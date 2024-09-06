https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/kenyadaki-okul-yurdunda-cikan-yanginda-17-ogrenci-oldu-1087712076.html
Kenya’daki okul yurdunda çıkan yangında 17 öğrenci öldü
Kenya’daki okul yurdunda çıkan yangında 17 öğrenci öldü
Sputnik Türkiye
Kenya polisi, dün gece bir ilkokulun yurdunda çıkan yangında 17 çocuğun öldüğünü, 13 öğrencinin ise ciddi bir şekilde yandığını açıkladı. 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T09:12+0300
2024-09-06T09:12+0300
2024-09-06T09:12+0300
dünya
kenya
yatılı okul
yurt
yangın
yangın felaketi
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Polis, Nyeri ilçesindeki Hillside Endarasha İlkokulu'da çıkan yangının sebebinin araştırıldığını belirterek ölü sayısının yükselmesinden endişe ettiklerini ifade etti. Kenya'da çocuklara daha fazla ders çalışma imkanı verdiği için okullarda genellikle okul yurtları bulunuyor ve aileler, yaygın bir şekilde çocuklarını yurtlara veriyorlar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/meteorolojiden-yaz-bitti-uyarisi-cok-kuvvetli-geliyor-diyerek-sari-kodlu-alarm-verildi-1087709772.html
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kenya, yatılı okul, yurt, yangın, yangın felaketi
kenya, yatılı okul, yurt, yangın, yangın felaketi
Kenya’daki okul yurdunda çıkan yangında 17 öğrenci öldü
Kenya polisi, dün gece bir ilkokulun yurdunda çıkan yangında 17 çocuğun öldüğünü, 13 öğrencinin ise ciddi bir şekilde yandığını açıkladı.
Polis, Nyeri ilçesindeki Hillside Endarasha İlkokulu'da çıkan yangının sebebinin araştırıldığını belirterek ölü sayısının yükselmesinden endişe ettiklerini ifade etti. Kenya'da çocuklara daha fazla ders çalışma imkanı verdiği için okullarda genellikle okul yurtları bulunuyor ve aileler, yaygın bir şekilde çocuklarını yurtlara veriyorlar.