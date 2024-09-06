https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/izmirde-2-kisinin-akima-kapilarak-olumune-iliskin-davada-ara-karar-aciklandi-1087751296.html

İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak ölümüne ilişkin davada ara karar açıklandı

İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak ölümüne ilişkin davada ara karar açıklandı

Sputnik Türkiye

İzmir'in Konak ilçesinde 2 kişinin elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin davanın ilk duruşmasında savunmaları alınan 13 tutuklu sanığın tutukluluk... 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T20:27+0300

2024-09-06T20:27+0300

2024-09-06T20:27+0300

türkiye

izmir

izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu)

mahkeme

tutuklu

mahkeme kararı

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Haklarında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan dava açılan 42 sanığın yargılandığı davada iki gün süren ilk duruşma tamamlandı.İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın öğleden sonraki oturumunda söz alan maktul Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet, sanıkların en ağır cezayı almasını istediğini belirterek, "Bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında kimse elektrik çarparak ölmesin, herkes işini düzgün yapsın" dedi.Avukatların savunmalarının ardından tutuklu sanıkların mütalaaya karşı görüşleri soruldu.Tutuklu sanık İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı Barış Koç'un avukatı, dün duruşmaya katılan AK Parti ve MHP il başkanlarının duruşmadan sonra mahkeme başkanını ziyaret ettiğini ileri sürdü.Mahkeme Başkanı, bu iddiaya tepki göstererek, "Hiç kimseyle görüşmedim. Değil 1 metre, 10 metre yakınıma gelmediler" dedi.Verilen aranın ardından Mahkeme Başkanı, dün ve bugünkü oturumlarda savunmaları tamamlanan tutuklu 13 sanık ve adli kontrol uygulanan 9 sanık hakkında ara kararını açıkladı.13 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin, 8 sanığın da adli kontrollerinin devamına karar verildi, ev hapsi uygulanan A.E'nin ise hamile olması nedeniyle adli kontrolünün kaldırılmasına hükmedildi.Karara salondan tepki gösterilmesi üzerine Mahkeme Başkanı, "2024 yılında 2 kişi elektrik akımına kapılıp öldü, saygı gösterin. Kimse kusurlu değil, herkes işini layıkıyla yapmış ama 2 kişi öldü. Herkes bu dosyanın bilincinde hareket etsin" dedi.Duruşmanın ardından maktullerin aileleri ve avukatlar, İzmir Adliyesi önünde açıklama yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/izmirdeki-davada-annelerin-isyani-herkes-birbirine-atiyor-sucu-hepiniz-beraat-istiyorsunuz-yaziklar-1087738502.html

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