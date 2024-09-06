https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/gida-ve-kontrol-genel-mudurlugunden-yumurtalar-uzerindeki-rakamlara-iliskin-aciklama-gercegi-1087753485.html
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden yumurtalar üzerindeki rakamlara ilişkin açıklama: 'Gerçeği yansıtmıyor'
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden yumurtalar üzerindeki rakamlara ilişkin açıklama: 'Gerçeği yansıtmıyor'
Sputnik Türkiye
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü yumurtaların üzerinde yer alan rakamlara ilişkin açıklama yaparak, üzerinde 2, 3 veya 4 rakamıyla başlayan yumurtaların ilaçlı... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T22:18+0300
2024-09-06T22:18+0300
2024-09-06T22:22+0300
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
tarım bakanlığı gıda ve kontrol genel müdürlüğü
yumurta
organik yumurta
rakam
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Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, üzerinde '2', '3' veya '4' rakamıyla başlayan numaraların bulunduğu yumurtaların 'ilaçlı olduğu' iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bu numaralar, yumurtacı tavuğun yetiştirilme metodunu ifade etmektedir. Hangi yetiştiricilik türünden elde edilirse edilsin yumurtalar, nitrofuran dahil diğer veteriner ilaçlar yönüyle denetlenmektedir" ifadesini kullandı.Açıklamada, sosyal medya platformlarında, 'yumurtalar üzerinde yer alan numaraların başında '0' ve '1' varsa sağlıklıdır, '2', '3' veya '4' yazıyorsa nitrofuran ve veteriner ilaçları vardır' şeklinde paylaşımlar yapıldığı belirtilerek, yumurtalar üzerine yazılan numaralarda yer alan ilk hanenin tavuğun yetiştirme metodunu ifade ettiği bildirildi.Yetiştirme metodu kodu '0' ise bunun organik yetiştiriciliği, yani organik yemlerle beslenen, açık havaya da erişimi olan ve sertifikalandırılmış işletmelerden elde edilen yumurtayı, '1' ise açık dolaşıma erişim, yani açık havaya da erişimi olan bir kümeste yetişen ve serbest dolaşabilen tavuklardan elde edilen yumurtayı, '2' ise kümeste kafessiz yetiştiricilik, yani kapalı bir kümes içinde serbest dolaşabilen tavuklardan elde edilen yumurtayı, '3' ise kafesli yetiştiricilik, yani kümeslerde kafeste yaşayan tavuklardan elde edilen yumurtayı ifade ettiği bilgisi verilen açıklamada şu cümlelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/izmirde-2-kisinin-akima-kapilarak-olumune-iliskin-davada-ara-karar-aciklandi-1087751296.html
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Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden yumurtalar üzerindeki rakamlara ilişkin açıklama: 'Gerçeği yansıtmıyor'
22:18 06.09.2024 (güncellendi: 22:22 06.09.2024)
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü yumurtaların üzerinde yer alan rakamlara ilişkin açıklama yaparak, üzerinde 2, 3 veya 4 rakamıyla başlayan yumurtaların ilaçlı olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, üzerinde '2', '3' veya '4' rakamıyla başlayan numaraların bulunduğu yumurtaların 'ilaçlı olduğu' iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bu numaralar, yumurtacı tavuğun yetiştirilme metodunu ifade etmektedir. Hangi yetiştiricilik türünden elde edilirse edilsin yumurtalar, nitrofuran dahil diğer veteriner ilaçlar yönüyle denetlenmektedir" ifadesini kullandı.
Açıklamada, sosyal medya platformlarında, 'yumurtalar üzerinde yer alan numaraların başında '0' ve '1' varsa sağlıklıdır, '2', '3' veya '4' yazıyorsa nitrofuran ve veteriner ilaçları vardır' şeklinde paylaşımlar yapıldığı belirtilerek, yumurtalar üzerine yazılan numaralarda yer alan ilk hanenin tavuğun yetiştirme metodunu ifade ettiği bildirildi.
Yetiştirme metodu kodu '0' ise bunun organik yetiştiriciliği, yani organik yemlerle beslenen, açık havaya da erişimi olan ve sertifikalandırılmış işletmelerden elde edilen yumurtayı, '1' ise açık dolaşıma erişim, yani açık havaya da erişimi olan bir kümeste yetişen ve serbest dolaşabilen tavuklardan elde edilen yumurtayı, '2' ise kümeste kafessiz yetiştiricilik, yani kapalı bir kümes içinde serbest dolaşabilen tavuklardan elde edilen yumurtayı, '3' ise kafesli yetiştiricilik, yani kümeslerde kafeste yaşayan tavuklardan elde edilen yumurtayı ifade ettiği bilgisi verilen açıklamada şu cümlelere yer verildi:
Bu alanda '4' diye bir yetiştiricilik kodu bulunmamaktadır. Sosyal medya paylaşımlarında ifade edildiği gibi '2', '3' veya '4' numara ile başlayan yumurtaların ilaçlı olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Bu numaralar yumurtacı tavuğun yetiştirilme metodunu ifade etmektedir. Hangi yetiştiricilik türünden elde edilirse edilsin yumurtalar, nitrofuran dahil diğer veteriner ilaçlar yönüyle denetlenmektedir. Olumsuzluk tespiti durumunda 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında işlem uygulanmaktadır.