yılki Doğu Ekonomik Forumu'na konuk olan Malezya Başbakanı Enver, Sputnik’e verdiği demecinde, Rusya'nın yaptırımlara karşı büyük bir dayanıklılık örneği sergilediğinin altını çizerek, “Rusya deneyimi biraz farklı, çünkü siz daha güçlüsünüz, daha büyüksünüz, güçlü bir kararlılığa ve büyük bir tarihe sahipsiniz. Bazı alanlarda güçlüklerle birçok Batılı gözlemcinin düşündüğünden daha iyi başa çıkıyorsunuz. Sadece ekonomik göstergelere, tarım üretimine,yeni teknolojilere, bankacılık sistemine bakmak yeterli. Bu dayanıklılıktır...” dedi.Batı'nın Ukrayna ve Gazze Şeridi'ndeki eylemlerini yorumlayan Malezya Başbakanı, Batılı güçlerin barışçıl çözüm ilkelerine uymayı reddetmesinin şok edici olduğuna dikkat çekerek, “İster Ukrayna'da isterse de Filistin halkına karşı zulümlerin yaşandığı Gazze'de olsun, biz barışçıl bir çözümden yanayız. Batılı güçlerin bu ilkelere uymayı tamamen reddetmesi ve başarısız olması beni şok ediyor” ifadelerini kullandı.Enver, küresel Güney'in baskıyı kontrol altına almak için kendi kendini örgütlemesi ve güçlenmesi gerektiğini vurgularken, demecini, “Bence bilgelik de tam olarak burada yatıyor” diye sonlandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/rusyada-gozler-putinin-dogu-ekonomi-forumu-konusmasina-odaklandi-1087667405.html

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