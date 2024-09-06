https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/kara-para-aklama-sucundan-yargilanan-sosyal-medya-fenomeni-engin-polat-tahliye-edildi-1087748590.html

Kara para aklama suçundan yargılanan sosyal medya fenomeni Engin Polat tahliye edildi

Kara para aklama suçundan yargılanan sosyal medya fenomeni Engin Polat tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Kara para aklama suçundan yargılandığı duruşmada ara karar sonrası hakkında tahliye kararı verilen Engin Polat cezaevinden çıktı. 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T18:52+0300

2024-09-06T18:52+0300

2024-09-06T18:52+0300

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/06/1087748437_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_c0ed573b3a1894785de5220b76d67342.jpg

Hakkında kara para aklama, yasa dışı bahis iddialarıyla tutuklama kararı verilen ve yaklaşık 10 aydır cezaevinde olan Engin Polat, bugün Anadolu Adliyesi’ndeki duruşmadan sonra verilen ara karar ile tahliye edildi. Engin Polat’ın karşılamaya eşi Dilan Polat, çocukları, baldızı Sıla Doğu ve çok sayıda yakını geldi. Engin Polat’ın yanı sıra ayrıca davada tutuklu bulunan ve aralarında Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün’de tahliye edildi. Böylelikle davada tutuklu sanık kalmadı.Polat cezaevi çıkışına kadar minibüsle getirildi. Polat’ın yanında kafes içerisinde muhabbet kuşu da getirdiği görüldü. Engin Polat, gazetecilerin sorularına ise, “Çok mutluyuz ailemizle kavuştuk. Daha fazla bir şey söylemeyeceğim” dedi. Polat ardından eşi çocukları ve baldızının bindiği aracı kullanarak yakınlarının alkışlarıyla cezaevinden ayrıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/polat-cifti-davasinda-tahliye-kararina-itiraz-1087738196.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60