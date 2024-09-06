https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/gida-ve-kontrol-genel-mudurlugunden-yumurtalar-uzerindeki-rakamlara-iliskin-aciklama-gercegi-1087753485.html

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden yumurtalar üzerindeki rakamlara ilişkin açıklama: 'Gerçeği yansıtmıyor'

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden yumurtalar üzerindeki rakamlara ilişkin açıklama: 'Gerçeği yansıtmıyor'

Sputnik Türkiye

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü yumurtaların üzerinde yer alan rakamlara ilişkin açıklama yaparak, üzerinde 2, 3 veya 4 rakamıyla başlayan yumurtaların ilaçlı... 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T22:18+0300

2024-09-06T22:18+0300

2024-09-06T22:22+0300

türkiye

tarım ve orman bakanlığı

tarım bakanlığı gıda ve kontrol genel müdürlüğü

yumurta

organik yumurta

rakam

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Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, üzerinde '2', '3' veya '4' rakamıyla başlayan numaraların bulunduğu yumurtaların 'ilaçlı olduğu' iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bu numaralar, yumurtacı tavuğun yetiştirilme metodunu ifade etmektedir. Hangi yetiştiricilik türünden elde edilirse edilsin yumurtalar, nitrofuran dahil diğer veteriner ilaçlar yönüyle denetlenmektedir" ifadesini kullandı.Açıklamada, sosyal medya platformlarında, 'yumurtalar üzerinde yer alan numaraların başında '0' ve '1' varsa sağlıklıdır, '2', '3' veya '4' yazıyorsa nitrofuran ve veteriner ilaçları vardır' şeklinde paylaşımlar yapıldığı belirtilerek, yumurtalar üzerine yazılan numaralarda yer alan ilk hanenin tavuğun yetiştirme metodunu ifade ettiği bildirildi.Yetiştirme metodu kodu '0' ise bunun organik yetiştiriciliği, yani organik yemlerle beslenen, açık havaya da erişimi olan ve sertifikalandırılmış işletmelerden elde edilen yumurtayı, '1' ise açık dolaşıma erişim, yani açık havaya da erişimi olan bir kümeste yetişen ve serbest dolaşabilen tavuklardan elde edilen yumurtayı, '2' ise kümeste kafessiz yetiştiricilik, yani kapalı bir kümes içinde serbest dolaşabilen tavuklardan elde edilen yumurtayı, '3' ise kafesli yetiştiricilik, yani kümeslerde kafeste yaşayan tavuklardan elde edilen yumurtayı ifade ettiği bilgisi verilen açıklamada şu cümlelere yer verildi:

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