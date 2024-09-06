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Lüks yatta 'kuru boğulanlardan' göçmen botlarıyla yola çıkıp kaybolanlara: Faciaların sahnesi Akdeniz
Lüks yatta 'kuru boğulanlardan' göçmen botlarıyla yola çıkıp kaybolanlara: Faciaların sahnesi Akdeniz
Sputnik Türkiye
İtalya'da geçen ay iş insanlarıyla dolu bir lüks yatın fırtınada batması sonucu hayatını kaybedenlerden dördünün otopsileri ‘kuru boğulma’ nedeniyle... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T16:14+0300
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İtalya Sicilya'nın Porticello limanı açıklarında 19 Ağustos'ta batan Bayesian adlı süper yatta ölen İngiliz milyarder Mike Lynch ve kızının da aralarında bulunduğu 7 kişiden dördünün otopsisi yapıldı. Medya kuruluşları ölenlerin ‘atipik boğulma’ olarak da bilinen kuru boğulmadan hayatını kaybettiklerini yazmıştı. Uzmanlar, kuru boğulma veya diğer adlarıyla ‘ikincil boğulma’ veya ‘gecikmiş boğulma’ gibi diğer terimler, bazen boğulmadan kurtarılanların daha sonra durumlarının kötüleşmesini veya akciğerlerinde çok az su bulunmasını tanımlamak için kullanılıyor.Medyada geniş yer kaplayan 'kuru boğulma' nedir?İtalya’daki olayda ilk dört kurbanın otopside belirlenen ölüm nedeni, yatın kabininde bir hava kabarcığı bulduklarını ve hava boşluğundaki oksijenin hızlıca bitmesiyle karbondioksitin toksik bir hale gelmesi olduğu ifade ediliyor. Yetkililerden alınan bilgiler doğrultusunda medya, bu durumu ‘kuru boğulma’ olarak nitelendiriyor. 4 yılda izi kaybolan 10 binden fazla kişi haber bile olmuyor Milyarderlerin lüks bir yatta kuru boğulmaları gündemde, manşetlerde yer alırken, 'iyi bir hayat' için derme çatma botlarla AB kıyılarına doğru yola çıkan binler ise kurtarılmayarak boğuluyor. 2023 yılında Akdeniz'i geçerken 3 bin 105 göçmenin öldüğü tahmin ediliyor çünkü gerçek rakamlar, ceset kıyıya vurmadıkça ya da göçmen botunda olanlar bildirmedikçe net olarak bilinemiyor. Bu yıl ise Mayıs itibariyle 880 can kaybı kaydedilmiş. Ancak 2014-2018 yılları arasında boğulduğu tahmin edilen yaklaşık 12 bin kişi hiçbir zaman bulunamamış durumda. 'İyi bir yaşam' diye çıkılan yolculuk Akdeniz’in sularında bitiyorAkdeniz’de AB kıyılarına ulaşmak isteyenler, en kısa yolculuk olduğu için Yunanistan ve İtalya kıyılarına doğru yelken açıyor, ancak sadece birkaç botun kıyıya vardığı tespit ediliyor. Kıyıya varanlar da geri gönderilmek üzere gözaltına alınıyor. Kıyıdan uzağa İtalyan ve Yunan yetkililer tarafından itilen botların bazıları, sivil toplum kuruluşlarınca kurtarılıyor büyük bir çoğunluğu ise sularda boğularak kayboluyor.Papa da 'ciddi' bir günah demiştiBirkaç hafta önce yaptığı açıklamada Papa Franciscus, göçmenleri geri itmenin "ciddi bir günah" olduğunu söylemişti. Akdeniz'de yaşanan düzensiz göç konusuna değinen Papa "Bir zamanlar, halklar ve medeniyetler arasında bir iletişim yeri olan Akdeniz şimdi mezarlığa dönüşmüş durumda. Açıkça söylemek gerekir ki göçmenleri sistematik olarak ve türlü yöntemlerle geri gönderenler var ve bu ciddi bir günahtır" ifadelerini kullanmıştı. Rakamlarla yıllara göre Akdeniz'de ölen göçmenler Savaş, açlık, salgın başta olmak üzere pek çok nedenle ülkelerini terk edip Akdeniz üzerinden Avrupa'ya erişmek isteyen göçmenler arasında hayatını kaybedenlerin sayısının ne denli yüksek olduğu Uluslararası Göç Örgütü'nün rakamlarına yansımış durumda. Üstelik bu rakamlar da cansız bedenine ulaşılabilen, başka bir deyişle kayıt altına alınabilenlerle sınırlı: 2023 yılı: 3 bin 129 kişi2022 yılı: 2 bin 411 kişi2021 yılı: 2 bin 48 kişi2020 yılı: 1.449 kişi2019 yılı: Bin 885 kişi2018 yılı: 2 bin 337 kişi2017 yılı: 3 bin 139 kişi2016 yılı: 5 bin 136 kişi2015 yılı: 4 bin 55 kişi2014 yılı: 3.289 kişi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/papa-francis-uyardi-gocmenleri-geri-itmek-ciddi-bir-gunah-1087379204.html
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akdeniz göçmen teknesi, kaçak göçmen akdeniz, kuru boğulma nedir, kuru boğulma nasıl olur
akdeniz göçmen teknesi, kaçak göçmen akdeniz, kuru boğulma nedir, kuru boğulma nasıl olur

Lüks yatta 'kuru boğulanlardan' göçmen botlarıyla yola çıkıp kaybolanlara: Faciaların sahnesi Akdeniz

16:14 06.09.2024
© AADüzensiz göçmen bot
Düzensiz göçmen bot - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
© AA
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Özel
İtalya'da geçen ay iş insanlarıyla dolu bir lüks yatın fırtınada batması sonucu hayatını kaybedenlerden dördünün otopsileri ‘kuru boğulma’ nedeniyle öldüklerini gösteriyor. Öte yandan her gün botları itilerek suda boğulanlar ‘kuru’ boğulanlar kadar medyada yer almıyor.
İtalya Sicilya'nın Porticello limanı açıklarında 19 Ağustos'ta batan Bayesian adlı süper yatta ölen İngiliz milyarder Mike Lynch ve kızının da aralarında bulunduğu 7 kişiden dördünün otopsisi yapıldı. Medya kuruluşları ölenlerin ‘atipik boğulma’ olarak da bilinen kuru boğulmadan hayatını kaybettiklerini yazmıştı.
Uzmanlar, kuru boğulma veya diğer adlarıyla ‘ikincil boğulma’ veya ‘gecikmiş boğulma’ gibi diğer terimler, bazen boğulmadan kurtarılanların daha sonra durumlarının kötüleşmesini veya akciğerlerinde çok az su bulunmasını tanımlamak için kullanılıyor.

Medyada geniş yer kaplayan 'kuru boğulma' nedir?

İtalya’daki olayda ilk dört kurbanın otopside belirlenen ölüm nedeni, yatın kabininde bir hava kabarcığı bulduklarını ve hava boşluğundaki oksijenin hızlıca bitmesiyle karbondioksitin toksik bir hale gelmesi olduğu ifade ediliyor. Yetkililerden alınan bilgiler doğrultusunda medya, bu durumu ‘kuru boğulma’ olarak nitelendiriyor.

4 yılda izi kaybolan 10 binden fazla kişi haber bile olmuyor

Milyarderlerin lüks bir yatta kuru boğulmaları gündemde, manşetlerde yer alırken, 'iyi bir hayat' için derme çatma botlarla AB kıyılarına doğru yola çıkan binler ise kurtarılmayarak boğuluyor.

2023 yılında Akdeniz'i geçerken 3 bin 105 göçmenin öldüğü tahmin ediliyor çünkü gerçek rakamlar, ceset kıyıya vurmadıkça ya da göçmen botunda olanlar bildirmedikçe net olarak bilinemiyor. Bu yıl ise Mayıs itibariyle 880 can kaybı kaydedilmiş. Ancak 2014-2018 yılları arasında boğulduğu tahmin edilen yaklaşık 12 bin kişi hiçbir zaman bulunamamış durumda.

'İyi bir yaşam' diye çıkılan yolculuk Akdeniz’in sularında bitiyor

Akdeniz’de AB kıyılarına ulaşmak isteyenler, en kısa yolculuk olduğu için Yunanistan ve İtalya kıyılarına doğru yelken açıyor, ancak sadece birkaç botun kıyıya vardığı tespit ediliyor. Kıyıya varanlar da geri gönderilmek üzere gözaltına alınıyor. Kıyıdan uzağa İtalyan ve Yunan yetkililer tarafından itilen botların bazıları, sivil toplum kuruluşlarınca kurtarılıyor büyük bir çoğunluğu ise sularda boğularak kayboluyor.

Papa da 'ciddi' bir günah demişti

Birkaç hafta önce yaptığı açıklamada Papa Franciscus, göçmenleri geri itmenin "ciddi bir günah" olduğunu söylemişti. Akdeniz'de yaşanan düzensiz göç konusuna değinen Papa "Bir zamanlar, halklar ve medeniyetler arasında bir iletişim yeri olan Akdeniz şimdi mezarlığa dönüşmüş durumda. Açıkça söylemek gerekir ki göçmenleri sistematik olarak ve türlü yöntemlerle geri gönderenler var ve bu ciddi bir günahtır" ifadelerini kullanmıştı.

Rakamlarla yıllara göre Akdeniz'de ölen göçmenler

Savaş, açlık, salgın başta olmak üzere pek çok nedenle ülkelerini terk edip Akdeniz üzerinden Avrupa'ya erişmek isteyen göçmenler arasında hayatını kaybedenlerin sayısının ne denli yüksek olduğu Uluslararası Göç Örgütü'nün rakamlarına yansımış durumda. Üstelik bu rakamlar da cansız bedenine ulaşılabilen, başka bir deyişle kayıt altına alınabilenlerle sınırlı:
2023 yılı: 3 bin 129 kişi
2022 yılı: 2 bin 411 kişi
2021 yılı: 2 bin 48 kişi
2020 yılı: 1.449 kişi
2019 yılı: Bin 885 kişi
2018 yılı: 2 bin 337 kişi
2017 yılı: 3 bin 139 kişi
2016 yılı: 5 bin 136 kişi
2015 yılı: 4 bin 55 kişi
2014 yılı: 3.289 kişi
Papa Francis - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
DÜNYA
Papa Francis uyardı: Göçmenleri geri itmek 'ciddi bir günah'
28 Ağustos, 15:34
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