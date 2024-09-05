https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/iki-kisi-elektrik-akimina-kapilarak-oldu-herkes-sucu-birbirine-atti-1087686782.html

İki kişi elektrik akımına kapılarak öldü, mahkemede herkes suçu birbirine attı

İki kişi elektrik akımına kapılarak öldü, mahkemede herkes suçu birbirine attı

Sputnik Türkiye

İzmir'de sağanak yağış sırasında sokakta elektrik akımına kapılan iki kişinin ölümüyle ilgili 42 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanıklar ifadelerinde... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T15:41+0300

2024-09-05T15:41+0300

2024-09-05T15:43+0300

türkiye

izmir

özge ceren deniz

inanç öktemay

yargılama

dava

duruşma

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İzmir Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak yağış esnasında karşıdan karşıya geçmeye çalışan tıp fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz ve ona yardım etmek isteyen İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak yaşamlarını yitirdi. Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturmada 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan dava açılan ve 22.5 yıla kadar hapis cezası istenen 13'ü tutuklu 42 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. 'Sorumluluk alanım farklı'İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada sanıklar ifade verdi. İlk söz verilen tutuklu sanık olan sorumlu şirketin teknik şef olarak çalışan Ahmet Orhan Kaygısız, "Olay yerinde 2015 yılında yürütülen çalışmadan haberim yok. 9 Ocak'taki çalışmalardan haberim yoktu, benim birimime ihbarlar gelmez. Arıza onarımda hiç bulunmadım. Yetki ve sorumluluk alanım farklı. Saha ekipleri bana bağlı değil" diye savunma yaptı.'Benim sorumluluğumun olmadığını düşündüğüm şeyler'Tutuklu sanıklardan sorumlu şirketin Arıza Onarım Müdürü Ali Külak da savunmasında "Yaşanan acı olaydan dolayı çok üzgünüm. Hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Bir acı başka acıyla törpülenmez. İddianameyi okuyunca çok şaşırdım. 9 yıldır sorunsuz işleyen bir tesisin inşaasından suçlanıyorum. Sorun dış etkenlerdir. Kablo derinliği olması gerektiği gibidir. Ben idare kısmındayım. Ben sorumluluğumun olmadığını düşündüğüm şeyler nedeniyle tutukluyum. Suçlamayı kabul etmiyorum" açıklamasında bulundu.'Sorumluluğumun olmadığı konulardan buradayım'İZSU Daire Başkanı sorumlu şirketi suçladıİZSU'da Kanalizasyon Daire Başkanı tutuklu sanık Barış Koç, "3 şube müdürü 450 personelle İzmir genelinde hizmet veriyoruz. 2 vatandaşım yaşamını yitirdiği vahim olay sonrası alelacele bilirkişi raporu hazırlandı. Elektrik kablolarının yüksekliği konusunda da kamuoyunda yanlış bir algı var. 21 Aralık 2023 tarihinde bir esnaf, yol üzerinde açık bir kablo olduğunu sorumlu şirkete bildiriyor. 9 Ocak 2024 tarihinde bir vatandaş, yerden dumanlar çıktığını ihbar ediyor. Sorumlu şirket müdahale ediyor. 1 hafta sonra aynı yerden duman çıkıyor. Bu süreçte kimse İZSU'yu arayıp ihbarda bulunmamıştır. Kronik bir sorun. Bölgedeki esnaf, sorunu en iyi bilendir. Sorumlu şirket burada geçici veya hiçbir işlem yapmamıştır. Biz 4 Ocak'ta oraya mazgalı koymasaydık yine de bu yaşanabilirdi. Tahliye ve tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.4 tutuklu sanığın savunmalarının ardından duruşmaya ara verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/elektrik-akimina-kapilan-gencin-ailesinden-tepki-belediye-sorumlularin-bulunmasini-istemiyor-mu-1086257856.html

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izmir, özge ceren deniz, inanç öktemay, yargılama, dava, duruşma