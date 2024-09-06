https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/kenyadaki-okul-yurdunda-cikan-yanginda-17-ogrenci-oldu-1087712076.html

Kenya’daki okul yurdunda çıkan yangında 17 öğrenci öldü

Kenya’daki okul yurdunda çıkan yangında 17 öğrenci öldü

Sputnik Türkiye

Kenya polisi, dün gece bir ilkokulun yurdunda çıkan yangında 17 çocuğun öldüğünü, 13 öğrencinin ise ciddi bir şekilde yandığını açıkladı. 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T09:12+0300

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2024-09-06T09:12+0300

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Polis, Nyeri ilçesindeki Hillside Endarasha İlkokulu'da çıkan yangının sebebinin araştırıldığını belirterek ölü sayısının yükselmesinden endişe ettiklerini ifade etti. Kenya'da çocuklara daha fazla ders çalışma imkanı verdiği için okullarda genellikle okul yurtları bulunuyor ve aileler, yaygın bir şekilde çocuklarını yurtlara veriyorlar.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/meteorolojiden-yaz-bitti-uyarisi-cok-kuvvetli-geliyor-diyerek-sari-kodlu-alarm-verildi-1087709772.html

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Sputnik Türkiye

kenya, yatılı okul, yurt, yangın, yangın felaketi