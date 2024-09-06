https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/kara-para-aklama-sucundan-yargilanan-sosyal-medya-fenomeni-engin-polat-tahliye-edildi-1087748590.html
Kara para aklama suçundan yargılanan sosyal medya fenomeni Engin Polat tahliye edildi
Kara para aklama suçundan yargılanan sosyal medya fenomeni Engin Polat tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Kara para aklama suçundan yargılandığı duruşmada ara karar sonrası hakkında tahliye kararı verilen Engin Polat cezaevinden çıktı. 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T18:52+0300
2024-09-06T18:52+0300
2024-09-06T18:52+0300
türkiye
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Hakkında kara para aklama, yasa dışı bahis iddialarıyla tutuklama kararı verilen ve yaklaşık 10 aydır cezaevinde olan Engin Polat, bugün Anadolu Adliyesi’ndeki duruşmadan sonra verilen ara karar ile tahliye edildi. Engin Polat’ın karşılamaya eşi Dilan Polat, çocukları, baldızı Sıla Doğu ve çok sayıda yakını geldi. Engin Polat’ın yanı sıra ayrıca davada tutuklu bulunan ve aralarında Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün’de tahliye edildi. Böylelikle davada tutuklu sanık kalmadı.Polat cezaevi çıkışına kadar minibüsle getirildi. Polat’ın yanında kafes içerisinde muhabbet kuşu da getirdiği görüldü. Engin Polat, gazetecilerin sorularına ise, “Çok mutluyuz ailemizle kavuştuk. Daha fazla bir şey söylemeyeceğim” dedi. Polat ardından eşi çocukları ve baldızının bindiği aracı kullanarak yakınlarının alkışlarıyla cezaevinden ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/polat-cifti-davasinda-tahliye-kararina-itiraz-1087738196.html
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Kara para aklama suçundan yargılanan sosyal medya fenomeni Engin Polat tahliye edildi
Kara para aklama suçundan yargılandığı duruşmada ara karar sonrası hakkında tahliye kararı verilen Engin Polat cezaevinden çıktı.
Hakkında kara para aklama, yasa dışı bahis iddialarıyla tutuklama kararı verilen ve yaklaşık 10 aydır cezaevinde olan Engin Polat, bugün Anadolu Adliyesi’ndeki duruşmadan sonra verilen ara karar ile tahliye edildi. Engin Polat’ın karşılamaya eşi Dilan Polat, çocukları, baldızı Sıla Doğu ve çok sayıda yakını geldi. Engin Polat’ın yanı sıra ayrıca davada tutuklu bulunan ve aralarında Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün’de tahliye edildi. Böylelikle davada tutuklu sanık kalmadı.
Polat cezaevi çıkışına kadar minibüsle getirildi. Polat’ın yanında kafes içerisinde muhabbet kuşu da getirdiği görüldü. Engin Polat, gazetecilerin sorularına ise, “Çok mutluyuz ailemizle kavuştuk. Daha fazla bir şey söylemeyeceğim” dedi. Polat ardından eşi çocukları ve baldızının bindiği aracı kullanarak yakınlarının alkışlarıyla cezaevinden ayrıldı.