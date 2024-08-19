https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/kredi-ceken-ve-kredi-karti-kullananlar-dikkat-odemeler-geri-aliniyor-1086990148.html
Kredi çeken ve kredi kartı kullananlar dikkat: Ödemeler geri alınıyor
Kredi çeken ve kredi kartı kullananlar dikkat: Ödemeler geri alınıyor
Sputnik Türkiye
Bankalar, kredi kartı aidatları ve kredi işlemlerinden kaynaklanan masraflar nedeniyle tüketicilerin tepkisini çekmeye devam ediyor. Peki, bu ödemelerin geri... 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T07:47+0300
2024-08-19T07:47+0300
2024-08-19T07:47+0300
ekonomi
kredi kartı
kredi kartı limiti
kredi kartı dolandırıcılığı
kredi kartı aidatı
kredi
kredi notu
kredi borcu
tüketici
tüketici
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Kredi kartı kullanıcıları, bankaların yıllık kart aidatlarıyla sıkça karşı karşıya kalıyor. Özellikle son dönemde, yüksek limitli kredi kartları için talep edilen aidatlar önemli ölçüde artmış durumda. Bankalar, maaş müşterilerine belirli avantajlar sunabilse de, pek çok tüketici imzaladıkları sözleşmelerde yer alan aidat maddesinin farkına varmıyor.Bankaların, kredi kartı aidatı almasının yasal olup olmadığı tartışmalı bir konu. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü’ye göre, bankaların kart aidatı alması yasal değil. Bankalar, tüketiciye aidatsız kart sunmak zorunda ve bu yükümlülüğün yerine getirildiğini ispat etmek bankaların sorumluluğunda.Kart aidatı i̇çin müzakere şartıMilliyet'in haberine göre emsal mahkeme kararlarına göre, bankalar tüketiciden müzakere etmeden kart aidatı talep edemez. Bankanın, tüketiciyle müzakere ettiğini ve aidat konusunda mutabakata vardığını ispat edememesi durumunda, tüketici kesilen aidatları geri alabilir.Kredi masrafları geri alınabilir mi?Tüketiciler, bankaların kredi işlemleri sırasında kestiği dosya masrafı, sigorta bedeli ve ekspertiz ücreti gibi tutarları geri alabilir. Bankaların, bu tür masrafları zorunlu kılması durumunda, Yargıtay kararları emsal gösterilerek, tüketiciler bu ücretlerin iadesi için Tüketici Hakem Heyetleri'ne başvurabilir.Tüketiciler ne yapmalı?Tüketiciler, kredi kartı aidatları ve diğer masraflar için hakem heyetlerine başvurabilir, bankalarından aidatsız kart talep edebilir ve fazla kesilen masrafların iadesini isteyebilirler. Haklarını arayan tüketiciler, bu konuda emsal kararları dayanak göstererek bankalardan geri ödeme talep edebilirler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/gelir-idaresi-baskanligi-acikladi-e-devletten-yapilan-sorgulamalar-parali-mi-oluyor--1086990005.html
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kredi kartı, kredi kartı limiti, kredi kartı dolandırıcılığı, kredi kartı aidatı, kredi, kredi notu, kredi borcu, tüketici, tüketici, tüketici hakem heyeti, tüketici mahkemesi, tüketici hakları
Kredi çeken ve kredi kartı kullananlar dikkat: Ödemeler geri alınıyor
Bankalar, kredi kartı aidatları ve kredi işlemlerinden kaynaklanan masraflar nedeniyle tüketicilerin tepkisini çekmeye devam ediyor. Peki, bu ödemelerin geri alınması mümkün mü? Kişiler kart aidatı ödemek zorunda mı?
Kredi kartı kullanıcıları, bankaların yıllık kart aidatlarıyla sıkça karşı karşıya kalıyor. Özellikle son dönemde, yüksek limitli kredi kartları için talep edilen aidatlar önemli ölçüde artmış durumda. Bankalar, maaş müşterilerine belirli avantajlar sunabilse de, pek çok tüketici imzaladıkları sözleşmelerde yer alan aidat maddesinin farkına varmıyor.
Bankaların, kredi kartı aidatı almasının yasal olup olmadığı tartışmalı bir konu. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü’ye göre, bankaların kart aidatı alması yasal değil. Bankalar, tüketiciye aidatsız kart sunmak zorunda ve bu yükümlülüğün yerine getirildiğini ispat etmek bankaların sorumluluğunda.
Kart aidatı i̇çin müzakere şartı
Milliyet'in haberine göre emsal mahkeme kararlarına göre, bankalar tüketiciden müzakere etmeden kart aidatı talep edemez. Bankanın, tüketiciyle müzakere ettiğini ve aidat konusunda mutabakata vardığını ispat edememesi durumunda, tüketici kesilen aidatları geri alabilir.
Kredi masrafları geri alınabilir mi?
Tüketiciler, bankaların kredi işlemleri sırasında kestiği dosya masrafı, sigorta bedeli ve ekspertiz ücreti gibi tutarları geri alabilir. Bankaların, bu tür masrafları zorunlu kılması durumunda, Yargıtay kararları emsal gösterilerek, tüketiciler bu ücretlerin iadesi için Tüketici Hakem Heyetleri'ne başvurabilir.
Tüketiciler, kredi kartı aidatları ve diğer masraflar için hakem heyetlerine başvurabilir, bankalarından aidatsız kart talep edebilir ve fazla kesilen masrafların iadesini isteyebilirler. Haklarını arayan tüketiciler, bu konuda emsal kararları dayanak göstererek bankalardan geri ödeme talep edebilirler.